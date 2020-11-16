Какие скидки предлагает онлайн-магазин «Lamoda» по карте Lacard

Полезная новость для тех, кто регулярно шопится в Lamoda, и тех, кто ещё только собирается, но не решился. Ясен-прекрасен, все мы любим скидки и всяческие приятные бонусы там, где регулярно совершаем покупки. И теперь можно заполучить эксклюзивную карту Lacard со скидками, кэшбэками и плюшками от партнёров интернет-магазина. Естественно, я проверил на себе.
Первый шаг – завести карту, которую совместно разработали Lamoda и БПС-Сбербанк и Visa. Сие действие совершается онлайн, а затраты на оформление всего 3 копейки. Обслуживание карты в месяц – ноль рублей, ноль копеек. Но только если ежемесячный оборот по карте не меньше 360р или такая же сумма на балансе. В остальных случаях с вас 1р в месяц. У меня был счёт в этом банке, поэтому карту получил быстро.
СКИДКИ
- Кэшбэк 10% с покупки онлайн свыше 100р
- Рассрочка до 5 месяцев (Но Нацбанк приостановил по всей стране)
- Кэшбэк 3% в SPA и салонах красоты
- Дополнительные скидки от партнёров в кафе, SPA и салонах красоты
К примеру: в «ДНК» сделают 10% скидку, «Баунти тай-спа» – 20% на услуги и подарочные сертификаты, бар «Пересмешник» – 7%, цветочный бутик «Vetka-Kvetka» скидка 10% на цветочные композиции и многое другое.
У карточки есть и эстетическая фишка, она может пахнуть мятой или малиной, но это уже вы выберете сами. Я вроде всё рассказал, а подробнее можно ознакомиться на сайте Lamoda.by в разделе Lacard.
ПОСТАМАТЫ
Для тех, кто не любит стояние в очередях, были созданы Постаматы. Бесконтактные, безопасные, с удобным интерфейсом, крайне актуально во времена Коронавируса.
Сейчас они стоят в бизнес-центрах «Royal Plaza», «Sky Towers» и в торговом центре «Globo». Через них можно забрать заказ, который оформили на сайте.
Никаких контактов с людьми, оплачивается из дома онлайн или картой прямо на месте. Если вещь не подошла, тут же можно оформить возврат. Будущее настало!
Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «Мода с доставкой» / УНП 192369058
Очень крутые скидки, Ламода – это топ!
Ха, Кокобай вроде как запалил номер своих карт, бегу тариться на Алиэкспрессе
шляпа, ни о чём
Шляпа это вроде как головной убор?!
Это он типа сказал что все плохо, но даже не аргументировал почему
А есть список всех партнеров, которые предоставляют скидку через эту карту?
Кстати да, Кокобай прикрепи весь список партнеров, которые по Lacard дают скидки
Блин, они уже реально бесят со своей рекламой на Ютюбе, мода с доставкой!
А меня лично не парит особо
Плюсую, каждый ролик и релама Lamoda)
Почему вещи можно забрать только в 3 бизнес-центрах, а если я живу в Шабанах?
Я думаю скоро таких автоматов с одеждой они поставят в каждом районе Минска, а может и Беларуси
В каких отделениях БПС можно оформить эту карту?