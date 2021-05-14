Уже сегодня распахнет калитку «Песочница». В этом году сеты будут продавать по 9 рублей

Локация прежняя – двор завода Горизонт на улице Куйбышева, 45. Старт сегодня, 14 мая, с 17:00, можно с животными. Итак, всего 16 сетов, каждый по 9р, показываю, к чему готовить животики.
«Marconi»
«Monkey Brothers»
«Salty Dog»
«El Fara Noche»
«Testo»
«Minsk City Truck»
«Pasta Bar»
«RAMEN by Ronin»
«Шалёны Кныр»
«Cafe Racer»
«Bulba Frites»
«Burgerlab»
«Перспектива»
«More Less Food & Drink»
«TRDLO House»
«Grill Man»
Работать фудкорт будет по режиму «Песочницы» каждый день без выходных с 12:00 до 23:00.
Адрес: г. Минск, ул. Куйбышева, 45
Время работы: 12:00 – 23:00
Я считаю что цены в Песочнице высокие для такого хрючева!
100%
Плюс, все то что на фото выглядит более опрятно, чем будет по факту
По факту конечно же будет хуже. Если кто там будет, сделайте фото реальных блюд и прикрепите к коментариям сюда пожалуйста
Картошка фри с сосиской и мазиком на фото выглядит так же уродски как и в реале. Про вкус второсортной сосиски я промолчу, и это 9 руб?
Такое должно стоить 4 рубля не больше! А не 9 мать его!
Поставьте в центре Песочницы пожалуйста Макдональдс и сделайте нормальную парковку. Зачем мне кушать весь этот фритюр?)))
вот это уже будет дело!
Мой кот постоянно ходил в песочницу)
А нормальная еда будет тут?
А зачем она тут? Это же стрит-фуд, картоха и фритюрчик
Все конечно прикольно, но жаль погода подкачала(
Еще 2 недели в Минске будут тропические дожди, подсмотрел на погода.бай
печалька(
Слабовато конечно, но зайду обязательно!!