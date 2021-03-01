Обед за 15 минут. В Минск привезли европейскую столовую «Ай Ланч» по литовской франшизе

Официальное открытие 3 марта, но нам удалось попасть в закулисье чутка раньше. Не обращайте внимание на провода из стен, там повесят мониторы, проецирующие, что сегодня наготовили. Особенность бистро «Ай Ланч» такова: здесь нет витрин с майонезными салатами. Нет очередей за едой, душного запаха из кастрюль, а ваш обед уже сразу на подносе через две минуты после оплаты.
Находится бистро за железнодорожным вокзалом в бизнес-центре «Аякс». Первый этаж, большие панорамные окна, комфортная мебель и никаких тётечек с вопросами «Вам что наложить?».
Обед оформляется через планшет (их там шесть). Оплата картой или наличкой через единственного кассира, увы, бумажные дензнаки требует закон. А дальше обещают, что минуты через две по конвейерной ленте выедет собранный поварами заказ, помеченный индивидуальным номером. Выглядеть должен, как на фото, если нет – есть возможность оставить отзыв в электронной форме при сдаче подноса обратно на кухню.
Пиво и кофе – не наливают, каждый день разное меню, но какие-то сезонные позиции, как холодник, будут готовить каждый день. Средняя цена за первое, второе с гарниром и компот – примерно 12р, а за два блюда, как на фото в следующем абзаце, до 10р. Есть опция приготовить еду с собой.
ТЕСТ ЕДЫ
Первым с кухни выехал мясистый суп Чили кон карне по мексиканской рецептуре. И боул с шестью видами овощей, жареным тофу, киноа и ореховым соусом. Вкусно, сбалансировано, все заправки, соусы наливают отделено. Достойно, но всё же история обедов для сотрудников БЦ и ближайших офисов.
В меню литовской франшизы смесь азии и европейщины: полезные боулы со спиронг-роллами, начиненными тофу. Куриный шницель в панировке панко с гарниром из овощей и картошки фри. Котлеты по-киевски, лосось тушеный в редких овощах, драники, а иногда цеппелины и кебабы по рецептам турецких мастеров.
Адрес: г. Минск, ул. Могилёвская, 1
Время работы: 11:00 – 20:00
За первое, второе и компот – 12 рублей? Это прям очень хорошо!
Цена прям очень хорошая за такие порции, главное чтобы потом не подняли их
жаль что кофе там нет( Очень жаль…
Сколько раз был в Вильнюсе, но ни разу не видел этих автономных столовых
Тоже не видел нигде их, может где в торговых центрах они расположены
Инновационная столовка из Лабусяндии, что???
нету ничего инновационного, в Лидо все так уже работает 10 лет)
Читай статью мой дорогой друг, столовая без персонала по карточкам – это же супер топ!
3 марта приеду к ним, надеюсь что не облажаются и не разочаруют меня. А есть ли там в районе Аякса этого хорошие кофейни?
Катя это ты ли здесь тусуешься в комментариях?
В этом районе нет хороших кофеен моя ты дорогая
Что за новый такой торговый центр АЯКС? Где находится он?
БЦ а не ТЦ малыш
Новый БЦ рядом с дорогой, станция метро Институт культуры рядом находится
Чили конкарне я просто обожаю! По еду мне пока все нравится тут
Мексиканская еда в столовой? Вот это уже очень круто!
Еда выглядит очень едабельной, выезжаю!
Не забудь рассказать как там на вкус, стоит ли ехать или нет!
Далеко из центра ехать. Кстати есть там где парковка рядом с этой столовкой?
Как это пиво и кофе не наливают? Зачем тогда туда ехать нужно???
То что кофе – это плохо что не наливают, а про пиво пофиг совсем. Как часто на обед вы пьете пивасик?
А мне очень не нравится название, iLanch – это как айфон или айпод. Ничего более оригинального не смогли придумать?
Нет идей, сопри название у других)
Кокобай, а какой ценник по твоему мнению можно считать приемлемым за обед вида суп + горячее + гарнир + салат + компот эдак на 7 кокобаев?
За 7р только в гос столовой
7 кокобаев, не рублей. Я про уровень, чтоб нормас было.