Тестим, какая питьевая вода из бутылки самая жёсткая

Берём на следственный эксперимент обычную питьевую воду без газов под 14 разными этикетками. В «Короне» на «Е-сити» выбор по водам основательный, но было не всё, пришлось дозакупиться в магазинчике на Осмоловке, которую так и не получилось снести из-за чьей-то прихоти. Иду на осознанный риск, производитель нынче нервный пошёл.

В руках у меня простейший гаджет с электродами на двух батарейках от Xiaomi, купленный за 22р. Бытовой тестер TDS Pen создан, чтобы проверять жесткость воды. На приборе всего одна кнопка TDS — Total Dissolved Solids — общее количество растворенных в воде твердых веществ.

Жёсткость — это не хорошо и не плохо, жёсткость — это совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей, щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых солей жёсткости). Вода с большим содержанием называется жёсткой, а с малым — мягкой. Спасибо Википедии за ликбез. Я так понял, чем вода мягче, чем меньше шансов, что в чайнике и кофеварке образуется мерзкая накипь.

И сегодня только ради природного любопытства мы опустим этот китайский гаджет в бутылки с водой от разных заводов и посмотрим, какие цифры он покажет, а после сравним с таблицей жёсткости. Помните, эти цифры говорят только о степени минерализации, а не её чистоте или качестве!

По данным Всемирной ассоциации здравоохранения при нормальном уровне минерализации воды показатель TDS не должен превышать 600 мг/л. А при уровне минерализации свыше 1000 мг/л начинают изменяться вкусовые качества воды. Такие дела.

Показатель PPM — концентрация солей в одном миллионе частиц воды. Солесодержание воды определяется по следующим показателям. На официальном сайте Xiaomi есть вот такая таблица:

PPM Наименование 0 — 50 Кристально чистая вода (после микрофильтрации, дистилляции) 50 — 100 Чистая вода (после угольной фильтрации, горные источники 100 — 300 Обычная, тяжелая вода 300 — 600 Высокое содержание различных веществ (пить неприятно) 600 — 1000 Критическое содержание твердых веществ (плохой вкус воды) 1000 и более Непригодная к употреблению вода

Я свел в таблицу результаты измерения, вместе с лужей, в которой 25 — 118ppm, и воды из Свислочи. Согласно их таблице, она в норме, но я бы не рискнул пить её из лужи. Надеюсь, все меня поняли. Если у вас вода из-под фильтра, проверьте TDS и напишите в комментариях. В быту эта штука абсолютно бесполезная, в отличие от домашнего раба — робота-пылесоса Vacuum Cleaner 1s.

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