Как в заведениях собирают на чай? И почему так долго едет доставка

Одна из бед сервиса в заведениях – мы забываем или не хотим оставлять на чай. Не в прямом смысле, конечно – речь о поощрении. Поэтому персонал не замонтивирован, те же траблы в доставках. Меня читают многие, поэтому не слукавлю. Всегда оставляю от 5р до много, когда пью, но только в том случае, если сервис был душевный. В цивилизованных странах принято оставлять 10% от счёта, у других чай включён в счёт.

Простой круговорот жизни: нет чая – нет сервиса, нет сервиса – нет чая, и пока что не понимаю, как можно разорвать этот порочный круг. Поэтому следую одному своему простому правилу, проверенному опытом охоты: было всё, как в сказке, с чувством, с ритмом, с расстановкой – получи на чай. Нет, тогда соболезную. На завтрак и в обед могу смело оставить от 5р вне зависимости от суммы. Хотя кем-то принята цифра 10% от счёта.

ДОСТАВКА

Почему так долго? Почему у еды температура снега? Иногда пробки, в ресторане тормознули с заказом, адская пятница, когда я ничего не заказываю, чтобы не страдать. Или крэйзи Доминос-Додо вторник с очередями навынос. Но, если бы курьер знал, что его ждёт чай, он бы приложил максимальные усилия, дабы решить вопросы и быть у вас вовремя. А если нет чая, то зачем рвать попу, свои фикс деньги за привоз еды он и так получит. Я сижу на доставке, поэтому замечаю, как у человека округляются глаза при виде бонуса. Да ладно, а так можно было?

В 90% заведений зарплата официанта лишь оклад до 500р, а основной заработок – чай. В среднем от 70р до 150р в смену. Лично знаю тех, кто за хорошую смену при грамотном поведении зажимает в кулачке около 400р, как правило, это в хороших коктейльных барах, пабах для взрослых и клубах. Общая сумма со столов делится поровну между персоналом, владелец в эту копилку лапку не засовывает. Не скажу за всех, но обычно это происходит так. Поэтому чай – неотъемлемая часть жизни официанта. Другой вопрос, что не все хотят на него работать.

Прошёлся по заведениям в поисках милых копилок для чая. И тут же запускаю охоту: кто найдёт самую душераздирающую копилку, получит годный приз. Оставлять под постом в нашем уютном Телеграм-канале – вот тут!