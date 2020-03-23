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Как работает первый в Беларуси таромат: забирает пустые бутылки и выдаёт скидки в Грин

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Такие агрегаты видел в Германии лет 18 назад, вот теперь они есть и у нас. Таромат «Сэконд-ПЭТ» был установлен в торговом центре «Скала», и сейчас я покажу, какую тару он принимает и какие скидки даёт в обмен за нашу социальную ответственность перед матерью-природой.

Сейчас эко-защитники запищат от удовольствия. Сдать можно пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки, как цельные, так и помятые. Главное – должна остаться этикетка со штрихкодом. Таромат принимает в себя около 500 бутылок, после всё отправляют на сортировку и повторное производство. Круто же.

Взамен вашей тары он выдаёт купоны-скидки в сеть Грин:

  • 1-5 бутылок – скидка 1%
  • 6-10 бутылок – скидка 2%
  • 11 и более бутылок – скидка 3%

Я бы не сказал, что скидка прям определяющий фактор, тут вопрос в другом. Идёшь в магазин за продуктовой корзиной на неделю, захватил с собой 11 бутылок, прежде сплюснул их не повредив этикетку. А – помогаешь окружающей среде, В – почистил карму, С – получил скидку 3%. Купон со скидкой – одноразовый.

Таромат – совместный проект «Аливарии» и «Green». Искренне хочу верить, что это не разовый продукт для корыстного инфоповода напомнить о себе. Посмотрим, сколько таких автоматов появится в Минске. Следите за последними новостями в нашем канале Телеграм.

Адрес: г. Минск, ул. Петра Глебки, 5

Время работы: 10:00 – 22:00

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AlSh
Участник
AlSh

Сложная система. В Грузии такая штука стоит на улице и без штрих-кода поглащает бутылки, а взамен выдаёт корм животным.

Голос за2Голос против 
10 часов назад
Rasta
Участник
Rasta

Хорошая идея, но вот он лучше бы деньги отдавал а не скидки в Грине

Голос за1Голос против 
9 часов назад
dedok
Участник
dedok

Бутылки надо кидать в мусорку!

Голос за0Голос против 
9 часов назад
Voprosik
Участник
Voprosik

Онлайнер и Тутбай написали в пятницу, а кокобай только сейчас?!

Голос за-4Голос против 
10 часов назад