Тестим, какая питьевая вода из бутылки самая жёсткая

Берём на следственный эксперимент обычную питьевую воду без газов под 14 разными этикетками. В «Короне» на «Е-сити» выбор по водам основательный, но было не всё, пришлось дозакупиться в магазинчике на Осмоловке, которую так и не получилось снести из-за чьей-то прихоти. Иду на осознанный риск, производитель нынче нервный пошёл.
В руках у меня простейший гаджет с электродами на двух батарейках от Xiaomi, купленный за 22р. Бытовой тестер TDS Pen создан, чтобы проверять жесткость воды. На приборе всего одна кнопка TDS — Total Dissolved Solids — общее количество растворенных в воде твердых веществ.
Жёсткость — это не хорошо и не плохо, жёсткость — это совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей, щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых солей жёсткости). Вода с большим содержанием называется жёсткой, а с малым — мягкой. Спасибо Википедии за ликбез. Я так понял, чем вода мягче, чем меньше шансов, что в чайнике и кофеварке образуется мерзкая накипь.
И сегодня только ради природного любопытства мы опустим этот китайский гаджет в бутылки с водой от разных заводов и посмотрим, какие цифры он покажет, а после сравним с таблицей жёсткости. Помните, эти цифры говорят только о степени минерализации, а не её чистоте или качестве!
По данным Всемирной ассоциации здравоохранения при нормальном уровне минерализации воды показатель TDS не должен превышать 600 мг/л. А при уровне минерализации свыше 1000 мг/л начинают изменяться вкусовые качества воды. Такие дела.
Показатель PPM — концентрация солей в одном миллионе частиц воды. Солесодержание воды определяется по следующим показателям. На официальном сайте Xiaomi есть вот такая таблица:
|PPM
|Наименование
|0 — 50
|Кристально чистая вода (после микрофильтрации, дистилляции)
|50 — 100
|Чистая вода (после угольной фильтрации, горные источники
|100 — 300
|Обычная, тяжелая вода
|300 — 600
|Высокое содержание различных веществ (пить неприятно)
|600 — 1000
|Критическое содержание твердых веществ (плохой вкус воды)
|1000 и более
|Непригодная к употреблению вода
Я свел в таблицу результаты измерения, вместе с лужей, в которой 25 — 118ppm, и воды из Свислочи. Согласно их таблице, она в норме, но я бы не рискнул пить её из лужи. Надеюсь, все меня поняли. Если у вас вода из-под фильтра, проверьте TDS и напишите в комментариях. В быту эта штука абсолютно бесполезная, в отличие от домашнего раба — робота-пылесоса Vacuum Cleaner 1s.
Проголосовать за любимую воду можно в нашем Телеграм-Канале. Давайте выявим победителя!
|Наименование
|PPM
|Вода из-под крана
|220
|Ледяная Жемчужина
|182
|Бонаква
|161
|Славная
|75
|Evian
|237
|Аура
|59
|Нарач
|233
|Дарида
|236
|Святой Источник
|221
|Фрост
|383
|Бахмаро
|49
|Your Water
|230
|San Benedetto
|228
|Borovaya
|140
|Минская
|254
|Дождевая вода номер 1
|118
|Дождевая вода номер 2
|25
|Свислочь
|213
Производитель зарабатывает на нас! И это печально
Голосую за Святой Источник!
Давай больше таких тестов!
Безполезная штуковина
Что за бомжацкий тубзик?
Прикольный тест получился
Прикольный обзор!)