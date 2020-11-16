Какие скидки предлагает онлайн-магазин «Lamoda» по карте Lacard

Полезная новость для тех, кто регулярно шопится в Lamoda, и тех, кто ещё только собирается, но не решился. Ясен-прекрасен, все мы любим скидки и всяческие приятные бонусы там, где регулярно совершаем покупки. И теперь можно заполучить эксклюзивную карту Lacard со скидками, кэшбэками и плюшками от партнёров интернет-магазина. Естественно, я проверил на себе.

Первый шаг – завести карту, которую совместно разработали Lamoda и БПС-Сбербанк и Visa. Сие действие совершается онлайн, а затраты на оформление всего 3 копейки. Обслуживание карты в месяц – ноль рублей, ноль копеек. Но только если ежемесячный оборот по карте не меньше 360р или такая же сумма на балансе. В остальных случаях с вас 1р в месяц. У меня был счёт в этом банке, поэтому карту получил быстро.

СКИДКИ

Кэшбэк 10% с покупки онлайн свыше 100р Рассрочка до 5 месяцев (Но Нацбанк приостановил по всей стране) Кэшбэк 3% в SPA и салонах красоты Дополнительные скидки от партнёров в кафе, SPA и салонах красоты

К примеру: в «ДНК» сделают 10% скидку, «Баунти тай-спа» – 20% на услуги и подарочные сертификаты, бар «Пересмешник» – 7%, цветочный бутик «Vetka-Kvetka» скидка 10% на цветочные композиции и многое другое.

У карточки есть и эстетическая фишка, она может пахнуть мятой или малиной, но это уже вы выберете сами. Я вроде всё рассказал, а подробнее можно ознакомиться на сайте Lamoda.by в разделе Lacard.

ПОСТАМАТЫ

Для тех, кто не любит стояние в очередях, были созданы Постаматы. Бесконтактные, безопасные, с удобным интерфейсом, крайне актуально во времена Коронавируса.

Сейчас они стоят в бизнес-центрах «Royal Plaza», «Sky Towers» и в торговом центре «Globo». Через них можно забрать заказ, который оформили на сайте.

Никаких контактов с людьми, оплачивается из дома онлайн или картой прямо на месте. Если вещь не подошла, тут же можно оформить возврат. Будущее настало!

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «Мода с доставкой» / УНП 192369058