Обед за 15 минут. В Минск привезли европейскую столовую «Ай Ланч» по литовской франшизе

Официальное открытие 3 марта, но нам удалось попасть в закулисье чутка раньше. Не обращайте внимание на провода из стен, там повесят мониторы, проецирующие, что сегодня наготовили. Особенность бистро «Ай Ланч» такова: здесь нет витрин с майонезными салатами. Нет очередей за едой, душного запаха из кастрюль, а ваш обед уже сразу на подносе через две минуты после оплаты.

Находится бистро за железнодорожным вокзалом в бизнес-центре «Аякс». Первый этаж, большие панорамные окна, комфортная мебель и никаких тётечек с вопросами «Вам что наложить?».

Обед оформляется через планшет (их там шесть). Оплата картой или наличкой через единственного кассира, увы, бумажные дензнаки требует закон. А дальше обещают, что минуты через две по конвейерной ленте выедет собранный поварами заказ, помеченный индивидуальным номером. Выглядеть должен, как на фото, если нет – есть возможность оставить отзыв в электронной форме при сдаче подноса обратно на кухню.

Пиво и кофе – не наливают, каждый день разное меню, но какие-то сезонные позиции, как холодник, будут готовить каждый день. Средняя цена за первое, второе с гарниром и компот – примерно 12р, а за два блюда, как на фото в следующем абзаце, до 10р. Есть опция приготовить еду с собой.

ТЕСТ ЕДЫ

Первым с кухни выехал мясистый суп Чили кон карне по мексиканской рецептуре. И боул с шестью видами овощей, жареным тофу, киноа и ореховым соусом. Вкусно, сбалансировано, все заправки, соусы наливают отделено. Достойно, но всё же история обедов для сотрудников БЦ и ближайших офисов.

В меню литовской франшизы смесь азии и европейщины: полезные боулы со спиронг-роллами, начиненными тофу. Куриный шницель в панировке панко с гарниром из овощей и картошки фри. Котлеты по-киевски, лосось тушеный в редких овощах, драники, а иногда цеппелины и кебабы по рецептам турецких мастеров.

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