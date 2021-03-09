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Не Деливиобаем единым. Проверяю, как работает новый сервис «Бинго». Доставка еды пока что бесплатная

В полку сервисов «Меню.бай», «Деливио» и «Меню-Меню», который сейчас «Yest.by», – прибыло – заносите! Очередной игрок, который хочет показать другим, как надо возить еду людям, назвал себя Доки… ой, «Beengo». Все те же правила игры, только ближайший месяц у них народное тестирование с бесплатной доставкой всего что можно съесть. Интересно, смогут ли за час?

Эх, расслабились все без «Яндекс. Еда». Ради интереса покажу вам рейтинг голосования в Гугле у топов по доставке. А сейчас проверим, сможет ли новичок привезти мою еду хотя бы вовремя, не разлив по пакетам.

В списке «Бинго» заведений не так много, а риск велик. Поэтому выбор пал на знакомую покешную «Поке Боул» от «Wok.by», которые уже «Пад Тай». Поке с креветками стоит вменяемо – 13р/330г, креветки в ролле из рисовой бумаги ещё 6р/90г и гавайский суп – 7р/300г. Итого получилось 29р с оплатой онлайн.

Не, этим гаврикам нужно что-то делать с фото в меню. Прилично неприлично размазанных и коряво сфотографированных блюд. Неочевидный плюс агрегаторов – возможность посмотреть, как выглядит еда в заведении без заказа. Ибо в меню от них фото не допросишься. Ладно, приняли в 15:27, обещали за 65 минут, доставка стоила 3р. Следил онлайн за курьером, поэтому был готов ко всему. Привезли в 16:30, сегодня мне повезло. Бинго! Месяц действует бесплатная доставка для народного тестирования. Старт с 12:00.

ТЕСТ

Положил всё на весы. Поке с коробкой завесило на 285г, а должно быть 330г. Без комментариев, достало. Икру летучей рыбы забыли. В суп забыли тофу. Ролл в рисовой бумаге не стоИт, как вялый хобот – результат недобросовестной скрутки. Короче, ничего в Вокбай не меняется, их право. Это предельные 6 кокобаев за биотопливо. Непостижимо, как так можно попустительски относиться к своей работе и клиентам. У меня всё!

Сайт: Beengo.by

Время работы: 10:00 – 22:00

3.5 16 голоса
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Ponichka
Ponichka
8 часов назад

Постоянно заказываю с Деливио, ни разу не подводили

5
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Shnaider
Shnaider
9 часов назад

Так себе доставочка

5
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MrKachok
MrKachok
8 часов назад
Ответить на  Shnaider

ты хоть сам заказывал или так пиз..ул?!

0
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petrovich
petrovich
9 часов назад

А где «на правах рекламы для корешей»?

3
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Ponichka
Ponichka
8 часов назад
Ответить на  petrovich

А при чем тут кореша? Это же просто обзор доставки или я ошибаюсь?

0
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petrovich
petrovich
7 часов назад
Ответить на  Ponichka

Доставка ведь его кореша.

0
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Артемий
Артемий
5 часов назад

Заказываю на скоупе уже два месяца , они не гарантируют что в пятницу вечером привезут через час , но гарантируют то что привезут в то время которое указано при оформлении заказа , вчера оформил предзаказ на вечер доставили минута в минуту , и лучше так чем есть лапшу ( еще недоставленную) от оператора что за час управятся и.т.д

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
5 часов назад
Ответить на  Артемий

Что по цене доставки?

0
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MrKachok
MrKachok
8 часов назад

Им будет конец, когда сюда придет Яндекс Еда!

0
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Галченок
Галченок
9 часов назад

Бинго? Название как у казино какого-то

0
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Ponichka
Ponichka
8 часов назад
Ответить на  Галченок

Название мягко говоря не удачное, мне лично не нравится

1
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