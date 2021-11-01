Есть ли разница между одним и тем же винным кубком за 27,99р из «Зара Хоум» и «Еврооптовским» за 5,99р

Три луны назад увидел презабавнейший твит, где девушка раздосадована разницей в цене между одинаковыми на вид бокалами. Дизайн, мягко говоря, калечный, но многим нравится массивность и узорность под старину. Не думая о последствиях, закинул твит из лучшей сети в сторис Инсты, результат — 12 000 репостов. Массовый интерес породил новые мысли, а что если купить оба бокала и провести им тактильный тест, подумал я. В путь!

Ну как в путь, отправил барсуков за кубками. С четвёртого «Евроопта» удалось найти бокал за 5,99, кто-то успел выгрести почти всё. В «Зара Хоум» в наличии по 27,99р сколько угодно. Меня одного бесит окончание цены на 99?

ТЕСТ

Захантил в «Еврике на Монтажников ». Никому не нужные двенадцать бокалов пылились на акции минус 25%, кто-то бездумно назвал их «Old Fashion ». Смею предположить, что речь о старой моде, а не о широком стакане с толстым дном для одноимённого коктейля или виски со льдом. За близнецом отправились в «Дана Молл ».

В интернете гуглится по «Tognana Solange». Визуально оба кубка похожи, как две капли воды, только выпуклость на ножке другая и чутка отличается в весе. Отлиты в Китае, собственно, как и почти всё в нашей жизни.

Бокал и бокал, что тот, что тот, разница лишь в весе на 4 грамма и в 4 раза стоимость. Загадка «Зара Хоум » — это когда космическая цена на обычные товары. Но нужно отдать должное, магазин атмосферный за счёт большого количества дерева, минимализма в интерьере и высоких потолков. А бокалы удобные, но только для сангрии.

Никакой разницы, так зачем платить больше? К дому ближе — цены ниже, но это уже про другое. Шучу.

Бокал не стыдный, приятная тяжесть в руке, зелёный цвет куда приятней синего. Приютил себе на кухню, пойдёт.

ВАЖНО! По 5,99р ищите в рандомных «Еврооптах » и скоро в «Грошиках », на «Е-доставке» дорого, по 28р.

Советую почитать прошлый отчёт. Посуда, как в ресторане или чем торгуют в районном дискаунтере «Wilmax».

Актуально к зиме — металлическая фляжка-браслет объёмом 150мл, цвета закаливания стали. Надевается на запястье, можно заполнить Егерем или коньяком. Взял на тест, скоро расскажу, насколько удобно.