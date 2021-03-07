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Это лучший десерт на 8 Марта. Проверил на шеф-поваре

Сегодня мы соберём вкуснейший, а главное, красивый и простой десерт, который сможет приготовить каждый. Идея «Сладкого Полена» из розового маршмэллоу была позаимствована у японского блогера и адаптирована под наши вкусы. В этом нам поможет известный в узких кругах практикующий шеф-повар ресторана «Le Gosse» – Антон Немирович. Сейчас всё покажу, это будет бомба!

Я приверженец простых рецептов. Поэтому и в очередной раз нам понадобится не более 20 минут свободного времени, сковорода и 7 ингредиентов, которые есть в любом магазине. В зефир можно добавить что угодно, но у Антона есть совет: для кислинки – сублимированная клубника из лавки «Хлеб Кондитера», зефирное суфле – розовый Haribo – дитя заката и обязательно сырно-солёные крекеры Tuk.

ЧТО НУЖНО:
  • Маршмэллоу – 180г
  • Сливочное масло – 40г
  • Сухая клубника – 30г
  • Печеньки – 140г
  • Орехи – 90г
  • Сухое молоко – 40г

ВАЖНО: сковородка с тефлоновым покрытием. Для дарения мамам и девушкам на 8 Марта упакуйте нарезанный на кубики десерт в прозрачный пакетик и перевяжите его красным бантиком.

СЛАДКОЕ ПОЛЕНО

А сейчас я покажу, как его приготовить, а Антон раскроет все секреты. Если вам понравится – поставьте пальчик вверх и подпишитесь на наш кулинарный YouTube канал «Готовим с Кокобай и друзьями».

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