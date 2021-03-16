Что нового происходит на Монетке

Как ни спросишь, кто готовит шаурму, все из окошка отвечают, что Хасан. Но не суть важно, на днях, прогуливаясь по самому первому фудкорту Минска – «Монетка», обратил внимание на перестановки. А у Хасана с «Миража» теперь своё кафе с туркиш донерами, бургерами и хот-догами в багете. Рынок шаурмы напоминает фильм «Горец» с Дунканом Маклаудом – он бессмертный!
Как всегда, привычные очереди по привычке в самый первый «Мираж», который иногда огорчает своей вялой скруткой. И в «Эльбуррито» под паркингом заслуженно стоят люди. Особенно хороша у них острая.
На сегодняшней повестке две новые точки, которые открылись относительно недавно и непонятно, куда ещё.
«BIGCHEF»
А мелкими буквами Хасан. Раньше в этом киоске пустовал «Алибаба». Чтобы не смущать шаурмячных дел мастеров, отправил барсука. Был заказан Королевский дёнер с курицей за 9р, упакован в бумагу.
Скручена неплотно, лаваш вялый – плохо прожарен. Курица суховата, но кетчуп и чесночный соус создают иллюзию сочности. Стоило укусить, как она тут же дала трещину. Ничего особенного, просто очередная точка с шаурмой, если лень стоять в очереди. Не больше 6 кокобаев.
«BISON»
Шаурма с корейской морковкой в майонезе с чесноком от Майи – всё. Вторая точка Эльбуррито на этом месте тоже не смогла, поэтому теперь пасётся «Бизон». Умиляют дичайшие акции, типа как тут: каждая 10 шаурма бесплатно. Почему же не двадцатая? Так это не работает. Барсук принёс королевскую за 8,50р в фольге.
Лаваш – хрустящий, но не ломкий, его в меру, скрутка грамотная. Внутри сочная курица с овощами, залитая сливочным самодельным соусом, но его прям перебор. Пару укусов – и весь пол забрызган беленьким, а вокруг хищниками собираются вороны. Весьма недурственная шаурма на 7 кокобаев, но далеко не топ.
ВЫВОД: нет идеальной шаурмы, т.к. вкусы у всех разные. Кто-то любит с корейской морковкой, а кто-то с целым кочаном капусты. Мой же топ пока не пошатнулся, как и рынок шаурмы. Но и по ним бывают вопросы.
Наконец, вы, Павел Валерьевич занимаетесь своим делом. Нарадоваться не могу
А вы чисто строчите бесполезные комментарии? Напишите лучше что по делу…
А вы чем занимаетесь господин или госпожа Петрович?
Проджектом в геймдеве тружусь
Тест типа шаурму? Его призвание)))
Не знаю, Бизон как по-мне на уровне, я бы выделил Их и Папу в топ, плюс мне нравится их соус, наконец-то не чувствуешь этот дешевый мазик и кетчуп как в 99% других Шаверм:) Мы как-то с коллегами устраиваем по пятницам день шавермы и пожалуй перепробовав почти все, остановились на Бизоне:)
Эль-Буррито самый топ
А Мираж как же?
Тем более они мяско на углях делают а не на электро гриле! Вроде, или ошибаюсь?
Самая вкусная шаурма за последнее время была в Бобруйске в Шава Жауз.
А вот в Grill Kebab кроме соли в лаваш ничего не заворачивают. Многие соли не жалеют, но в grill просто капец.
Почему так мало точек с шаурмой? Там же много шаурмячных
Советую еще сходить на точку со стороны Лидо,рядом с тц Зеркало,по-моему называется стрит фуд,черная вывеска,готовит Зизу (египтянин)
Добавил в список, это точке лет 10 уже
Так вот куда этот жулик Хассан пропал, теперь я знаю!
А почему сразу жулик? Чем он вам насолил?
Ем постоянно в Bison на Есенина, заезжал к ним на открытие точки на Монетке, шавуха топ, по мне 8-9 кокобаев, но никак не 7) Всем советую!
Papadoner самый вкусный лаваш
Так Папы нет на Монетке, а почему его там нет кстати говоря?
Кстати да, мне нравится Папа за то что они делаю поджаристый и мягкий лаваш и соусы у них прикольные
Я думал,это дерьмидло уже кануло давно в небытие, вместе с валютчиками и прочей швалью. ..А нет,существует, и какие то отморозки ездят туда и покупают эту падаль….
Ну как вам сказать,на комаровке лучше шаурмы,чем в Бизоне я не кушал.
Bison топ ,лучшая шаурма
Bison – one love ! Особенно круто, что в моем доме спустился в любой момент и сточил хотя наверное из-за этого появляются бока
Помню этого замечательного повара по шикарнейшей шаурме из Миража. Сейчас шаурма выглядит не айс!
Бизон топ, советую мексиканскую-для любителей по острее)
В бизоне безумно вкусная шаурма, каждый день после работы там кушаю
В биг шеф Хасан надо заказывать Донер Бокс Фитнес с их самодельным укропным соусом. У других шаурмячных аналогов нет. Это коробка полная салата и мяса без хлеба и картошки. В бизоне особых эксклюзивов не замечал.
Лучшая шаурма в городе что я пробовал!!!
Нет уксусного чесночного как везде