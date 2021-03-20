Что для взрослого пытка, то для зумеров комната Тик Тока. Показываю, как выглядит

Вечная проблема классных фонов для фото и как занять детей на пару часиков теоретически решена. Непонятно почему, но комната «Тик Тока» открыли на первом, а если совсем точно – подвальном этаже заброшенного «ТЦ» Столица. Видимо, дело в низкой аренде. Ничего сверхъестественного, просто что-то необычное для зумеров за 8 баксов.

Комната представляет собой с десяток не тюремных зон метр на метр в разных стилях. В каждой стоит по кольцевой лампе. Кроме тиктоковщины, можно фоточки для Инсты пилить. Ауф!

Стоит сие удовольствие – 20р за два часа с человека. Паркинг бесплатный только первых 2 часа.