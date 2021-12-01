Что новогоднего можно купить себе и собаке в новом магазине «Синсэй» на «Экспобеле»

Открытие без шариков произошло два дня назад. Новый «Синсэй» занял место на первом этаже у центрального входа. Рядом чуть позже для любителей открывать углеводное окно заработает «Спортмастер». У них я впервые, поэтому пришлось погуглить. Оказалось, это модный польский бренд, где кроме одежды для людей и собак, есть и различная домашняя утварь, а также декорации к праздникам.

Самому интересно, что нынче в Минск возят из Гданьска, зажал в кулачке карту Visa!

Людей не так много, поэтому можно успеть без суеты. Проходим вещи, ещё женские вещи, детские вещи, майки с оленями, кофта с мерзким похитителем Рождества. Майку размером М по 17,99р с Эриком и Дональд Даком купил в бары ходить. На ощупь качество, как домашняя пижама, пока без комментариев, буду тестить.

Отдельный стенд с собачьим фэшн: оленьи рожки, которые так любят собаки (нет). Новогодние костюмы, игрушка-терзалка в форме имбирной печеньки.

ДЛЯ ДОМА

Весенние венки из ягод, посуда, игрушки, аромасвечи. О! Мохнатое кресло за 49р – беру. Натуральное дерево соединили в табуретку и обтянули белым искусственным мехом. По качеству сборки, как на уроках труда, грубо, небрежно – мне нравится!

В целом понравилось, как «Зара Хоум» и «Хоум энд Ю», только на польских минималках! Домой захватил пару освежителей – эфирные благовония по 7,99р с ароматом пачули.