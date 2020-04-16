Как в Минске производят итальянскую пасту и где её можно купить

Нас пригласили на маленькую, но уютную макаронную фабрику, чтобы показать, как получается ремесленная паста по итальянской технологии. Цех «Pasta Roma» находится в Минске, и сегодня мы легально проникли в святая святых, да бы увидеть, как и, главное, из чего готовят правильную пасту.

Как и на любом современном производстве перед экскурсией мы помыли руки, после продезинфицировали, надели одноразовые бахилы, шапочки, халаты и прослушали минимальный инструктаж, что и куда не стоит совать.

Производство ремесленной пасты по итальянской технологии — это не тысяча квадратов площадей и сотни людей! В цеху всего три человека, специальная паста-машина, две сушильные камеры и помещение для упаковки.

Самое главное в пасте — это мука. В производстве Pasta Roma использует одну из лучших, её успели много привезти из Италии. Мука не просто итальянская, и не просто из твердых сортов пшеницы, а самая качественная: с высоким содержанием белка и клетчатки, поэтому она такая жёлтая и ароматная. Поведал нам технолог.

Для приготовления пасты используется только очищенная вода и мука, так, как это и должно быть, а дальше вопрос технологии. Дико дорогой станок, привезённый из солнечной Италии, может производить до 60 кг свежей пасты в час. А за счёт бронзовой матрицы, через которую проходит тесто, макароны получаются слегка шероховатыми, грубыми. Это для того, чтобы после варки с них не стекал соус, да и тактильные ощущения на языке совершенно другие, как будто пасту прямо сейчас бережно приготовила руками итальянская бабушка.

После того как тесто превратилось в пасту, её бережно раскладывают ручками по поддонам и направляют в специальный сушильный шкаф. Там она пребывает при низких температурах аж до 24 часов. Так долго сушат, чтобы сохранить вкус, запах и биологическую ценность пшеницы. Могут вытягивать восемь классических видов: шальятъелли амальфитани, ньочетти сарди, пенне, маккерони ригат, казарече, фузилли, лингвине, тальятелле и делают девятый, типичный для итальянцев вид — миста — смесь нескольких форм. Процесс выглядит максимально честно, захотелось самому такое открыть для ресторанных нужд.

РЕЦЕПТ

На каждой пачке есть рецепт. Изучив все, я решил приготовить самый простой и интересный, на мой взгляд, вариант. Макароны-спиральки Фузили с запечными перцами и сальсой из солёненьких анчоусов.

Из расчёта на 2 человека:

Фузилли — 250г;

Красный перец — 2шт;

Луковица — 1шт;

Банка анчоусов — 1шт;

Оливковое масло;

Соль, перец, петрушка;

Перцы запекаю в духовке, после чищу от шкурки и семечек. Рублю на кубики. На оливковом масле обжариваю лук и полтора перца, который нарубил пару минут назад. Туда же добавляю мелко нарезанные анчоусы и смешиваю вилкой, в блендере будет совсем каша. Получается что-то похожее на густой соус.

К этому моменту за восемь минут сварились макароны, пробую на зуб. Сливаю воду и соединяю с соусом из лука, перца, анчоусов и оливкового масла прямо в кастрюле, чтобы не мыть гору посуды.

Получилось реально вкусно, просто и быстро, если не брать во внимание 45 минут запекания перцев в духовке. Макароны из твёрдых сортов пшеницы из-за шероховатости тактильно приятные, у них бодрый желтоватый цвет, напоминают домашнюю пасту. Главное, не переварить!

Купить пасту можно в сети бутиков «Wine&Spirits» по честной цене 4,80р за 500г. Во всех гипермаркетах «Корона», «Гиппо» и нескольких магазинах «Соседи» и «Галерея вкуса». Обещают, что через неделю-другую появится в сети «Грин». Почти уверен, что вы не разочаруетесь. Подробней почитайте на их сайте Pastaroma.by.

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «Пастальята» / УНП 192930017