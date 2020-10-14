В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер

Но количество ножей шефа ограничено. Поэтому чтобы их получить, придётся немного постараться. С 30 сентября по 22 декабря 2020 года включительно, совершая любые покупки в «Green» или через их сервис доставки продуктов на дом, будут выдавать 1 фишку за каждые полные 15р в чеке. Покупки курева и алкоголя не считаются. И как результат, собирая их, можно купить ножи Jamie Oliver со скидкой до 80%.
Чтобы ускорить процесс получения ножа, покупайте различные товары партнёров отмеченные специальным маркером с зелёной птичкой, и получайте дополнительные фишки. Самое главное – не потеряйте их.
Также за покупку каждого ножа Jamie Oliver выдают суперфишку. Если собрать 4 такие фишки и вклеить их в соответствующее поле в акционном буклете. вы получите один любой нож на выбор совершенно бесплатно. На самом деле совсем простой квест, можно сочетать ежедневные покупки с возможностью купить годный нож со скидкой. Я собрал, что видел, а подробнее об акции на сайте «Green». Удачи!
По качеству исполнения вопросов не имею. Посмотрим, как долго он продержится таким же острым. Сбалансированный клинок, в руке чувствуется приятная тяжесть, эргономичная ручка, лезвие острое, как катана самурая. В рамках 30р с учётом акционной скидки – топ за свои деньги. Удачной охоты на фишки!
Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «ГРИНрозница» / УНП 191634233
Батенька, палец ты для контента порезал или реально случайно этим ножиком?
Не думал, что такой острый
У кокобая случилась первая полезная статья за шекели
или третяя***)))
Хорошая статья, годная))))
Про такое даже за шекели не грех рассказать. Уверен что эти ножи все скоро разнесут!
А как вы думаете за какие деньги я пишу обзоры? Тем более акция с ножами весьма и весьма ОК
Мне не жалко лишь бы ты всю рекламу помечал
Читатели обязаны знать где честно а где за 5к$
Реклама у него 5к$ стоит? вы серьезно? Это моя годовая зарплата! Вы что???
Так он вроде всю рекламу помечает #направахрекламы. Нужно быть честными перед своими читателями!
Принципиально помечаю всю рекламу
Все правильно Кокобатюшка!
Дадут десять фишек за десять мармеладок в чеке на 15 руб.?
так 15 фишек дадут!
за десять пачек мармеладок дадут точно)))
ахахах, не уверен))))
Если купить 20 сырков за которые по одной фишке дают,, я получу сразу 20 фишек?
дадут конечно!
Тут где-то есть подвох, но не знаю где!
Скорее всего да, вы получите 20 фишек сразу, если купить нож, то там дают другие фишки
Во всех Гринах эта акция?
Не совсем понятно как собирать фишки товаров партнеров
Кто такой Джейми Оливер и почему я должна собирать фишки, чтобы купить его ножи???
Бегу в Green тратить всю зарплату!
Я наверное тоже скоро побегу, цена на качественные ножи от Оливера очень даже сладкие!