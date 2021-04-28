Добавить

Уже 1 мая откроется киберспортивная лаунж-арена «Мета Арена» на 600 квадратов. Удалось проникнуть

База – полуцентральная локация в торговом центре «Айсберг», известный всем как НЛО, вход со стороны улицы Богдана Хмельницкого. Под видом первого фуд-стримера кулинарных шоу для тех, кому за тридцать, мне удалось проникнуть внутрь до официального открытия и разузнать, что у них там будет. Особенно интересует техническая сторона вопроса.

ДЛЯ ДУШИ

Получилось узнать, что работать собираются круглосуточно 7 дней в неделю. На 6 раз по 100 квадратных метров всего 50 компов, 30 – в игровой зоне, буткемп на 10 компов для программистов, арена для соревнований 5 на 5, комната с пять PS5 и панелью 65 дюймов. Две отдельные комнаты для стримеров.

ЦЕНЫ: один час за компом стоит – 3р, на консоле – 10р, пакет фалдэй – около 25р.

Сторож поведал под диктофон про начинку компов. Процессоры – Intel Core i7-10700. Видеокарты – RTX3070. Оперативная память – 2x 16GB PC21300 DDR4, всего 32GB. SSD – 1Тб. HDD – 1Тб. Кресла DX Racer. Игровые мониторы Benq XL2540K 240Hz 25 inch e-Sports Monitor | ZOWIE Global. Разрешение 1920*1080. Максимальная частота обновления – 240Гц. Клавиатура – Logitech G PRO GX Blue (Clicky). Мышь – LOGITECH G403 HERO. Гарнитура с микрофоном – LOGITECH G PRO. Звучит жирно.

ДЛЯ ТЕЛА

Краны с пивом Хайнекен и Волковской пивоварни. Азиатские чайные церемонии, японские такояки, пицца из печи от 11 до 19р, панкейки, вьетнамские нэмы. Ну, и кальяны от 28р за обычный до 40р на фрукте.

Официальное открытие арены произойдёт 1 мая, а 30 апреля запустят независимые СМИ и блогеров.

Адрес: г. Минск, ул. Якуба Коласа, 37

Время работы: круглосуточно

3.8 13 голоса
Рейтинг
Поделиться в vk
VK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в pinterest
Pinterest

Охотимся за едой в КокоЛэнд!

Подпишись на наше Viber-сообщество прямо сейчас
Подписаться

Что нового

В магазины завезли замороженные шашлычки из гигантского кальмара
Кризис? Нет, не слышал! Рассказываю, какие заведения откроются в ближайшее время
Знаю, где заказать доставку Царского бургера на компанию весом 3,5 килограмма
В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю
По будням во всех «Хинкальнях» варят 2 хинкали по цене 1
Что наливают на фестивале кофе в 6 городах Беларуси, где сет из десерта и напитка стоит 7 рублей

Читайте еще

Подписаться
Уведомление о
guest
16 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Майор Мамура
Майор Мамура
14 часов назад

Огромный игровой клуб – вот это пушка! Мечта моего детства!

3
Ответить
Майк
Майк
13 часов назад
Ответить на  Майор Мамура

У тебя значит небыли нормального детства

0
Ответить
Светлана
Светлана
14 часов назад

Не мой формат, но одобрямс!)

2
Ответить
Майк
Майк
13 часов назад
Ответить на  Светлана

а какой ваш формат? Мне вот чисто интересно

0
Ответить
Светлана
Светлана
13 часов назад
Ответить на  Майк

Смутили даму!) …А коньячок под шашлычок, мило очень))) Каждому своё, но я решительно За! Разнообразие в форматах заведений в Минске. А, да, ещё я за ЗОЖ но таки с продолжением к шашлычной теме)))

0
Ответить
Настоящий Моргенштерн
Настоящий Моргенштерн
13 часов назад
Ответить на  Светлана

Формат очень крутой, но для заядлых геймеров и школьников!

2
Ответить
Майк
Майк
13 часов назад
Ответить на  Настоящий Моргенштерн

Школьники себе не смогут позволить посещать такие арены, уж очень дорого!

1
Ответить
Ник
Ник
12 часов назад
Ответить на  Майк

ещё как могут

1
Ответить
Драник
Драник
14 часов назад

Очень круто, как в Японии

1
Ответить
Майор Мамура
Майор Мамура
14 часов назад
Ответить на  Драник

Ну не совсем, далеко не так

0
Ответить
Василий
Василий
11 часов назад

Сделайте круглосуточный VR пожаааалуйста, или если в Минске где-то есть подскажите плиз в инсту kundasvg

0
Ответить
f4br3
f4br3
13 часов назад

“Буткемп на 10 компов для программистов“, “фалдэй“, кто вообще эту статью писал?

0
Ответить
Майк
Майк
13 часов назад

Душевно получилось

0
Ответить
Настоящий Моргенштерн
Настоящий Моргенштерн
13 часов назад

По еде что там будет?

0
Ответить
Майк
Майк
13 часов назад
Ответить на  Настоящий Моргенштерн

Ничего хорошего) я так думаю

1
Ответить
Андрей
Андрей
12 часов назад
Ответить на  Майк

Писец ты токсичный

3
Ответить
Яндекс.Метрика