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Что новогоднего можно купить себе и собаке в новом магазине «Синсэй» на «Экспобеле»

отКокобай
1 декабря, 2021
8,4K просмотров
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20 комментариев
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Открытие без шариков произошло два дня назад. Новый «Синсэй» занял место на первом этаже у центрального входа. Рядом чуть позже для любителей открывать углеводное окно заработает «Спортмастер». У них я впервые, поэтому пришлось погуглить. Оказалось, это модный польский бренд, где кроме одежды для людей и собак, есть и различная домашняя утварь, а также декорации к праздникам.

Самому интересно, что нынче в Минск возят из Гданьска, зажал в кулачке карту Visa!

Людей не так много, поэтому можно успеть без суеты. Проходим вещи, ещё женские вещи, детские вещи, майки с оленями, кофта с мерзким похитителем Рождества. Майку размером М по 17,99р с Эриком и Дональд Даком купил в бары ходить. На ощупь качество, как домашняя пижама, пока без комментариев, буду тестить.

Отдельный стенд с собачьим фэшн: оленьи рожки, которые так любят собаки (нет). Новогодние костюмы, игрушка-терзалка в форме имбирной печеньки.

ДЛЯ ДОМА

Весенние венки из ягод, посуда, игрушки, аромасвечи. О! Мохнатое кресло за 49р – беру. Натуральное дерево соединили в табуретку и обтянули белым искусственным мехом. По качеству сборки, как на уроках труда, грубо, небрежно – мне нравится!

В целом понравилось, как «Зара Хоум» и «Хоум энд Ю», только на польских минималках! Домой захватил пару освежителей – эфирные благовония по 7,99р с ароматом пачули.

Адрес: г. Минск, ул. Мирошниченко и МКАД

Время работы: 10:00 – 22:00

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Олеже
Олеже
12 часов назад

Обычный шырпотреб из Поляндии

6
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Маша
Маша
7 минут назад
Ответить на  Олеже

Все возможно !

0
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Егор
Егор
5 часов назад
Ответить на  Олеже

Да, одежда там почему-то долго не служит, но за такую цену, вообще норм, чаще менять будете)

0
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Маша
Маша
6 минут назад
Ответить на  Егор

Может это смотря как носить?

0
Ответить
Шоколадка
Шоколадка
6 часов назад
Ответить на  Олеже

Ну зачем так категорично, не хочешь не бери!

0
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Анна-Мария
Анна-Мария
6 часов назад
Ответить на  Олеже

лучше, чем Китай

0
Ответить
Мася
Мася
6 часов назад
Ответить на  Олеже

а у нас есть альтернатива?

1
Ответить
Александр
Александр(@aleksandrtitok)
9 часов назад

Бренд Польский, вещи голимый Китай а-ля Садавод-Жданы, а то и хуже))

2
Ответить
Шоколадка
Шоколадка
6 часов назад
Ответить на  Александр

Так заказывай еще дешелве с Алиэкспресс и не ной тут всем

1
Ответить
Анна-Мария
Анна-Мария
6 часов назад
Ответить на  Александр

А почему тогда они в своей Польше не производят товар?

0
Ответить
Мася
Мася
6 часов назад
Ответить на  Александр

скажи дорогой, а что сейчас не Китай?

0
Ответить
Жорик
Жорик
13 часов назад

Реально прикольный магаз!

2
Ответить
Мася
Мася
12 часов назад

Классный чехольчик!

1
Ответить
Шоколадка
Шоколадка
6 часов назад
Ответить на  Мася

на 12 про по-моему! На мою десятку там ничего нет(

0
Ответить
Ася Поплавская
Ася Поплавская
13 часов назад

Пойду прикуплю для своей собачки что-нибудь!

1
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Егор
Егор
5 часов назад

Ну наконец-то оживает ТЦ, ещё кинотеатр сделать, цены бы не было)

0
Ответить
Шоколадка
Шоколадка
6 часов назад

Стульчик ты себе прикольный прикупил!

0
Ответить
Анна-Мария
Анна-Мария
6 часов назад

Хорошее так дешево не может стоить!

0
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Анна-Мария
Анна-Мария
6 часов назад

много одежды за недорого!

0
Ответить
Гоги с Сенагоги
Гоги с Сенагоги
13 часов назад

Надо будет сходить!

0
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