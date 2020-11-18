С визитом в новый стилизованный магазин по игре GTA во Львове

Благодаря читателю удалось хоть немного посмотреть, что это за продуктовый плагиат. Не совсем понятно, благословила ли Львов компания Rockstar Games на визуальное оформление супермаркета по мотивам легендарной игры GTA: San Andreas. Настенная живопись напоминает жалкую копию оригинала, но, что сделано, то сделано. Из рубрики «Никогда в Минске».
Новый магазин входит в популярную сеть супермаркетов «Сильпо» и находится в торговом центре с элементами развлечения «Океан». Со слов Филиппа, кроме пляжного интерьера, тут всё, как и везде во Львове, только алкоголь дешевле. Интересно, сколько дадут звёзд, если ударить охранника магазина?
А ещё он крепко порекомендовал вдарить по коктейлям в «12 Steps Bar». Классику замешивают от 15р, как и в Минске, собственно. Советуйте в комментариях топовые на ваш взгляд заведения Львова.
Адрес: Украина, г. Львов, ул. В. Великого, 26-А
Время работы: 08:00 – 23:00
36 Po, Grand Cafe Leopolis, Варенична Балувана Галя
Ramen Mo – топовый рамен во всех его проявлениях;
Море риби – морепродукты;
Frankophile – завтраки, выпечка и современная французская кухня.
Были в 12 steps bar, подтверждаю, очень крутое место
Топ заведения Львова стоит выбирать поняв свои желания. Если хотим удивиться каким разносторонним может быть ресторатор – криивка, коммуналка. Если хотим есть и плакать и дальше удивляться с разносторонности – круассан, рёбра. Если хотим увидеть как совмещают, казалось, несовместимое – белый налив. Тут точно слёзы по щекам. Набор парадокса: устрицы, яблочная настойка на яблоках от бабушки, хот-дог. И вы знаете? Хот-дог запиваем устрицей а настойка как десерт. Божественно. Яблочный сидр, к слову, тоже топчик. Полагаю вишня протерла дырку на лбу вытирая холодный пот с каждым новым наливом. Пивко в правде не все горькое. Я, как аристократ, не переношу пивную горечь(не… Подробнее »
Дизайн прям топовый, очень отличается от того что я видела
Ха, хохлы совсем бесстрашные. А Рокстар Геймс знают что у них появился магазин во Львове?