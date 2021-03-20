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Что для взрослого пытка, то для зумеров комната Тик Тока. Показываю, как выглядит

Вечная проблема классных фонов для фото и как занять детей на пару часиков теоретически решена. Непонятно почему, но комната «Тик Тока» открыли на первом, а если совсем точно – подвальном этаже заброшенного «ТЦ» Столица. Видимо, дело в низкой аренде. Ничего сверхъестественного, просто что-то необычное для зумеров за 8 баксов.

Комната представляет собой с десяток не тюремных зон метр на метр в разных стилях. В каждой стоит по кольцевой лампе. Кроме тиктоковщины, можно фоточки для Инсты пилить. Ауф!

Стоит сие удовольствие – 20р за два часа с человека. Паркинг бесплатный только первых 2 часа.

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13 Комментарий
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Lady_Mylady
Lady_Mylady
10 часов назад

Ну круто, чо! Если они ещё хотя бы раз в квартал будут менять фоны – ваще огонь!

2
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Mashka
Mashka
9 часов назад
Ответить на  Lady_Mylady

должны менять, я уверена!

0
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Tankist
Tankist
9 часов назад
Ответить на  Lady_Mylady

Согласен, а лучше если они расширятся и добавит новых локаций пару

0
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Mashka
Mashka
9 часов назад
Ответить на  Tankist

рядом там вроде как большой магазин с уже не нужными Худи и костюмами, могут забрать их)

0
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DjBobo
DjBobo
9 часов назад

Аууффф! Выезжаю на тест!

1
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Mashka
Mashka
9 часов назад
Ответить на  DjBobo

Давай, не забудь рассказать!

0
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Tankist
Tankist
9 часов назад

Реально прикольная комната, молодцы!

1
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Mashka
Mashka
9 часов назад
Ответить на  Tankist

Классная арена получилась, аналогов таких я еще не встречала

0
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DjBobo
DjBobo
9 часов назад
Ответить на  Tankist

Хотелось бы видеть почасовую тарификацию, а не по двухчасовую

0
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Mashka
Mashka
9 часов назад

Ребятки, подскажите какую кольцевую лампу купить? Посоветуйте!

0
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LeshaCCCP
LeshaCCCP
9 часов назад
Ответить на  Mashka

Привет, у меня обычная китайская за 60 рублей, работает хорошо

0
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Коля
Коля
9 часов назад

Ублюдство,скоро прогорят

0
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LeshaCCCP
LeshaCCCP
9 часов назад
Ответить на  Коля

Почему вы все такие ядовитые???

0
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