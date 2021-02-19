Как превратить деньги в любой подарочный сертификат на еду, вещи или развлечения не выходя из дома

Наконец-то додумались создать сервис, который позволяет, не покидая дом, переводить деньги в сертификаты на разные праздники. В четыре клика: заходим на сайт, выбираем подарок «Для него» или «Для неё», а дальше смотрим, что лучше подарить. Брат хотел кроссы, или какой-то новый вид развлечения, поэтому пришлось выбирать между «Lamoda» или на стрижку под нолик в «Cut».

На улице ещё не лето – пускай купит себе тёплые угги. Захожу на обновлённый fashiongift.360.by, выбираю «Купить», вкладка «Для него». Определяюсь с номиналом, на какую сумму будет мой подарок, пускай экономит – хватит ему 100р. Выбираю Lamoda.

А теперь о том, как ему передать сертификат: банальная СМС-ка на телефон, или в конверте. Пускай по старинке в бумаге, – выбираю опцию «брендированный конверт». Ввожу брата телефон – оплачиваю и готово. Если вы дочитали, то уже поняли, что это нативный материал, я этого не скрываю. Если сервис полезный, то почему бы и нет. Осталось его развивать и максимально наполнять партнёрами. Всех с приближающимися мужскими и женскими праздниками. Обнял, берегите себя!

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «Мода с доставкой» / УНП 192369058