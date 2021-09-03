Уже тестили? В мире соков летовозвращающая новинка от «Villa Dini» со вкусом манго и кокоса

Не так давно читатели стали находить необычную новинку в некоторых магазинах около дома. И только недавно она массово поступила почти во все крупные сети. Вчера со второй попытки нашёл на нижней полке «Грина» в Дане по выгодному предложению за 2,59р, если брать две пачки. В том же «мини-Грине в Маяке Минска бренда соков «Villa Dini» вообще не было. На их совести, заставили старика побегать.

Кроме самой новинки видно, что случился полный ребрендинг упаковки. Стильная упаковка, на фото фрукты, как живые. Удобно, когда нужную пачку сока видно издалека. А теперь посмотрим, чем она наполнена. Волнуюсь.

Не охлаждая, просто хорошенько взбалтываю. Начинаю наполнять по-модному гранёный стакан. Текстура у сока нежная, ближе к бархатной. Если закрыть глаза, то можно почувствовать, как будто кусаешь сладкий манго и тут же запиваешь кокосовой водой. Собственно, эти два ингредиента занимают первое и второе место в составе. Не густой, но и не водянистый, с послевкусием кокосовых сливок, они тоже тут есть. На вкус, как праздник, рекомендую!

А упаковку Тетра Пак выбрасывать не спешите. Её я использую для временной рассады. Новое увлечение само пришло с возрастом. Прошлый раз выращивал авокадо, а на этот раз попробую манго. После, покажу как будет расти.

ГДЕ НАЙТИ СОК

Новинку манго-кокосик можно найти в крупных гиперах: «Грин», «Корона», «Евроопт», «Соседи», «Виталюр» и «Алми ».

Партнерский текст, созданный совместно с компанией СООО «Оазис Груп» / УНП 690655159