Это лучший десерт на 8 Марта. Проверил на шеф-поваре

Сегодня мы соберём вкуснейший, а главное, красивый и простой десерт, который сможет приготовить каждый. Идея «Сладкого Полена» из розового маршмэллоу была позаимствована у японского блогера и адаптирована под наши вкусы. В этом нам поможет известный в узких кругах практикующий шеф-повар ресторана «Le Gosse» – Антон Немирович. Сейчас всё покажу, это будет бомба!

Я приверженец простых рецептов. Поэтому и в очередной раз нам понадобится не более 20 минут свободного времени, сковорода и 7 ингредиентов, которые есть в любом магазине. В зефир можно добавить что угодно, но у Антона есть совет: для кислинки – сублимированная клубника из лавки «Хлеб Кондитера», зефирное суфле – розовый Haribo – дитя заката и обязательно сырно-солёные крекеры Tuk.

ЧТО НУЖНО:

Маршмэллоу – 180г

Сливочное масло – 40г

Сухая клубника – 30г

Печеньки – 140г

Орехи – 90г

Сухое молоко – 40г

ВАЖНО: сковородка с тефлоновым покрытием. Для дарения мамам и девушкам на 8 Марта упакуйте нарезанный на кубики десерт в прозрачный пакетик и перевяжите его красным бантиком.

СЛАДКОЕ ПОЛЕНО

А сейчас я покажу, как его приготовить, а Антон раскроет все секреты. Если вам понравится – поставьте пальчик вверх и подпишитесь на наш кулинарный YouTube канал «Готовим с Кокобай и друзьями».