Как в шведской семье. Готовим семь видов быстрых бутербродов на хрустящих хлебцах

Это будет рецепт вкусного и полезного завтрака и совершенно легкого перекуса на ужин за 10 минут. Для этого нам понадобятся хрустящие цельнозерновые или ржаные хлебцы и абсолютно любой набор продуктов, не требующих долгой возни, но у меня есть проверенные сочетания и пару фудхаков.

Важный момент, т.к. мы стараемся готовить полезный перекус, мы не будем использовать батоны, багеты и прочие простые, они же быстрые, углеводы. Для этого у нас есть традиционные цельнозерновые Шведские хлебцы Leksands Must try by Bionova, которые нам передала на тест компания Новапродукт АГ. Их можно без проблем купить в любом крупном гипере: Корона, Гиппо, Грин, Bigzz, в Копилке на хорошей акции. Или заказать не выходя из дома через доставку OZ.by, Wildberries или Vegans.by. Цена в районе 6р за пачку, есть несколько видов.

Гугл сообщает, что история семейной пекарни Leksands начинается с 1817 года, а рецепт приготовления треугольных хлебцев не менялся по сей день. Насыщенный вкус хлеба, запечённого чуть дольше, чем у других. В составе всё просто: цельнозерновая ржаная мука, цельнозерновая пшеничная мука, овсяные отруби, мука ячменная, дрожжи, соль и вода из собственного источника. По утверждению шведов, именно качество воды определяет вкус хлебцев. Все продукты локальные — Швеция, а в 100г — 350ккал. Можно есть просто так, но лучше слегка доработать.

Чисто моё наблюдение: в основе бутерброда на хрустящем хлебце всегда должен быть любой мягкий творожный сыр или какая-то густая помазка типа куриный паштет. Он его держит и не даёт крошиться.

Прелесть хлебцев в том, что на них можно нагрузить любые продукты и залить разными соусами, сочетания зависят только от фантазии. Главное — не перегружать, мы же не бургер собираем. Как говорится, в шведской семье — кто успел, тот и съел. А у меня есть проверенные сочетания:

Хумус, жареные шампиньоны, петрушка;

Козий мягкий сыр, слабосоленый лосось, сок лимона;

Творожный сыр, копченый лосось, зелёный лук;

Консервированный тунец, зеленый лук, французская горчица;

Фуа-гра, вяленые томаты, кедровый орех;

Творожный сыр с томатами, отварная креветка, соус из базилика;

Карпаччо из авокадо в лимонном соке, перепелиные яйца;

Куриный паштет, луковый мармелад;

Листья салата, соус песто;

Чесночный творожный сыр, киви, шпроты;

Томаты черри, базилик, соус песто;

Готовятся полезные бутерброды максимально быстро, при этом точно будет вкусно и инстаграмно. Волнуешься? Купи бальзамический крем. Не усложняйте, вспоминайте любимые вкусы и экспериментируйте с хлебцами Leksands Must try by Bionova. Треугольная упаковка с национальными шведскими орнаментами легко узнаваема на полке. Удачной охоты!

