Что новогоднего можно купить себе и собаке в новом магазине «Синсэй» на «Экспобеле»

Открытие без шариков произошло два дня назад. Новый «Синсэй» занял место на первом этаже у центрального входа. Рядом чуть позже для любителей открывать углеводное окно заработает «Спортмастер». У них я впервые, поэтому пришлось погуглить. Оказалось, это модный польский бренд, где кроме одежды для людей и собак, есть и различная домашняя утварь, а также декорации к праздникам.
Самому интересно, что нынче в Минск возят из Гданьска, зажал в кулачке карту Visa!
Людей не так много, поэтому можно успеть без суеты. Проходим вещи, ещё женские вещи, детские вещи, майки с оленями, кофта с мерзким похитителем Рождества. Майку размером М по 17,99р с Эриком и Дональд Даком купил в бары ходить. На ощупь качество, как домашняя пижама, пока без комментариев, буду тестить.
Отдельный стенд с собачьим фэшн: оленьи рожки, которые так любят собаки (нет). Новогодние костюмы, игрушка-терзалка в форме имбирной печеньки.
ДЛЯ ДОМА
Весенние венки из ягод, посуда, игрушки, аромасвечи. О! Мохнатое кресло за 49р – беру. Натуральное дерево соединили в табуретку и обтянули белым искусственным мехом. По качеству сборки, как на уроках труда, грубо, небрежно – мне нравится!
В целом понравилось, как «Зара Хоум» и «Хоум энд Ю», только на польских минималках! Домой захватил пару освежителей – эфирные благовония по 7,99р с ароматом пачули.
Адрес: г. Минск, ул. Мирошниченко и МКАД
Время работы: 10:00 – 22:00
Обычный шырпотреб из Поляндии
Все возможно !
Да, одежда там почему-то долго не служит, но за такую цену, вообще норм, чаще менять будете)
Может это смотря как носить?
Ну зачем так категорично, не хочешь не бери!
лучше, чем Китай
а у нас есть альтернатива?
Бренд Польский, вещи голимый Китай а-ля Садавод-Жданы, а то и хуже))
Так заказывай еще дешелве с Алиэкспресс и не ной тут всем
А почему тогда они в своей Польше не производят товар?
скажи дорогой, а что сейчас не Китай?
Реально прикольный магаз!
Классный чехольчик!
на 12 про по-моему! На мою десятку там ничего нет(
Пойду прикуплю для своей собачки что-нибудь!
Ну наконец-то оживает ТЦ, ещё кинотеатр сделать, цены бы не было)
Стульчик ты себе прикольный прикупил!
Хорошее так дешево не может стоить!
много одежды за недорого!
Надо будет сходить!