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Не без волнения тестим новую доставку суши премиум сегмента под именем «Ёши»

Нет покоя бизнесменам, очередная новая доставка риса с рыбой, уже третья за месяц. Если не ошибаюсь и правильно понял диалект поставщиков, из-за санкций в Беларусь больше не приезжает искусственно выращенный во фьордах Норвегии лосось. Поэтому он сперва заходит в Россию, а потом, если фартанёт, к нам на стол. Итак, новая доставка – это всегда вызов!

Оперативно наполнил корзину роллами. В 18:59 мне перезвонил оператор с тревожными новостями, что доставка около часа, но курьер может чутка опоздать. Заказ у дверей в 20:42, опоздал далеко не чутка.

Пока я голодным ожидал свою еду, решил почитать, что они там на сайте о себе пишут. Опачки, а владельцы-то ещё и кофейней «Coffee Embassy» повелевают. И судя по пышному описанию, скромности им не занимать!

Их шеф-повар обучался у суши-мастеров из Японии, 12 лет посвятил себя кухне, каждое блюдо продуманно. В команде истинные профессионалы, а продукт премиум сегмента. Быстрая доставка, честные цены. Ну, за язык их никто не тянул. На сайте из премиального в меню лишь запеченный ролл с настоящим крабом под мазиком за 25,90р. А цены как у топовых доставок, которые упорным трудом заработали себе имя.

Выбор скромный. Я заказал Филадельфию за предельные 17,90р/310г, чтобы заценить, как они крутят классику. И что-то авторское без сыра с гребешком за 12,90р/230г. По традиции кладу на весы.

Они показывают 498г с эко-коробкой, которая весит 29г. Итого фактический вес всех роллов 469г, а должно быть 540г, где мои 71г?! Вот из-за таких профессионалов приходится взвешивать свою еду.

ТЕСТ

Прикольный дизайн футляра, всё брендированное, но вот роллы безалаберно разбросаны по коробке. Фила выглядит грустно, скручены как по пьяни. Лосося скромно, сыр, который стоит копейки, как украли, но хоть рис сварен правильно. Вот точно не стоит это творчество 17,90р, даже с цветочком сверху.

Собрал цены на Филадельфию в популярных доставках Минска. Почитайте про контрольную закупку.

ДОСТАВКАЦЕНА/ВЕС
1Суши шеф артс12р/240г
2Аджия12р/315г
3Просуши17,48р/290г
4Крабс17,90р/360г
5Ронин18р/290г
6Суши Хаус18,90р/300г

Следующим пошёл ролл в шпинате с размазанным по рису гребешком. Скручены абсолютно небрежно, разваливаются в палочках и быстро почернели. Какая-то жуть, чуть лучше, чем в кулинарии Евроопта.

Тезисами и по делу: это плохо, зрелище печальное и ничего общего с премиальным сегментом суши, кроме цен. Минус 31,70р и ещё 5р за доставку, но об этой сумме никто не предупредил. Никакого удовольствия, но будет ещё один тест – последний!

Оценка суши «Yoshi»: 5 кокобаев

Телефон: +375(29) 658-98-98

Время работы: 10:00 – 22:00

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19 Комментарий
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AlSh
AlSh
4 часов назад

Дичь полнейшая

6
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Sams
Sams
4 часов назад

За что тут 5 коко баев ? Занесли деньги?

Беру такие же суши в виталюре за 12 руб. два ролла. Сделайте обзор в каких кулинариях самые вкусные суши

4
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Драник
Драник
3 часов назад
Ответить на  Sams

5 кокобаев из 10 возможных)) аххахаха

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
3 часов назад
Ответить на  Sams

Так 5ококбаев – это плохо, почитайте выводы. Тест кулинарии – будет, сам давно хотел проверить, где суши лучше

4
Ответить
раз
раз
4 часов назад

просто ор
человек вкидывает не один десяток тыщ долларов в бизнес
но при этом сервировка уровня заводская столовка
в кулинариях магазинов суши прямее ровнее и симпатичнее)

2
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Драник
Драник
3 часов назад
Ответить на  раз

ор выше гор!

0
Ответить
Критиккоко
Критиккоко
4 часов назад

Ну тогда какие 5 баллов ? За что ? За то , что хотя бы привезли ?

2
Ответить
Драник
Драник
3 часов назад
Ответить на  Критиккоко

ничего не понял

0
Ответить
Кокобай
Автор
Кокобай
4 часов назад
Ответить на  Критиккоко

Нужно помнить, что всегда могли и отпиз*ить!

5
Ответить
Pavel Durov
Pavel Durov
4 часов назад
Ответить на  Кокобай

При чем скоро уже для многих это будет нормой быть отпи..мым просто так)

0
Ответить
Илья Сапёров
Илья Сапёров
4 часов назад

Мда. Закрылись не успев открытся )))

1
Ответить
Драник
Драник
3 часов назад
Ответить на  Илья Сапёров

таков путь!

0
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Жэка
Жэка
4 часов назад

5 из 10???????? ))))

1
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Драник
Драник
3 часов назад
Ответить на  Жэка

это значит очень плохо

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
4 часов назад
Ответить на  Жэка

5 из 10, где 9 почти не реально)))

0
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Pavel Durov
Pavel Durov
4 часов назад

как это развидеть)

1
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Драник
Драник
3 часов назад
Ответить на  Pavel Durov

сам в шоке, пппц бля

0
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Roin
Roin
3 часов назад

Повара с Гаража взяли наверное, он наплел им про двенадцать лет, опыт, премиальность его продукта =))

0
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Драник
Драник
3 часов назад

Слишком много взяли на себя ребята

0
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