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Что нового происходит на Монетке

Как ни спросишь, кто готовит шаурму, все из окошка отвечают, что Хасан. Но не суть важно, на днях, прогуливаясь по самому первому фудкорту Минска – «Монетка», обратил внимание на перестановки. А у Хасана с «Миража» теперь своё кафе с туркиш донерами, бургерами и хот-догами в багете. Рынок шаурмы напоминает фильм «Горец» с Дунканом Маклаудом – он бессмертный!

Как всегда, привычные очереди по привычке в самый первый «Мираж», который иногда огорчает своей вялой скруткой. И в «Эльбуррито» под паркингом заслуженно стоят люди. Особенно хороша у них острая.

На сегодняшней повестке две новые точки, которые открылись относительно недавно и непонятно, куда ещё.

«BIGCHEF»

А мелкими буквами Хасан. Раньше в этом киоске пустовал «Алибаба». Чтобы не смущать шаурмячных дел мастеров, отправил барсука. Был заказан Королевский дёнер с курицей за 9р, упакован в бумагу.

Скручена неплотно, лаваш вялый – плохо прожарен. Курица суховата, но кетчуп и чесночный соус создают иллюзию сочности. Стоило укусить, как она тут же дала трещину. Ничего особенного, просто очередная точка с шаурмой, если лень стоять в очереди. Не больше 6 кокобаев.

«BISON»

Шаурма с корейской морковкой в майонезе с чесноком от Майи – всё. Вторая точка Эльбуррито на этом месте тоже не смогла, поэтому теперь пасётся «Бизон». Умиляют дичайшие акции, типа как тут: каждая 10 шаурма бесплатно. Почему же не двадцатая? Так это не работает. Барсук принёс королевскую за 8,50р в фольге.

Лаваш – хрустящий, но не ломкий, его в меру, скрутка грамотная. Внутри сочная курица с овощами, залитая сливочным самодельным соусом, но его прям перебор. Пару укусов – и весь пол забрызган беленьким, а вокруг хищниками собираются вороны. Весьма недурственная шаурма на 7 кокобаев, но далеко не топ.

ВЫВОД: нет идеальной шаурмы, т.к. вкусы у всех разные. Кто-то любит с корейской морковкой, а кто-то с целым кочаном капусты. Мой же топ пока не пошатнулся, как и рынок шаурмы. Но и по ним бывают вопросы.

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28 Комментарий
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petrovich
petrovich
3 часов назад

Наконец, вы, Павел Валерьевич занимаетесь своим делом. Нарадоваться не могу

6
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Anonim
Anonim
2 часов назад
Ответить на  petrovich

А вы чисто строчите бесполезные комментарии? Напишите лучше что по делу…

1
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Antoshka
Antoshka
2 часов назад
Ответить на  petrovich

А вы чем занимаетесь господин или госпожа Петрович?

1
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petrovich
petrovich
2 часов назад
Ответить на  Antoshka

Проджектом в геймдеве тружусь

0
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MrKot
MrKot
2 часов назад
Ответить на  petrovich

Тест типа шаурму? Его призвание)))

0
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Amor69
Amor69
2 часов назад

Не знаю, Бизон как по-мне на уровне, я бы выделил Их и Папу в топ, плюс мне нравится их соус, наконец-то не чувствуешь этот дешевый мазик и кетчуп как в 99% других Шаверм:) Мы как-то с коллегами устраиваем по пятницам день шавермы и пожалуй перепробовав почти все, остановились на Бизоне:)

2
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Kepil
Kepil
3 часов назад

Эль-Буррито самый топ

2
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Anonim
Anonim
2 часов назад
Ответить на  Kepil

А Мираж как же?

0
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MrKot
MrKot
2 часов назад
Ответить на  Kepil

Тем более они мяско на углях делают а не на электро гриле! Вроде, или ошибаюсь?

0
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Стёпа
Стёпа
1 час назад

Самая вкусная шаурма за последнее время была в Бобруйске в Шава Жауз.
А вот в Grill Kebab кроме соли в лаваш ничего не заворачивают. Многие соли не жалеют, но в grill просто капец.

1
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Antoshka
Antoshka
2 часов назад

Почему так мало точек с шаурмой? Там же много шаурмячных

1
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Екатерина
Екатерина
2 часов назад

Советую еще сходить на точку со стороны Лидо,рядом с тц Зеркало,по-моему называется стрит фуд,черная вывеска,готовит Зизу (египтянин)

1
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Кокобай
Автор
Кокобай
1 час назад
Ответить на  Екатерина

Добавил в список, это точке лет 10 уже

0
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MrKot
MrKot
2 часов назад

Так вот куда этот жулик Хассан пропал, теперь я знаю!

1
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Antoshka
Antoshka
2 часов назад
Ответить на  MrKot

А почему сразу жулик? Чем он вам насолил?

0
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Андэрсон
Андэрсон
2 часов назад

Ем постоянно в Bison на Есенина, заезжал к ним на открытие точки на Монетке, шавуха топ, по мне 8-9 кокобаев, но никак не 7) Всем советую!

1
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Поли
Поли
3 часов назад

Papadoner самый вкусный лаваш

1
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Antoshka
Antoshka
2 часов назад
Ответить на  Поли

Так Папы нет на Монетке, а почему его там нет кстати говоря?

0
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MrKot
MrKot
2 часов назад
Ответить на  Поли

Кстати да, мне нравится Папа за то что они делаю поджаристый и мягкий лаваш и соусы у них прикольные

0
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Игнат
Игнат
30 минут назад

Я думал,это дерьмидло уже кануло давно в небытие, вместе с валютчиками и прочей швалью. ..А нет,существует, и какие то отморозки ездят туда и покупают эту падаль….

0
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Всеволод
Всеволод
1 час назад

Ну как вам сказать,на комаровке лучше шаурмы,чем в Бизоне я не кушал.

0
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Виталий
Виталий
2 часов назад

Bison топ ,лучшая шаурма

0
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Кристина
Кристина
2 часов назад

Bison – one love ! Особенно круто, что в моем доме спустился в любой момент и сточил хотя наверное из-за этого появляются бока

0
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Anonim
Anonim
2 часов назад

Помню этого замечательного повара по шикарнейшей шаурме из Миража. Сейчас шаурма выглядит не айс!

0
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Максим
Максим
2 часов назад

Бизон топ, советую мексиканскую-для любителей по острее)

0
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Даша
Даша
2 часов назад

В бизоне безумно вкусная шаурма, каждый день после работы там кушаю

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Илья
Илья
2 часов назад

В биг шеф Хасан надо заказывать Донер Бокс Фитнес с их самодельным укропным соусом. У других шаурмячных аналогов нет. Это коробка полная салата и мяса без хлеба и картошки. В бизоне особых эксклюзивов не замечал.

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Alexander
Alexander
2 часов назад

Лучшая шаурма в городе что я пробовал!!!
Нет уксусного чесночного как везде

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