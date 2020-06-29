Сколько стоит самое дорогое мороженое в Минске и есть ли в нём смысл?

Помню, как сейчас, жаркое лето 2019 года, в Евроопты с африканского континента завезли холодное лакомство во фруктовых чашах по 2,32р за штуку. Сорбет из кокоса, грейпфрута, ананаса и апельсина читатели выносили ящиками, после сотни годных отзывов, десятки репостов, а через две недели оно полностью закончилось. Навсегда!

А сейчас что-то визуально похожее появилось в холодильниках кафе «Salad Drive» при автозаправке United Company Дрозды. Долго всматривался в ценник, за обычное мороженое они хотят 15р за 100г, т.е. 150р за 1кг. Это самое дорогое мороженое в Минске, что я видел. Поэтому всенепременно затестил!

Первый раз я взял кокосик за 13р/120г, и был он сливочно хорош. Пару раз на зуб попадали кристаллики льда, но это не страшно. Просто кокосовое мороженое, не стоит ставить завышенные ожидания.

На второй день ассортимент чутка поубавился, и я спас манго. Трясущейся рукой отдал 15р за 90г малюсенького мороженого в шкурке фрукта. Вышел из кафе и тут же на лавочке употребил. Точно не фруктовый лёд, но и не пломбир, да, это сорбет. Готов спорить, что я сделаю не хуже и намного дешевле в домашних условиях. Ждите, скоро будет рецепт.

Тезисами и по делу: мороженое за эти деньги ровно на один раз, и это 5 кокобаев! Просто ещё один вид сказочного бизнеса на щедрых жителях близлежащих Дроздов. Вот торты, орешки, трубочки со сгущёнкой и прочая кондитерка у них пушка — цена/качество на 8 кокобаев!