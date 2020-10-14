В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер

Но количество ножей шефа ограничено. Поэтому чтобы их получить, придётся немного постараться. С 30 сентября по 22 декабря 2020 года включительно, совершая любые покупки в «Green» или через их сервис доставки продуктов на дом, будут выдавать 1 фишку за каждые полные 15р в чеке. Покупки курева и алкоголя не считаются. И как результат, собирая их, можно купить ножи Jamie Oliver со скидкой до 80%.

Чтобы ускорить процесс получения ножа, покупайте различные товары партнёров отмеченные специальным маркером с зелёной птичкой, и получайте дополнительные фишки. Самое главное – не потеряйте их.

Также за покупку каждого ножа Jamie Oliver выдают суперфишку. Если собрать 4 такие фишки и вклеить их в соответствующее поле в акционном буклете. вы получите один любой нож на выбор совершенно бесплатно. На самом деле совсем простой квест, можно сочетать ежедневные покупки с возможностью купить годный нож со скидкой. Я собрал, что видел, а подробнее об акции на сайте «Green». Удачи!

По качеству исполнения вопросов не имею. Посмотрим, как долго он продержится таким же острым. Сбалансированный клинок, в руке чувствуется приятная тяжесть, эргономичная ручка, лезвие острое, как катана самурая. В рамках 30р с учётом акционной скидки – топ за свои деньги. Удачной охоты на фишки!

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «ГРИНрозница» / УНП 191634233