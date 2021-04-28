Уже 1 мая откроется киберспортивная лаунж-арена «Мета Арена» на 600 квадратов. Удалось проникнуть

База – полуцентральная локация в торговом центре «Айсберг», известный всем как НЛО, вход со стороны улицы Богдана Хмельницкого. Под видом первого фуд-стримера кулинарных шоу для тех, кому за тридцать, мне удалось проникнуть внутрь до официального открытия и разузнать, что у них там будет. Особенно интересует техническая сторона вопроса.

ДЛЯ ДУШИ

Получилось узнать, что работать собираются круглосуточно 7 дней в неделю. На 6 раз по 100 квадратных метров всего 50 компов, 30 – в игровой зоне, буткемп на 10 компов для программистов, арена для соревнований 5 на 5, комната с пять PS5 и панелью 65 дюймов. Две отдельные комнаты для стримеров.

ЦЕНЫ: один час за компом стоит – 3р, на консоле – 10р, пакет фалдэй – около 25р.

Сторож поведал под диктофон про начинку компов. Процессоры – Intel Core i7-10700. Видеокарты – RTX3070. Оперативная память – 2x 16GB PC21300 DDR4, всего 32GB. SSD – 1Тб. HDD – 1Тб. Кресла DX Racer. Игровые мониторы Benq XL2540K 240Hz 25 inch e-Sports Monitor | ZOWIE Global. Разрешение 1920*1080. Максимальная частота обновления – 240Гц. Клавиатура – Logitech G PRO GX Blue (Clicky). Мышь – LOGITECH G403 HERO. Гарнитура с микрофоном – LOGITECH G PRO. Звучит жирно.

ДЛЯ ТЕЛА

Краны с пивом Хайнекен и Волковской пивоварни. Азиатские чайные церемонии, японские такояки, пицца из печи от 11 до 19р, панкейки, вьетнамские нэмы. Ну, и кальяны от 28р за обычный до 40р на фрукте.

Официальное открытие арены произойдёт 1 мая, а 30 апреля запустят независимые СМИ и блогеров.

Адрес: г. Минск, ул. Якуба Коласа, 37 Время работы: круглосуточно