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В элитном районе открыли свою «Палангу» с цеппелинами, балтийскими присмаками и карамельными рёбрами по 20р

Не представляю, на чём основывался выбор прибалтийской кухни и особенно загородная локация. Кафе разместили в Тарасово на втором этаже небольшой офисной постройки. Застройка элитных земельных участков, где на всю деревню только один сельский «Евроопт». Если бы не специфика кухни, то вообще неинтересно, такие истории открываются и закрываются ежемесячно.

Машина несёт за город, а я тем временем вспоминаю, какие волшебные цеппелины варила бабуля, когда я приезжал на лето в Ситкунай. Чудесные летние каникулы в деревне, когда жизнь только начиналась.

ИНТЕРЬЕР

Миленькие декорации в стиле Васильки. Деревянная мебель, голубые табуретки, лампы над головой, а на стене фреска маслом знаменитого морского моста в Паланге. Из окна открываются умиротворяющие виды на богатую жизнь. Забавно, что в таких районах ещё сохранились теплицы. Уютно в последнем зале на диванах.

ПОРЯДОК ЦЕН

В меню локальное мясо разной масти, закуски и много картошки. Пытаюсь выбрать самое колоритное.

ЧТО ПО ЕДЕ

Первым вынесли горький, чуть живой капучино за 3,5р. Жестокий напиток. Время обеда, персонал разносит по столам щи офисным трудягам. Селёдочка малой соли с отварным национальным корнеплодом, сладким луком и сметанным соусом. Просят за неё 6р, что вполне гуманно. Хочется хлопнуть водочки.

Нежный, слегка тёплый говяжий язык правильной варки на контрасте с молодым польским горошком из пачки. Подаётся с хреновым соусом. За деликатес, который лень готовить дома, просят 8р. Справедливо.

Солянка с пенкой – 7р. Добрая порция, наваристый на копченостях бульон, в меру кислая, прилично нарубили в неё колбасок. Подаётся с ложкой сметаны, сверху окропили какой-то зелёной пылью из овощей, надеюсь.

Что-то на литовском. Салат с мятым лососем в творожном сыре, жареной немолодой картошкой, луком и маринованными огурчиками. Вот что я люблю! Стоит 14р, что уже на грани за салат из корнеплодов.

НА ГОРЯЧЕЕ

Единственное знакомое белорусское блюдо – драники. За картофельную башню их хрустящих пышных оладушков со сметаной просят какие-то 6р. По меркам заведений, это дёшево. Готов спорить, что трут картошку ручками, а не из бездушного полуфабриката. И опять всё засыпали зелёной пылью. Годнота!

Устал, но бой продолжаю! Два цеппелина за 10р под петрушкой и подливой из хрустящих шкварок в сметане. Слишком много в них отварного картофеля, поэтому такие крахмальные. Далеки от литовского эталона, но мясом нафаршировали щедро. Такое исполнение отношу к биотопливу – сытно, жирно, вкусно.

Ну, и на десерт – мощная лента жареных рёбер поросёнка. Если брать сразу 400г – это 20р, то гарнир выдадут за 1 копейку. Под хрустящей, сладкой глазурью нежнейшее, растушёванное на волокно мясо. Почти диетическое. Кость можно достать одним пальцем. Если смогут повторить, то рёбра на 9 кокобаев!

На выбор два десерта по 6р: штрудель и морковный. Оба топчик, не полуфабрикат. Заказывайте любой.

Тезисами и по делу: деревенское домашнее кафе с понятной едой за честные шекели. Если уж и ехать, то ради мясных рёбер или гастро-бутика «Розмарин» с ништяками «Никогда в Минске». Он находится под ними. Оценка тестовая, по соотношению цена/качество стремится к 8 домашним кокобаям.

Оценка кафе «Паланга»: 7 кокобаев

Адрес: д. Тарасово, ул. Ратомская, 1Б

Телефон: +375(29) 630-65-93

Время работы: 10:00 – 22:00

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22 Комментарий
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Нуар
Нуар
6 часов назад

Почему не 8 кокобаев? Вы кричали, что оценка это цена качаство. То есть тефтельной в которой, по вашим словам, все плохо 8, а тут все пизд*то и 7. Красавцы. Ах, да, владелец тефтельной блоггер.

4
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Milashka
Milashka
4 часов назад
Ответить на  Нуар

Ну ребрам он поставил 9 кокобаев)

0
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Marta18
Marta18
4 часов назад
Ответить на  Нуар

Я бы им поставила 8-9 кокобаев минимум, но вопрос в том узнали ли они вас или нет, но мне кажется что узнали!

0
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Marishka
Marishka
5 часов назад
Ответить на  Нуар

Мор Лесс вообще фигня, я бы больше 6 кокобаев им точно бы не поставила

1
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Latinos
Latinos
5 часов назад
Ответить на  Нуар

Наверное потому что Барсук в гнезде и нужно еще пару раз тестить

0
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сергей
сергей
6 часов назад

Адрес: г. Минск, ул. Ратомская, 1Б
тут я так полагаю должно быть тарасово, а не минск?

4
Ответить
Marta18
Marta18
4 часов назад
Ответить на  сергей

Точно! Тарасово – это уже не Минск. Розмарин там еще работает?)))

0
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Latinos
Latinos
5 часов назад
Ответить на  сергей

Уже вроде как подправили, теперь уже нормально

0
Ответить
Кокобай
Автор
Кокобай
6 часов назад
Ответить на  сергей

Если смотреть по картам, то правы…если измерять временем, то считай Минск))

2
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Marta18
Marta18
4 часов назад
Ответить на  Кокобай

Через лет 5 – это уже будет Минск!

0
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Marishka
Marishka
5 часов назад

Цена пока хорошая, жду когда через месяц поднимут. По интерьеру все вроде Аккей

1
Ответить
Marta18
Marta18
4 часов назад
Ответить на  Marishka

не сомневаюсь что поднимут

0
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Latinos
Latinos
5 часов назад

Хорошо судя по фоткам, но далеко ехать

1
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Marishka
Marishka
5 часов назад
Ответить на  Latinos

Ради этого думаю не стоит ехать

1
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Светлана
Светлана
1 час назад

Нельзя так гастрономически описывать рёбра!!! К черту 8 марта и фигура, дайте мне рёбра свиные

0
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Milashka
Milashka
4 часов назад

Очень понравились на фото ребра, надо вечером ехать к ним!

0
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Marta18
Marta18
5 часов назад

Открылись для местных богатеев!

0
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Vavyorka
Vavyorka
6 часов назад

Гастро бутик Розмарин есть в Каскаде и не надо ехать в Тарасово

0
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Milashka
Milashka
4 часов назад
Ответить на  Vavyorka

А причем здесь Разморин, речь же идет про кафе Паланга?!?!

0
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Marta18
Marta18
4 часов назад
Ответить на  Vavyorka

Все так говорите, зачем ехать в эти перди)

0
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Marishka
Marishka
5 часов назад
Ответить на  Vavyorka

Так тут вроде речь идет про заведение под названием Паланга)))

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
5 часов назад
Ответить на  Vavyorka

Вроде да, но это нихрена не рядом. Тогда проще заказать доставку

0
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