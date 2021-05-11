Новый фудкорт в «Грин Сити». Когда откроется и как выглядит

Под видом рабочих-штурмовиков, проникли на третий этаж торгового центра. Известно, что официальное открытие фудкорта планируют на завтра, это 12 мая, но заработают не все. По пути затестил пасту на желтках с грудинкой за 13,50р и томатный суп за 7,70р в «Аль Денте» над «Хинкальной». И захватил холодный азиатский бабл ти за 4р в «Лотос», прямо около эскалатора.
Бистро с быстрой итальянской кухней и домашней пастой находится у центрального входа, сразу за «Ган Бей». Крайне рекомендую пасту, лазанью и любую пиццу, кроме пиццы-супа Маргариты за 9,50р.
Ну, и благотворительные акции по дням недели от «Аль Денте». Сегодня вторник – значит 2 пасты по цене 1.
ФУДКОРТ
Уже точно первым откроется «Макдональдс». Следом полковник «KFC», точка с самыми острыми крыльями в восьми перцах от «Техас Чикен», фобошная «Фо Бо», «Вок», «Салатейра» и шава от «Папа Дёнер».
Чутка позже занесут всю мебель, всякую зелень для уюта, короче, будут обживать. Вид с мостика.
Магическим образом из прошлого возвращается «Китчен». Пока неясно, что они собираются готовить.
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Время работы: 10:00 – 22:00
Наконец то мак на каменной горке) Зачем вот только третий KFC не совсем понятно)) Надеюсь что фудкорт оттянет на себя толпы бесцельно шатающихся по ТЦ подростков и по магазинам будет ходить свободнее)))
Таки дождались, ещё бы нормальный кинотеатр сюда
Дождались, Мак порвет абсолютно всех, любую шаурмичную!
Зато на фудкорте будет негде сесть и постоянные вопли и гоготание. Дети безусловно цветы жизни, но вся вот эта школота в ТЦ и фастфудах кроме дискомфорта другим посетителям ничего не приносит. Но к ним самим какие могут быть претензии? Такое воспитание. Уверен, их родители ведут себя в общественных местах немногим лучше.
Они там жить будут)
то что школьники странные набегут – это факт! И \то огромнейший минус прихода Мака в Грин Сити
Дорого в этом Аль Денте и локация не совсем удачная, могли и не пиариться их, все-равно закроются!
Пока не особо верится, что этот фудкорт сможет вытянуть. Скорее станет ещё одним залом ожидания для пассажиров на выезд из города (с облегчением вздохнёт прежде всего Бургер Кинг). Т.к. сам фудкорт в дальнем углу от всего, вряд ли туда будут часто заходить покупатели, читай люди с какими-никакими деньгами. На что расчёт? Пока всё сомнительно.
Уверена что вытянет, людей там очень много ходит. А еще когда откроется кинотеатр, будет совсем ауууф
Очень настораживает восторг вокруг Альденте. Единственное место где всегда пусто откуда люди уходят в соседние заведения. Банальная и не вкусная еда. Да и акция заявленная не работает.
Уверена что классный фуд-корт получится!
Написали первыми, это похвально!
холодный азиатский бабл ти за 4р в «Лотос» – а вот это уже интересно!
Цена прям хорошая, помню пил похожий напиток за 7 рублей в одном из ТЦ столицы
Рекомендую клубника+лайм+шарики. Два в полной комплектации самые большие стоят уже по 7р=)
а, я наверное пил самый большой) Значит цены практически везде одинаковые
как то тоскливо в плане реализации
увидела интерьер на первых фото (сначала не поняла что это аль денте) – сразу мысль «вот это постарались, очень»
и только долистав фотки до конца, поняла что все as usual- не перенапрягались от слова совсем. кинули пару привычных столов, тяп ляп, гуляем)
Интерьера просто там нет, чисто белые стены и все, но это в принципе и есть концепция всего торгового центра Грин Сити
Москва ни сразу строилась
так и есть, Минск тоже)