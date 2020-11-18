С визитом в новый стилизованный магазин по игре GTA во Львове

Благодаря читателю удалось хоть немного посмотреть, что это за продуктовый плагиат. Не совсем понятно, благословила ли Львов компания Rockstar Games на визуальное оформление супермаркета по мотивам легендарной игры GTA: San Andreas. Настенная живопись напоминает жалкую копию оригинала, но, что сделано, то сделано. Из рубрики «Никогда в Минске».

Новый магазин входит в популярную сеть супермаркетов «Сильпо» и находится в торговом центре с элементами развлечения «Океан». Со слов Филиппа, кроме пляжного интерьера, тут всё, как и везде во Львове, только алкоголь дешевле. Интересно, сколько дадут звёзд, если ударить охранника магазина?

А ещё он крепко порекомендовал вдарить по коктейлям в «12 Steps Bar». Классику замешивают от 15р, как и в Минске, собственно. Советуйте в комментариях топовые на ваш взгляд заведения Львова.

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