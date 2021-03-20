Что для взрослого пытка, то для зумеров комната Тик Тока. Показываю, как выглядит

Вечная проблема классных фонов для фото и как занять детей на пару часиков теоретически решена. Непонятно почему, но комната «Тик Тока» открыли на первом, а если совсем точно – подвальном этаже заброшенного «ТЦ» Столица. Видимо, дело в низкой аренде. Ничего сверхъестественного, просто что-то необычное для зумеров за 8 баксов.
Комната представляет собой с десяток не тюремных зон метр на метр в разных стилях. В каждой стоит по кольцевой лампе. Кроме тиктоковщины, можно фоточки для Инсты пилить. Ауф!
Стоит сие удовольствие – 20р за два часа с человека. Паркинг бесплатный только первых 2 часа.
Ну круто, чо! Если они ещё хотя бы раз в квартал будут менять фоны – ваще огонь!
должны менять, я уверена!
Согласен, а лучше если они расширятся и добавит новых локаций пару
рядом там вроде как большой магазин с уже не нужными Худи и костюмами, могут забрать их)
Аууффф! Выезжаю на тест!
Давай, не забудь рассказать!
Реально прикольная комната, молодцы!
Классная арена получилась, аналогов таких я еще не встречала
Хотелось бы видеть почасовую тарификацию, а не по двухчасовую
Ребятки, подскажите какую кольцевую лампу купить? Посоветуйте!
Привет, у меня обычная китайская за 60 рублей, работает хорошо
Ублюдство,скоро прогорят
Почему вы все такие ядовитые???