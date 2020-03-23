Как работает первый в Беларуси таромат: забирает пустые бутылки и выдаёт скидки в Грин

Такие агрегаты видел в Германии лет 18 назад, вот теперь они есть и у нас. Таромат «Сэконд-ПЭТ» был установлен в торговом центре «Скала», и сейчас я покажу, какую тару он принимает и какие скидки даёт в обмен за нашу социальную ответственность перед матерью-природой.

Сейчас эко-защитники запищат от удовольствия. Сдать можно пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки, как цельные, так и помятые. Главное – должна остаться этикетка со штрихкодом. Таромат принимает в себя около 500 бутылок, после всё отправляют на сортировку и повторное производство. Круто же.

Взамен вашей тары он выдаёт купоны-скидки в сеть Грин:

1-5 бутылок – скидка 1%

6-10 бутылок – скидка 2%

11 и более бутылок – скидка 3%

Я бы не сказал, что скидка прям определяющий фактор, тут вопрос в другом. Идёшь в магазин за продуктовой корзиной на неделю, захватил с собой 11 бутылок, прежде сплюснул их не повредив этикетку. А – помогаешь окружающей среде, В – почистил карму, С – получил скидку 3%. Купон со скидкой – одноразовый.

Таромат – совместный проект «Аливарии» и «Green». Искренне хочу верить, что это не разовый продукт для корыстного инфоповода напомнить о себе. Посмотрим, сколько таких автоматов появится в Минске. Следите за последними новостями в нашем канале Телеграм.