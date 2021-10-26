Хит в Китае — кухонный измельчитель. Готовим намазки на завтрак за 30 секунд

Он же чоппер, не стоит путать с байками, у которых удлинена передняя вилка. Сегодня в наши руки попал беспроводной карманный измельчитель «Deerma». Купить его можно абсолютно везде, где-то дороже, где-то дешевле, на сайте «21 Век» стоит 44р. Он многоцелевой, хоть прикормки делай, или быстрый смузи, или ребёнку срочно фруктовое пюре смешать. Для меня же актуальней паштеты и намазки к завтраку.

Овсяная каша по утрам не заходит от слова совсем. Поэтому я готовлю всякого рода намазки на румяный тост. Есть одно но, завтракаем вдвоём, еду на второй день в холодильник не прячем, большую чашу блендера мыть ленимся. Сейчас посмотрим, как с этими задачами справится эта малышка.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

В наборе он, кабель зарядки и пластиковая лопатка для манипуляций. Выполнен чоппер из качественного пластика, а сверху у него прорезиненная кнопка для старта, как у Карлсона. Написано, что выдаёт 40 ватт, 28 000 оборотов в минуту, аккумулятор на 1500 миллиампер, прозрачная чаша 150г, прямо как мне нужно.

ОВОЩНАЯ

Первым делом приготовим счастье вегетарианца — Гуакамоле. Кладу на глаз, как подсказывают инстинкты.

Авокадо

Помидор

Репчатый лук

Перец Чили

Кинза

Сок лайма

Чеснок

Соль

Острейшие ножи с первым заданием справились за 20 секунд. Чтобы ни один продукт не уцелел, в процессе измельчитель можно слегка потряхивать, повторяем движения шейкера в руках бармена. Просто потряси.

Идеальная консистенция в мелкий кубик, не люблю, когда в кашу. Но если хотите пюре, то подержите палец на кнопке чуть дольше. Гуакамоле намазываю на хлеб-лаваш, сдабриваю копчёной паприкой и орешком.

МЯСНАЯ

Паштет из жареной с луком, а до этого отмоченной в молоке куриной печени. С укропом, заранее отваренной сладкой морковкой и теплым сливочным маслом из микроволновки. Больше печени, меньше овощей.

Куриная печень

Репчатый лук

Любое молоко

Петрушка

Сливочное масло

Соль, перец

Малина

Однако, жареную печень и морковку измельчил до состояния мягкого паштета. Правда, пришлось пару раз лопаткой направить, чтобы наверняка всё попало под нож. Паштет дополняю сладкой малиной на акции.

РЫБНАЯ

Намазка а-ля икринка, только на воздушном творожном сыре с добавлением икры трески и свежей петрушки. Предстоит задача перемешать в сырную массу, а петрушку порубить, и всё в одно действие.

Икра трески

Творожный сыр

Петрушка

Сушёная икра

Нежнейшая икорная паста равномерно ложится на узбекский хлеб, а сверху солоноватая стружка из красной сушеной икры и микро-горошек. Чоппер не только смешал, но ещё и взбил до пышного крема.

А если закинуть чеснок, имбирь, лук, соевый соус, мёд и всё это измельчить, то получится глазирующий маринад для куриных крыльев. Для гранолы на завтрак можно взбить спелый киви со сладким бананом.

ВЫВОД: элементарно моется намыленной губкой под струёй горячей воды. Я это проделывал между каждыми намазками, проще, чем чашку после кофе помыть. Из практики, полной зарядки хватает на три дня паштетных завтраков. Почитать и заказать с доставкой можно в каталоге «21 Век». Удачной охоты!

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ЧП «Неолинк» / УНП 190999301