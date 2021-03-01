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Обед за 15 минут. В Минск привезли европейскую столовую «Ай Ланч» по литовской франшизе

Официальное открытие 3 марта, но нам удалось попасть в закулисье чутка раньше. Не обращайте внимание на провода из стен, там повесят мониторы, проецирующие, что сегодня наготовили. Особенность бистро «Ай Ланч» такова: здесь нет витрин с майонезными салатами. Нет очередей за едой, душного запаха из кастрюль, а ваш обед уже сразу на подносе через две минуты после оплаты.

Находится бистро за железнодорожным вокзалом в бизнес-центре «Аякс». Первый этаж, большие панорамные окна, комфортная мебель и никаких тётечек с вопросами «Вам что наложить?».

Обед оформляется через планшет (их там шесть). Оплата картой или наличкой через единственного кассира, увы, бумажные дензнаки требует закон. А дальше обещают, что минуты через две по конвейерной ленте выедет собранный поварами заказ, помеченный индивидуальным номером. Выглядеть должен, как на фото, если нет – есть возможность оставить отзыв в электронной форме при сдаче подноса обратно на кухню.

Пиво и кофе – не наливают, каждый день разное меню, но какие-то сезонные позиции, как холодник, будут готовить каждый день. Средняя цена за первое, второе с гарниром и компот – примерно 12р, а за два блюда, как на фото в следующем абзаце, до 10р. Есть опция приготовить еду с собой.

ТЕСТ ЕДЫ

Первым с кухни выехал мясистый суп Чили кон карне по мексиканской рецептуре. И боул с шестью видами овощей, жареным тофу, киноа и ореховым соусом. Вкусно, сбалансировано, все заправки, соусы наливают отделено. Достойно, но всё же история обедов для сотрудников БЦ и ближайших офисов.

В меню литовской франшизы смесь азии и европейщины: полезные боулы со спиронг-роллами, начиненными тофу. Куриный шницель в панировке панко с гарниром из овощей и картошки фри. Котлеты по-киевски, лосось тушеный в редких овощах, драники, а иногда цеппелины и кебабы по рецептам турецких мастеров.

Адрес: г. Минск, ул. Могилёвская, 1

Время работы: 11:00 – 20:00

4.8 12 голоса
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26 Комментарий
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Зайка
Зайка
2 часов назад

За первое, второе и компот – 12 рублей? Это прям очень хорошо!

3
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Batya
Batya
2 часов назад
Ответить на  Зайка

Цена прям очень хорошая за такие порции, главное чтобы потом не подняли их

1
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Piroga
Piroga
2 часов назад
Ответить на  Зайка

жаль что кофе там нет( Очень жаль…

0
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Птухер Мен
Птухер Мен
3 часов назад

Сколько раз был в Вильнюсе, но ни разу не видел этих автономных столовых

3
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Che
Che
2 часов назад
Ответить на  Птухер Мен

Тоже не видел нигде их, может где в торговых центрах они расположены

0
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Матрос
Матрос
3 часов назад

Инновационная столовка из Лабусяндии, что???

2
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Piroga
Piroga
2 часов назад
Ответить на  Матрос

нету ничего инновационного, в Лидо все так уже работает 10 лет)

0
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Kobik
Kobik
2 часов назад
Ответить на  Матрос

Читай статью мой дорогой друг, столовая без персонала по карточкам – это же супер топ!

0
Ответить
Kobik
Kobik
2 часов назад

3 марта приеду к ним, надеюсь что не облажаются и не разочаруют меня. А есть ли там в районе Аякса этого хорошие кофейни?

1
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Batya
Batya
2 часов назад
Ответить на  Kobik

Катя это ты ли здесь тусуешься в комментариях?

0
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Алеся Малибу
Алеся Малибу
2 часов назад
Ответить на  Kobik

В этом районе нет хороших кофеен моя ты дорогая

0
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Gucic
Gucic
2 часов назад

Что за новый такой торговый центр АЯКС? Где находится он?

1
Ответить
Piroga
Piroga
2 часов назад
Ответить на  Gucic

БЦ а не ТЦ малыш

0
Ответить
Алеся Малибу
Алеся Малибу
2 часов назад
Ответить на  Gucic

Новый БЦ рядом с дорогой, станция метро Институт культуры рядом находится

0
Ответить
Che
Che
2 часов назад

Чили конкарне я просто обожаю! По еду мне пока все нравится тут

1
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Kobik
Kobik
2 часов назад
Ответить на  Che

Мексиканская еда в столовой? Вот это уже очень круто!

0
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Чао
Чао
3 часов назад

Еда выглядит очень едабельной, выезжаю!

1
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Алеся Малибу
Алеся Малибу
2 часов назад
Ответить на  Чао

Не забудь рассказать как там на вкус, стоит ли ехать или нет!

0
Ответить
Batya
Batya
2 часов назад

Далеко из центра ехать. Кстати есть там где парковка рядом с этой столовкой?

0
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Piroga
Piroga
2 часов назад

Как это пиво и кофе не наливают? Зачем тогда туда ехать нужно???

0
Ответить
Batya
Batya
2 часов назад
Ответить на  Piroga

То что кофе – это плохо что не наливают, а про пиво пофиг совсем. Как часто на обед вы пьете пивасик?

0
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Алеся Малибу
Алеся Малибу
2 часов назад

А мне очень не нравится название, iLanch – это как айфон или айпод. Ничего более оригинального не смогли придумать?

0
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Batya
Batya
2 часов назад
Ответить на  Алеся Малибу

Нет идей, сопри название у других)

0
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Ай Жранч
Ай Жранч
2 часов назад

Кокобай, а какой ценник по твоему мнению можно считать приемлемым за обед вида суп + горячее + гарнир + салат + компот эдак на 7 кокобаев?

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
2 часов назад
Ответить на  Ай Жранч

За 7р только в гос столовой

0
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Ай Жранч
Ай Жранч
2 часов назад
Ответить на  Кокобай

7 кокобаев, не рублей. Я про уровень, чтоб нормас было.

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