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Уже сегодня распахнет калитку «Песочница». В этом году сеты будут продавать по 9 рублей

Локация прежняя – двор завода Горизонт на улице Куйбышева, 45. Старт сегодня, 14 мая, с 17:00, можно с животными. Итак, всего 16 сетов, каждый по 9р, показываю, к чему готовить животики.

«Marconi»

«Monkey Brothers»

«Salty Dog»

«El Fara Noche»

«Testo»

«Minsk City Truck»

«Pasta Bar»

«RAMEN by Ronin»

«Шалёны Кныр»

«Cafe Racer»

«Bulba Frites»

«Burgerlab»

«Перспектива»

«More Less Food & Drink»

«TRDLO House»

«Grill Man»

Работать фудкорт будет по режиму «Песочницы» каждый день без выходных с 12:00 до 23:00.

Адрес: г. Минск, ул. Куйбышева, 45

Время работы: 12:00 – 23:00

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14 Комментарий
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Poni1
Poni1
5 часов назад

Я считаю что цены в Песочнице высокие для такого хрючева!

8
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кАломбУ
кАломбУ
5 часов назад
Ответить на  Poni1

100%
Плюс, все то что на фото выглядит более опрятно, чем будет по факту

2
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Potashka
Potashka
4 часов назад
Ответить на  кАломбУ

По факту конечно же будет хуже. Если кто там будет, сделайте фото реальных блюд и прикрепите к коментариям сюда пожалуйста

1
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Ольга
Ольга
4 часов назад
Ответить на  кАломбУ

Картошка фри с сосиской и мазиком на фото выглядит так же уродски как и в реале. Про вкус второсортной сосиски я промолчу, и это 9 руб?

2
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Sebastian
Sebastian
4 часов назад
Ответить на  Ольга

Такое должно стоить 4 рубля не больше! А не 9 мать его!

3
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Potashka
Potashka
4 часов назад

Поставьте в центре Песочницы пожалуйста Макдональдс и сделайте нормальную парковку. Зачем мне кушать весь этот фритюр?)))

2
Ответить
Sebastian
Sebastian
4 часов назад
Ответить на  Potashka

вот это уже будет дело!

1
Ответить
Spaideer
Spaideer
4 часов назад

Мой кот постоянно ходил в песочницу)

1
Ответить
Sebastian
Sebastian
4 часов назад

А нормальная еда будет тут?

1
Ответить
Spaideer
Spaideer
4 часов назад
Ответить на  Sebastian

А зачем она тут? Это же стрит-фуд, картоха и фритюрчик

0
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Misha1
Misha1
5 часов назад

Все конечно прикольно, но жаль погода подкачала(

1
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Poni1
Poni1
5 часов назад
Ответить на  Misha1

Еще 2 недели в Минске будут тропические дожди, подсмотрел на погода.бай

1
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Potashka
Potashka
4 часов назад
Ответить на  Poni1

печалька(

0
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Александр
Александр
4 часов назад

Слабовато конечно, но зайду обязательно!!

0
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