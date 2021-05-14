Уже сегодня распахнет калитку «Песочница». В этом году сеты будут продавать по 9 рублей

Локация прежняя – двор завода Горизонт на улице Куйбышева, 45. Старт сегодня, 14 мая, с 17:00, можно с животными. Итак, всего 16 сетов, каждый по 9р, показываю, к чему готовить животики.

«Marconi»

«Monkey Brothers»

«Salty Dog»

«El Fara Noche»

«Testo»

«Minsk City Truck»

«Pasta Bar»

«RAMEN by Ronin»

«Шалёны Кныр»

«Cafe Racer»

«Bulba Frites»

«Burgerlab»

«Перспектива»

«More Less Food & Drink»

«TRDLO House»

«Grill Man»

Работать фудкорт будет по режиму «Песочницы» каждый день без выходных с 12:00 до 23:00.

Адрес: г. Минск, ул. Куйбышева, 45 Время работы: 12:00 – 23:00