Культовый рыбный магазин «Океан» – всё! Узнал, что же теперь будет в его стенах

Вчера на лёгкий ужин решил пожарить Докторскую с маслицем. Внутри которой оказалась флешка на два гига с информацией по какому-то новому магазину. Помните на Козлова такой старый «Океан» с карпами в аквариуме? Так вот, если верить фотографиям с применённым к ним лёгким фотошопом, здесь таки должен открыться супермаркет сети рыбных маркетов «Виталюр».

В файле Word 2003 было написано, что открытие запланировано ранней весной этого года, скорей всего, апрель. Точно сохранят вывеску «Океан», исторический фасад здания и вертикальную боковую вывеску. Новость особенно обрадует местных жителей, т.к. в этом районе нет ни одного приличного гипермаркета.

Открыл остальные фотки, а там рендеры интерьера. Скорей всего, вот так должен выглядеть новый «Виталюр» изнутри. Но, как это часто бывает, всё может измениться, или Докторская с дезинформацией. Хотя я сильно сомневаюсь. Соседнее помещение на 200 квадратов, где жили «Дранікі», собираются сдавать.

Выкинул флешку от греха подальше. Ждём апреля, а там будет видно, насколько колбаса вещая.

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