С уважаемым сомелье выбираем лучшее вино до 35 рублей в самых популярных сетевых магазинах

Сразу предупреждаю о вреде алкоголя, пьянству – бой, сам не пью и другим не советую. Если вы вдруг увидите в баре кого-то похожего на меня, лысого, в больших квадратных очках, слегка пьяненького, рассказывающего про житие-бытие ресторанов, знайте: это не я, это мой двойник, специально обученный для таких тестов и массовых мероприятий.

Сегодня с нами Александр – любитель вкусных вин и задушевного словоблудия. Он же наполняет ценной информацией об акциях и скидках уютный Телеграм-канал «Саши и Вино», советую подписаться! А задачу ему поставил сложную, я бы даже сказал, монументальную. В рамках наших популярных сетевых магазинов на каждом углу выбрать годное вино. Пускай оно будет любых цветов хвоста павлина, но ценой строго до 35р за бутылку. И чтобы было достойное, честное по деньгам и без любителей Массандры.

Чтобы он чувствовал себя как дома, выбор охотничьих угодий оставил за нашим гидом в мир вина.

«КОРОНА»

Мы в Уручье. В Короновской сети много собственного импорта. Саша суетно носится между стеллажами, показывает нам разные бутылки. После забега он поведал увлекательную история про белое («Бранко», но не «Вино Верде») португальское вино с трамвайчиком на этикетке. Помню, что было интересно.

Дальше Александр резко переключился на игристые напитки. Показал на новинки сезона мокрого снега – приятное нёбу розовое просекко (оно у меня в руке). Фишка в бутылке, разработанной теми же парнями, что рисовали Феррари и Альфа Ромео. После как-то неожиданно ушёл в рукоплескания испанским розовым, правда, чутка подороже, и в приказном тоне рекомендовал забрать домой лучшее розовое до 35р.

«ВИТАЛЮР»

Совсем недавно в их магазинах появились винные уголки гедонизма. На первый взгляд обывателя выбор относительно невелик. Но и тут Саша играючи отыскал топчик по бюджету. А попутно встретил подписчика с женой и в процессе ликбеза наполнил им корзины набором чилийского категории Reserva.

На полках взглядом коршуна была замечена бутылка «Бранкотт Эстейт Мальборо Совиньон Блан». Это хороший, понятный вариант белого сухого, вписывающийся в нашу ценовую историю.

Вот это французское красное «Шато Ла Бутиньян» прям сильно нахваливал. Но оно чутка дороже нашей планки в 35р, примерно на шесть проездов в метро. Я закинул одну такую себе в корзину на тест.

«ОСТРОВ ЧИСТОТЫ»

Среди стеллажей с порошками и собачьим кормом Саша с ходу указал на полки с напитками для взрослых. Тут он рассказал про местную легенду. Что вроде как просекко «Victor Вальдоббьядене» разлито в Италии и названо в честь владельца всех «Островов Чистоты». А может просто так совпало, что вино с названием Виктор продается только в Островах. И на официальном сайте производителя о нём не слышали. Ясности нет, но легенда интересная, вот только её никто не подтвердил, даже на кассе (шутка-мишутка).

Из трёх оттенков кенгуру до 22р лучше выбрать красное полусухое Каберне. Лично меня их подозрительная этикетка всегда настораживала, но Саша рекомендует. Ничего не поделаешь, взял жене брата на тест.

При виде ценообразования «Острова Чистоты», а теперь ещё и Вкуса, понятно, что он на изи даст фору многим сетям по цене. Ну чего-то суперкрутого тут не найти, всё рассчитано на средний класс очень минус.

Это игривое до 28р назвал оптимальным по соотношению цена/качество. Новогодний стол им не испоганить.

Так какова же суть нашего винного сафари? Саша любезно рассказал о том, что годное вино можно найти почти под любой бюджет, главное – хорошо поискать. И закрепили на примерах с обычных полок, отобрав то, что не стыдно поставить на стол с бюджетом до 35р. Удачной охоты и установите себе Wine Searcher!