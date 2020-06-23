Что бы приготовить на завтрак? Четыре простых рецепта сморребродов по-белорусски

Правильный бутерброд — это не просто еда, а целое искусство кухонного ниндзя, если подойти творчески, и сегодня я это докажу! Самое главное, что скандинавский сморреброд не обязательно должен быть с селёдкой. Берешь свежий хлеб, колбаску, любые овощи и не забудь про помазку или просто крестьянское сливочное масло.

Что есть сморреброд? Это такой большой традиционный бутерброд в Дании. Как правило, его готовят на ржаном хлебе с неимоверно большим количеством различной начинки. И фишка в том, что собрать его можно абсолютно по-разному, но обязательно должен получиться сочнейшим. Я регулярно практикую бутерброды на завтрак, т.к. утром нужно быстро, сытно и чтобы вкусно, но не овсянка.

Не так давно мы готовили биг-доги с колбасками на гриле. А в этот раз из офиса «Петрухи» на тест передали три палки фирменных колбас в двойной упаковке, которая защищает от чужого облапывания и обнюхивания в магазине. Сейчас это крайне актуально, а колбаса дома никогда не будет лишней.

На столе лежит куриная Милано, салями Палермо и Альпийская. Если поискать на той же Е-доставке, есть ещё Бергамо из индюшатины, ну, и традиционные с говядиной и со свининой. Процесс сборки сморребродов — элементарный: режем, рубим, намазываем и накладываем. Я покажу, как должно получиться и какие сочетания, на мой взгляд, самые вкусные.

Номер 1

Колбаса Альпийская

Бездрожжевой хлеб

Сливочное масло

Свежий огурец

Луковые чипсы

Зелёный лук

Приготовление: по классике тонко промазываем ломоть хлеба сливочным маслом, нарезаем нежную сырокопченую колбаску и выкладываем богатым слоем. Сверху огурец тонкими слайсами, порубленный зеленый лук и чипсы. Завариваем чай, всё готово. Не грех и заинстаграмить!

Номер 2

Колбаса Палермо

Ржаной хлеб

Творожный сыр

Свекла отварная

Горчица Французская

Приготовление: шарики свеклы можно нарезать тонкими кружками или натереть на крупной тёрке, так сочнее. С творожным сыром идеально сочетается салями Палермо — микс цыплёнка со свининой. Если не запариваться с варкой свеклы, то на всё про всё уйдёт ровно шесть минут.

Номер 3

Колбаса Милано

Хлеб

Йогурт

Оливки

Кинза

Яйца перепелиные

Приготовление: Милано, чисто куриная — лёгкий вариант, поэтому идеально на завтрак. Быстренько отвариваем перепелиные яйца, греческий йогурт смешиваем с порубленными оливками, куриную колбасу стараемся нарезать тонко, насколько позволяет нож. Дальше всё собираем воедино на пышной чёрной чиабатте. Почти любой сморреброд можно смело разделить с другом. Этот вариант прям топчик!

Номер 4

Колбаса Милано

Злаковый хлеб

Сыр Моцарелла

Помидоры

Песто

Базилик

Приготовление: уберите от экрана итальянцев. Сытный сморреброд по белорусским мотивам а-ля Капрезе с куриной колбасой. Тут вообще всё понятно, главное — нарезать прям очень тонко. А в конце пару капель лимонного бальзамического соуса, но можно и без него.

Всегда говорю: еда должна быть вкусной, а потом уже красивой. По датским обычаям есть сморреброд нужно ножом и вилкой, но я сторонник тесного контакта с едой и ем его руками. И если с колбасами «Петруха» предстоит первое знакомство, то я бы посоветовал начать с куриной Милано или Альпийской.

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