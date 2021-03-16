Что нового происходит на Монетке

Как ни спросишь, кто готовит шаурму, все из окошка отвечают, что Хасан. Но не суть важно, на днях, прогуливаясь по самому первому фудкорту Минска – «Монетка», обратил внимание на перестановки. А у Хасана с «Миража» теперь своё кафе с туркиш донерами, бургерами и хот-догами в багете. Рынок шаурмы напоминает фильм «Горец» с Дунканом Маклаудом – он бессмертный!

Как всегда, привычные очереди по привычке в самый первый «Мираж», который иногда огорчает своей вялой скруткой. И в «Эльбуррито» под паркингом заслуженно стоят люди. Особенно хороша у них острая.

На сегодняшней повестке две новые точки, которые открылись относительно недавно и непонятно, куда ещё.

«BIGCHEF»

А мелкими буквами Хасан. Раньше в этом киоске пустовал «Алибаба». Чтобы не смущать шаурмячных дел мастеров, отправил барсука. Был заказан Королевский дёнер с курицей за 9р, упакован в бумагу.

Скручена неплотно, лаваш вялый – плохо прожарен. Курица суховата, но кетчуп и чесночный соус создают иллюзию сочности. Стоило укусить, как она тут же дала трещину. Ничего особенного, просто очередная точка с шаурмой, если лень стоять в очереди. Не больше 6 кокобаев.

«BISON»

Шаурма с корейской морковкой в майонезе с чесноком от Майи – всё. Вторая точка Эльбуррито на этом месте тоже не смогла, поэтому теперь пасётся «Бизон». Умиляют дичайшие акции, типа как тут: каждая 10 шаурма бесплатно. Почему же не двадцатая? Так это не работает. Барсук принёс королевскую за 8,50р в фольге.

Лаваш – хрустящий, но не ломкий, его в меру, скрутка грамотная. Внутри сочная курица с овощами, залитая сливочным самодельным соусом, но его прям перебор. Пару укусов – и весь пол забрызган беленьким, а вокруг хищниками собираются вороны. Весьма недурственная шаурма на 7 кокобаев, но далеко не топ.

ВЫВОД: нет идеальной шаурмы, т.к. вкусы у всех разные. Кто-то любит с корейской морковкой, а кто-то с целым кочаном капусты. Мой же топ пока не пошатнулся, как и рынок шаурмы. Но и по ним бывают вопросы.