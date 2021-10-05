Что в «Фикс Прайс» привезли к Хэллоуину. Ответ — много чего ужасного и даже омерзительного

Бесовский праздник не за горами, принято отмечать его 31 октября. По традиции дом украшается обезображенными тыквами, паутиной, я готовлю свой фирменный горячий Грог на пряном роме с черепами из яблок. Из еды только куриные кости «KFC» и, в луже кетчупа, мистические сосиски в тесте из кулинарии ЦУМа. Проще говоря, на праздник больше уделяю внимание атмосфере, из костюма обычно рога или маска.

Так вот, в «Фикс Прайсах» появился отдельный стенд со всякой бесовской атрибутикой. Не скажу за все, точно видел на «Монетке » по улице Кульман, 9 между шаурмой и в ТЦ «Океан» на проспекте Дзержинского, 3Б.

РЕЦЕПТ ГРОГА

Мой Грог может использоваться для профилактики любых болезней — физических, так и душевных. Размер на компанию к Хэллоуину. Переливаем в большую стеклянную пиалу IKEA 700мл спайси рома Капитан Морган. Выжимаем два больших лимона, 200мл сахарного сиропа Монин, 20 почек гвоздик, 22 зёрнышка кардамона. Заливаем заранее заваренным горячим чёрным чаем примерно 400мл. Потом чутка подливаю ром, чтобы поймать баланс. В эту пиалу помещаем шесть черепов вырезанных из яблок, процесс творческий.

ЧТО ТАМ ЕСТЬ?

Из прикольного отмечу из стекла прозрачную тыкву-горшочек за 9р на джутовой верёвке. В неё можно насыпать сладости, повесить на шею и пить коктейли или поставить большую свечку. С последним будьте аккуратны, чтобы после Хэллоуина не искать новое место жительства. Зачем-то купил сразу три штуки.

По 12р нестрашные тыквы-шкатулки. Не совсем понимаю, для чего она, вы уже сами приспособите.

Маска-челюсть на резинке стоит 7р. Удобно сидит на лице (девушки без шуток попрошу), идеальная маска для близоруких, как я. Только человек в очках может понять, насколько сложно скрыть лицо. В корзину!

Тут нет, а на Кульман было. Банка на 380мл за 6р в форме черепа с крышкой из пробки. Прямо создана для коктейлей. Гостям можно предложить выпить из черепа неизвестную жидкость. Согласитесь, стрёмно.

Светящиеся в темноте чулки длиной 66 — 70 см. Можно натянуть не только на Хэллоуин, если вы понимаете, о чём я. Цена вопроса 4р, состав 100% полиэстер, покрыты люминесцентным порошком. Около пяти видов.

Дальше всякие декорации из искусственной паутины длиной 15см, на которой скучают пауки, гирлянда из скелетов, наборы воздушных шаров и прочая бесовщина. Далеко не факт, что в одном магазине всё будет.

Пластиковая конфетница, похожая на гигантского паука с мерзкими ножками. Много детских костюмов.

От себя посоветую не нестись сломя голову в другой конец города, найдите «Фикс Прайс » рядом с домом, узнайте адрес и наберите +375(44)-514-19-04. А дальше уточните по наличию. Ужасного Хэллоуина!