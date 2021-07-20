Проверяем, жульничает ли международный фастфуд с картошкой фри. Привет «Макдональдс», «Бургер Кинг» и «КФС»
В редакцию часто приходят жалобы касаемо именно картошки фри, что маленькая вообще маленькая и визуально не отличается от средней или большой. Конечно же, такого быть не должно, ведь в мировых корпорациях всё просчитано до мелочей. Но на всякий пожарный решил проверить вес. Вооружившись весами, мы вышли в рандомный «Макдональдс», «Бургер Кинг» и «КФС».
Класть на весы будем маленькую и большую порцию картошки. Никогда не понимал, зачем средняя, она в теории невыгодна. Чтобы всё на реальных событиях – запускаю барсука. Просто обычный парень с улицы пришёл полакомиться картошкой фри. Всегда забавно наблюдать, как меняются эмоции персонала, когда я сажусь за стол со своими весами, к казалось бы, постороннему человеку. Игра началась.
«Макдональдс»
Ох уж эти сетевики-затейники. На сайте в описании есть всё, кроме веса самой картошки, поэтому сложно понять, сколько её должно быть. А ещё у них двери несвоевременно открываются, чуть не разнёс в хлам.
Маленькая: неизвестно за 2,60р. Завесила на 80г
Большая: неизвестно за 3,70р. Завесила на 183г
Картошка тоненькая, золотистая и хрустящая, соли умеренно. Кулёк крайне часто собран из поломанных частей. Наверное, все знают, что в Маке лучший фри из сетевых франшиз. Пытался спорить сам с собой.
«Бургер Кинг»
В БК на сайте всё, как требует закон – указан вес, КБЖУ и прочие характеристики картошки фри.
Маленькая: 106г за 3,20р. Завесила на 96г
Большая: 160г за 3,70р. Завесила на 160г
Картошка крупная, золотистый цвет, как на фото, соль в балансе. Вот только по вкусу отдаленно напоминает традиционный белорусский корнеплод. Без понятия, с чем это связано, но не то!
«КФС»
Лентяи! На сайт тупо выгрузили общий PDF, где самому нужно искать, что ты будешь есть, и сколько это весит.
Маленькая: 60г за 2,50р. Завесила на 59г
Большая: 200г за 4,80р. Завесила на 208г (коробка 12г)
Внезапно, но картошка полковника по вкусу максимально напоминает Мак. Второе почётное место.
|ЧЬЯ КАРТОШКА
|МАЛЕНЬКАЯ
|БОЛЬШАЯ
|Макдональдс
|2,60р за 80г
|3,70р за 183г
|Бургер Кинг
|3,20р за 96г
|3,70р за 160г
|КФС
|2,50р за 60г
|4,80р за 200г
ВЫВОДЫ
Не жульничают, есть минимальная погрешность не в нашу пользу у «Бургер Кинг». Уверен, маленькая картошка не может быть по размеру большой или средней – это всё городские легенды суеверных. Но это возможно, если персонал занервничает и не доложит с горкой. Самую вкусную потато фри жарят в Маке, брать строго большую, всё равно не останется, только на боках. А самый вкусный соус – сырный.
РЕЦЕПТ: просто попробуйте макать картошку фри в их молочный ванильный коктейль – цэ кайф!
Burgers лучший, прожаренная, золотистая корочка и вкус в порядке в маке немного мягковата, в КФС вообще сопли и оч. Тонкая
В БК картошка хороша по размеру и плотности, в маке и кфц – вялая)
По вкусу +- вся одинакова пока тёплая.
Самая вкусная где я ела-это техас Чикен,там картошку боженьки делают
Мак – ван лав! Хороший тест
Тоже понравилось
В приложении Макдональдс указано 76 г маленькая и 147 г большая, топ )
Самая вкусная в Маке,самая не вкусная кфс
Люблю фри только домашнее и из мака