Добавить

Какие скидки предлагает онлайн-магазин «Lamoda» по карте Lacard

Полезная новость для тех, кто регулярно шопится в Lamoda, и тех, кто ещё только собирается, но не решился. Ясен-прекрасен, все мы любим скидки и всяческие приятные бонусы там, где регулярно совершаем покупки. И теперь можно заполучить эксклюзивную карту Lacard со скидками, кэшбэками и плюшками от партнёров интернет-магазина. Естественно, я проверил на себе.

Первый шаг – завести карту, которую совместно разработали Lamoda и БПС-Сбербанк и Visa. Сие действие совершается онлайн, а затраты на оформление всего 3 копейки. Обслуживание карты в месяц – ноль рублей, ноль копеек. Но только если ежемесячный оборот по карте не меньше 360р или такая же сумма на балансе. В остальных случаях с вас 1р в месяц. У меня был счёт в этом банке, поэтому карту получил быстро.

СКИДКИ

  1. Кэшбэк 10% с покупки онлайн свыше 100р
  2. Рассрочка до 5 месяцев (Но Нацбанк приостановил по всей стране)
  3. Кэшбэк 3% в SPA и салонах красоты
  4. Дополнительные скидки от партнёров в кафе, SPA и салонах красоты

К примеру: в «ДНК» сделают 10% скидку, «Баунти тай-спа» – 20% на услуги и подарочные сертификаты, бар «Пересмешник» – 7%, цветочный бутик «Vetka-Kvetka» скидка 10% на цветочные композиции и многое другое.

У карточки есть и эстетическая фишка, она может пахнуть мятой или малиной, но это уже вы выберете сами. Я вроде всё рассказал, а подробнее можно ознакомиться на сайте Lamoda.by в разделе Lacard.

ПОСТАМАТЫ

Для тех, кто не любит стояние в очередях, были созданы Постаматы. Бесконтактные, безопасные, с удобным интерфейсом, крайне актуально во времена Коронавируса.

Сейчас они стоят в бизнес-центрах «Royal Plaza», «Sky Towers» и в торговом центре «Globo». Через них можно забрать заказ, который оформили на сайте.

Никаких контактов с людьми, оплачивается из дома онлайн или картой прямо на месте. Если вещь не подошла, тут же можно оформить возврат. Будущее настало!

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «Мода с доставкой» / УНП 192369058

5 4 голоса
Рейтинг
Поделиться в vk
VK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в pinterest
Pinterest

Читай Кокобай и смотри сторис, даже если сайт положили!

Подпишись на наш Instagram прямо сейчас
Подписаться

Что нового

В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю
Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
По будням во всех «Хинкальнях» варят 2 хинкали по цене 1
Что наливают на фестивале кофе в 6 городах Беларуси, где сет из десерта и напитка стоит 7 рублей
Каждый понедельник в «La Scala» и «Langolo Italiano» 2 любые пиццы по цене 1
С Лидского завода утекла энергетическая новинка специального назначения

Читайте еще

Подписаться
Уведомление о
guest
13 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Umnik
Umnik
5 часов назад

Очень крутые скидки, Ламода – это топ!

3
Ответить
Leo
Leo
3 часов назад

Ха, Кокобай вроде как запалил номер своих карт, бегу тариться на Алиэкспрессе

2
Ответить
Roo
Roo
3 часов назад

шляпа, ни о чём

2
Ответить
Leo
Leo
3 часов назад
Ответить на  Roo

Шляпа это вроде как головной убор?!

1
Ответить
Dikiy
Dikiy
3 часов назад
Ответить на  Leo

Это он типа сказал что все плохо, но даже не аргументировал почему

0
Ответить
Lenochka
Lenochka
5 часов назад

А есть список всех партнеров, которые предоставляют скидку через эту карту?

2
Ответить
Dikiy
Dikiy
3 часов назад
Ответить на  Lenochka

Кстати да, Кокобай прикрепи весь список партнеров, которые по Lacard дают скидки

0
Ответить
Den4ik
Den4ik
5 часов назад

Блин, они уже реально бесят со своей рекламой на Ютюбе, мода с доставкой!

2
Ответить
Clown
Clown
2 часов назад
Ответить на  Den4ik

А меня лично не парит особо

0
Ответить
Dikiy
Dikiy
3 часов назад
Ответить на  Den4ik

Плюсую, каждый ролик и релама Lamoda)

0
Ответить
Dikiy
Dikiy
3 часов назад

Почему вещи можно забрать только в 3 бизнес-центрах, а если я живу в Шабанах?

1
Ответить
Clown
Clown
2 часов назад
Ответить на  Dikiy

Я думаю скоро таких автоматов с одеждой они поставят в каждом районе Минска, а может и Беларуси

0
Ответить
Clown
Clown
2 часов назад

В каких отделениях БПС можно оформить эту карту?

0
Ответить
Яндекс.Метрика