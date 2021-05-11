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Новый фудкорт в «Грин Сити». Когда откроется и как выглядит

Под видом рабочих-штурмовиков, проникли на третий этаж торгового центра. Известно, что официальное открытие фудкорта планируют на завтра, это 12 мая, но заработают не все. По пути затестил пасту на желтках с грудинкой за 13,50р и томатный суп за 7,70р в «Аль Денте» над «Хинкальной». И захватил холодный азиатский бабл ти за 4р в «Лотос», прямо около эскалатора.

Бистро с быстрой итальянской кухней и домашней пастой находится у центрального входа, сразу за «Ган Бей». Крайне рекомендую пасту, лазанью и любую пиццу, кроме пиццы-супа Маргариты за 9,50р.

Ну, и благотворительные акции по дням недели от «Аль Денте». Сегодня вторник – значит 2 пасты по цене 1.

ФУДКОРТ

Уже точно первым откроется «Макдональдс». Следом полковник «KFC», точка с самыми острыми крыльями в восьми перцах от «Техас Чикен», фобошная «Фо Бо», «Вок», «Салатейра» и шава от «Папа Дёнер».

Чутка позже занесут всю мебель, всякую зелень для уюта, короче, будут обживать. Вид с мостика.

Магическим образом из прошлого возвращается «Китчен». Пока неясно, что они собираются готовить.

Адрес: г. Минск, ул. Притыцкого, 156

Телефон: +375(25) 911-99-99

Время работы: 10:00 – 22:00

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Анастасия
Анастасия
11 часов назад

Наконец то мак на каменной горке) Зачем вот только третий KFC не совсем понятно)) Надеюсь что фудкорт оттянет на себя толпы бесцельно шатающихся по ТЦ подростков и по магазинам будет ходить свободнее)))

2
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Алина
Алина
3 часов назад
Ответить на  Анастасия

Таки дождались, ещё бы нормальный кинотеатр сюда

1
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Marta18
Marta18
9 часов назад
Ответить на  Анастасия

Дождались, Мак порвет абсолютно всех, любую шаурмичную!

2
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Шатающийся взрослый
Шатающийся взрослый
11 часов назад
Ответить на  Анастасия

Зато на фудкорте будет негде сесть и постоянные вопли и гоготание. Дети безусловно цветы жизни, но вся вот эта школота в ТЦ и фастфудах кроме дискомфорта другим посетителям ничего не приносит. Но к ним самим какие могут быть претензии? Такое воспитание. Уверен, их родители ведут себя в общественных местах немногим лучше.

2
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Алина
Алина
3 часов назад
Ответить на  Шатающийся взрослый

Они там жить будут)

0
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Marta18
Marta18
9 часов назад
Ответить на  Шатающийся взрослый

то что школьники странные набегут – это факт! И \то огромнейший минус прихода Мака в Грин Сити

0
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Алина
Алина
3 часов назад

Дорого в этом Аль Денте и локация не совсем удачная, могли и не пиариться их, все-равно закроются!

1
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Шатающийся взрослый
Шатающийся взрослый
11 часов назад

Пока не особо верится, что этот фудкорт сможет вытянуть. Скорее станет ещё одним залом ожидания для пассажиров на выезд из города (с облегчением вздохнёт прежде всего Бургер Кинг). Т.к. сам фудкорт в дальнем углу от всего, вряд ли туда будут часто заходить покупатели, читай люди с какими-никакими деньгами. На что расчёт? Пока всё сомнительно.

1
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Marta18
Marta18
9 часов назад
Ответить на  Шатающийся взрослый

Уверена что вытянет, людей там очень много ходит. А еще когда откроется кинотеатр, будет совсем ауууф

1
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Алина
Алина
2 часов назад

Очень настораживает восторг вокруг Альденте. Единственное место где всегда пусто откуда люди уходят в соседние заведения. Банальная и не вкусная еда. Да и акция заявленная не работает.

0
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Milashka
Milashka
7 часов назад

Уверена что классный фуд-корт получится!

0
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Marta18
Marta18
9 часов назад

Написали первыми, это похвально!

0
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dominator
dominator
9 часов назад

холодный азиатский бабл ти за 4р в «Лотос» – а вот это уже интересно!

0
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Marta18
Marta18
9 часов назад
Ответить на  dominator

Цена прям хорошая, помню пил похожий напиток за 7 рублей в одном из ТЦ столицы

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
9 часов назад
Ответить на  dominator

Рекомендую клубника+лайм+шарики. Два в полной комплектации самые большие стоят уже по 7р=)

1
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Marta18
Marta18
9 часов назад
Ответить на  Кокобай

а, я наверное пил самый большой) Значит цены практически везде одинаковые

0
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valerie
valerie
10 часов назад

как то тоскливо в плане реализации
увидела интерьер на первых фото (сначала не поняла что это аль денте) – сразу мысль «вот это постарались, очень»

и только долистав фотки до конца, поняла что все as usual- не перенапрягались от слова совсем. кинули пару привычных столов, тяп ляп, гуляем)

0
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Marta18
Marta18
9 часов назад
Ответить на  valerie

Интерьера просто там нет, чисто белые стены и все, но это в принципе и есть концепция всего торгового центра Грин Сити

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
9 часов назад
Ответить на  valerie

Москва ни сразу строилась

0
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Milashka
Milashka
7 часов назад
Ответить на  Кокобай

так и есть, Минск тоже)

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