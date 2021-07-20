Проверяем, жульничает ли международный фастфуд с картошкой фри. Привет «Макдональдс», «Бургер Кинг» и «КФС»

В редакцию часто приходят жалобы касаемо именно картошки фри, что маленькая вообще маленькая и визуально не отличается от средней или большой. Конечно же, такого быть не должно, ведь в мировых корпорациях всё просчитано до мелочей. Но на всякий пожарный решил проверить вес. Вооружившись весами, мы вышли в рандомный «Макдональдс», «Бургер Кинг» и «КФС».

Класть на весы будем маленькую и большую порцию картошки. Никогда не понимал, зачем средняя, она в теории невыгодна. Чтобы всё на реальных событиях – запускаю барсука. Просто обычный парень с улицы пришёл полакомиться картошкой фри. Всегда забавно наблюдать, как меняются эмоции персонала, когда я сажусь за стол со своими весами, к казалось бы, постороннему человеку. Игра началась.

«Макдональдс»

Ох уж эти сетевики-затейники. На сайте в описании есть всё, кроме веса самой картошки, поэтому сложно понять, сколько её должно быть. А ещё у них двери несвоевременно открываются, чуть не разнёс в хлам.

Маленькая: неизвестно за 2,60р. Завесила на 80г Большая: неизвестно за 3,70р. Завесила на 183г

Картошка тоненькая, золотистая и хрустящая, соли умеренно. Кулёк крайне часто собран из поломанных частей. Наверное, все знают, что в Маке лучший фри из сетевых франшиз. Пытался спорить сам с собой.

«Бургер Кинг»

В БК на сайте всё, как требует закон – указан вес, КБЖУ и прочие характеристики картошки фри.

Маленькая: 106г за 3,20р. Завесила на 96г Большая: 160г за 3,70р. Завесила на 160г

Картошка крупная, золотистый цвет, как на фото, соль в балансе. Вот только по вкусу отдаленно напоминает традиционный белорусский корнеплод. Без понятия, с чем это связано, но не то!

«КФС»

Лентяи! На сайт тупо выгрузили общий PDF, где самому нужно искать, что ты будешь есть, и сколько это весит.

Маленькая: 60г за 2,50р. Завесила на 59г Большая: 200г за 4,80р. Завесила на 208г (коробка 12г)

Внезапно, но картошка полковника по вкусу максимально напоминает Мак. Второе почётное место.

ЧЬЯ КАРТОШКА МАЛЕНЬКАЯ БОЛЬШАЯ Макдональдс 2,60р за 80г 3,70р за 183г Бургер Кинг 3,20р за 96г 3,70р за 160г КФС 2,50р за 60г 4,80р за 200г

ВЫВОДЫ

Не жульничают, есть минимальная погрешность не в нашу пользу у «Бургер Кинг». Уверен, маленькая картошка не может быть по размеру большой или средней – это всё городские легенды суеверных. Но это возможно, если персонал занервничает и не доложит с горкой. Самую вкусную потато фри жарят в Маке, брать строго большую, всё равно не останется, только на боках. А самый вкусный соус – сырный.

РЕЦЕПТ: просто попробуйте макать картошку фри в их молочный ванильный коктейль – цэ кайф!