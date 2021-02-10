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Культовый рыбный магазин «Океан» – всё! Узнал, что же теперь будет в его стенах

Вчера на лёгкий ужин решил пожарить Докторскую с маслицем. Внутри которой оказалась флешка на два гига с информацией по какому-то новому магазину. Помните на Козлова такой старый «Океан» с карпами в аквариуме? Так вот, если верить фотографиям с применённым к ним лёгким фотошопом, здесь таки должен открыться супермаркет сети рыбных маркетов «Виталюр».

В файле Word 2003 было написано, что открытие запланировано ранней весной этого года, скорей всего, апрель. Точно сохранят вывеску «Океан», исторический фасад здания и вертикальную боковую вывеску. Новость особенно обрадует местных жителей, т.к. в этом районе нет ни одного приличного гипермаркета.

Открыл остальные фотки, а там рендеры интерьера. Скорей всего, вот так должен выглядеть новый «Виталюр» изнутри. Но, как это часто бывает, всё может измениться, или Докторская с дезинформацией. Хотя я сильно сомневаюсь. Соседнее помещение на 200 квадратов, где жили «Дранікі», собираются сдавать.

Выкинул флешку от греха подальше. Ждём апреля, а там будет видно, насколько колбаса вещая.

Адрес: г. Минск, ул. Козлова, 2

Время работы: неизвестно

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Lenochka
Lenochka
32 минут назад

Я так и знала, Виталюр захватит мир!

1
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Taissia
Taissia
21 минут назад
Ответить на  Lenochka

Еврик и Соседи действительно захватили РБ

0
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Jora
Jora
26 секунд назад

Прямо так и подкинули колбасу с флехой под дверь)))

0
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Taissia
Taissia
22 минут назад

Так, вот просто так подкинули колбасу под дверь? Вы серьезно?

0
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PikaPika
PikaPika
26 минут назад

Так когда они откроются точно???

0
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Taissia
Taissia
22 минут назад
Ответить на  PikaPika

Написали же в статье, что в апреле откроются

0
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Umnik
Umnik
34 минут назад

Не думал, что Океан закроют, да и сами они говорили что Океан остается и владелец и Юр лицо не меняется

0
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Taissia
Taissia
21 минут назад
Ответить на  Umnik

Он уже отжил свое и не отвечал современным тенденциям

0
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