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В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер

Но количество ножей шефа ограничено. Поэтому чтобы их получить, придётся немного постараться. С 30 сентября по 22 декабря 2020 года включительно, совершая любые покупки в «Green» или через их сервис доставки продуктов на дом, будут выдавать 1 фишку за каждые полные 15р в чеке. Покупки курева и алкоголя не считаются. И как результат, собирая их, можно купить ножи Jamie Oliver со скидкой до 80%.

В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер

Чтобы ускорить процесс получения ножа, покупайте различные товары партнёров отмеченные специальным маркером с зелёной птичкой, и получайте дополнительные фишки. Самое главное – не потеряйте их.

В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер

Также за покупку каждого ножа Jamie Oliver выдают суперфишку. Если собрать 4 такие фишки и вклеить их в соответствующее поле в акционном буклете. вы получите один любой нож на выбор совершенно бесплатно. На самом деле совсем простой квест, можно сочетать ежедневные покупки с возможностью купить годный нож со скидкой. Я собрал, что видел, а подробнее об акции на сайте «Green». Удачи!

В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер

По качеству исполнения вопросов не имею. Посмотрим, как долго он продержится таким же острым. Сбалансированный клинок, в руке чувствуется приятная тяжесть, эргономичная ручка, лезвие острое, как катана самурая. В рамках 30р с учётом акционной скидки – топ за свои деньги. Удачной охоты на фишки!

В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «ГРИНрозница» / УНП 191634233

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25 Комментарий
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Kittt
Kittt
11 часов назад

Батенька, палец ты для контента порезал или реально случайно этим ножиком?

3
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Кокобай
Автор
Кокобай
10 часов назад
Ответить на  Kittt

Не думал, что такой острый

0
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Bolun
Bolun
11 часов назад

У кокобая случилась первая полезная статья за шекели

3
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Piroga
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Bolun

или третяя***)))

0
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Pizo
Pizo
10 часов назад
Ответить на  Bolun

Хорошая статья, годная))))

1
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Kittt
Kittt
11 часов назад
Ответить на  Bolun

Про такое даже за шекели не грех рассказать. Уверен что эти ножи все скоро разнесут!

1
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Кокобай
Автор
Кокобай
11 часов назад
Ответить на  Bolun

А как вы думаете за какие деньги я пишу обзоры? Тем более акция с ножами весьма и весьма ОК

2
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Bolun
Bolun
11 часов назад
Ответить на  Кокобай

Мне не жалко лишь бы ты всю рекламу помечал
Читатели обязаны знать где честно а где за 5к$

1
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Piroga
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Bolun

Реклама у него 5к$ стоит? вы серьезно? Это моя годовая зарплата! Вы что???

0
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Pizo
Pizo
10 часов назад
Ответить на  Bolun

Так он вроде всю рекламу помечает #направахрекламы. Нужно быть честными перед своими читателями!

1
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Кокобай
Автор
Кокобай
11 часов назад
Ответить на  Bolun

Принципиально помечаю всю рекламу

Последний раз редактировал 11 часов назад пользователем Кокобай
1
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Pizo
Pizo
10 часов назад
Ответить на  Кокобай

Все правильно Кокобатюшка!

1
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LiliaM
LiliaM
11 часов назад

Дадут десять фишек за десять мармеладок в чеке на 15 руб.?

2
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Piroga
Piroga
10 часов назад
Ответить на  LiliaM

так 15 фишек дадут!

0
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Pizo
Pizo
10 часов назад
Ответить на  LiliaM

за десять пачек мармеладок дадут точно)))

1
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Kittt
Kittt
11 часов назад
Ответить на  LiliaM

ахахах, не уверен))))

1
Ответить
Merc
Merc
11 часов назад

Если купить 20 сырков за которые по одной фишке дают,, я получу сразу 20 фишек?

2
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Pizo
Pizo
10 часов назад
Ответить на  Merc

дадут конечно!

0
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Kittt
Kittt
11 часов назад
Ответить на  Merc

Тут где-то есть подвох, но не знаю где!

0
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Bomja
Bomja
11 часов назад
Ответить на  Merc

Скорее всего да, вы получите 20 фишек сразу, если купить нож, то там дают другие фишки

0
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Pizo
Pizo
10 часов назад

Во всех Гринах эта акция?

1
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Koni shu
Koni shu
10 часов назад

Не совсем понятно как собирать фишки товаров партнеров

0
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Piroga
Piroga
10 часов назад

Кто такой Джейми Оливер и почему я должна собирать фишки, чтобы купить его ножи???

0
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Bartrender
Bartrender
11 часов назад

Бегу в Green тратить всю зарплату!

0
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Bomja
Bomja
11 часов назад
Ответить на  Bartrender

Я наверное тоже скоро побегу, цена на качественные ножи от Оливера очень даже сладкие!

0
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