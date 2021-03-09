Не Деливиобаем единым. Проверяю, как работает новый сервис «Бинго». Доставка еды пока что бесплатная

В полку сервисов «Меню.бай», «Деливио» и «Меню-Меню», который сейчас «Yest.by», – прибыло – заносите! Очередной игрок, который хочет показать другим, как надо возить еду людям, назвал себя Доки… ой, «Beengo». Все те же правила игры, только ближайший месяц у них народное тестирование с бесплатной доставкой всего что можно съесть. Интересно, смогут ли за час?

Эх, расслабились все без «Яндекс. Еда». Ради интереса покажу вам рейтинг голосования в Гугле у топов по доставке. А сейчас проверим, сможет ли новичок привезти мою еду хотя бы вовремя, не разлив по пакетам.

В списке «Бинго» заведений не так много, а риск велик. Поэтому выбор пал на знакомую покешную «Поке Боул» от «Wok.by», которые уже «Пад Тай». Поке с креветками стоит вменяемо – 13р/330г, креветки в ролле из рисовой бумаги ещё 6р/90г и гавайский суп – 7р/300г. Итого получилось 29р с оплатой онлайн.

Не, этим гаврикам нужно что-то делать с фото в меню. Прилично неприлично размазанных и коряво сфотографированных блюд. Неочевидный плюс агрегаторов – возможность посмотреть, как выглядит еда в заведении без заказа. Ибо в меню от них фото не допросишься. Ладно, приняли в 15:27, обещали за 65 минут, доставка стоила 3р. Следил онлайн за курьером, поэтому был готов ко всему. Привезли в 16:30, сегодня мне повезло. Бинго! Месяц действует бесплатная доставка для народного тестирования. Старт с 12:00.

ТЕСТ

Положил всё на весы. Поке с коробкой завесило на 285г, а должно быть 330г. Без комментариев, достало. Икру летучей рыбы забыли. В суп забыли тофу. Ролл в рисовой бумаге не стоИт, как вялый хобот – результат недобросовестной скрутки. Короче, ничего в Вокбай не меняется, их право. Это предельные 6 кокобаев за биотопливо. Непостижимо, как так можно попустительски относиться к своей работе и клиентам. У меня всё!

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