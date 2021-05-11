Новый фудкорт в «Грин Сити». Когда откроется и как выглядит

Под видом рабочих-штурмовиков, проникли на третий этаж торгового центра. Известно, что официальное открытие фудкорта планируют на завтра, это 12 мая, но заработают не все. По пути затестил пасту на желтках с грудинкой за 13,50р и томатный суп за 7,70р в «Аль Денте» над «Хинкальной». И захватил холодный азиатский бабл ти за 4р в «Лотос», прямо около эскалатора.

Бистро с быстрой итальянской кухней и домашней пастой находится у центрального входа, сразу за «Ган Бей». Крайне рекомендую пасту, лазанью и любую пиццу, кроме пиццы-супа Маргариты за 9,50р.

Ну, и благотворительные акции по дням недели от «Аль Денте». Сегодня вторник – значит 2 пасты по цене 1.

ФУДКОРТ

Уже точно первым откроется «Макдональдс». Следом полковник «KFC», точка с самыми острыми крыльями в восьми перцах от «Техас Чикен», фобошная «Фо Бо», «Вок», «Салатейра» и шава от «Папа Дёнер».

Чутка позже занесут всю мебель, всякую зелень для уюта, короче, будут обживать. Вид с мостика.

Магическим образом из прошлого возвращается «Китчен». Пока неясно, что они собираются готовить.