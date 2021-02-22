Не без волнения тестим новую доставку суши премиум сегмента под именем «Ёши»

Нет покоя бизнесменам, очередная новая доставка риса с рыбой, уже третья за месяц. Если не ошибаюсь и правильно понял диалект поставщиков, из-за санкций в Беларусь больше не приезжает искусственно выращенный во фьордах Норвегии лосось. Поэтому он сперва заходит в Россию, а потом, если фартанёт, к нам на стол. Итак, новая доставка – это всегда вызов!
Оперативно наполнил корзину роллами. В 18:59 мне перезвонил оператор с тревожными новостями, что доставка около часа, но курьер может чутка опоздать. Заказ у дверей в 20:42, опоздал далеко не чутка.
Пока я голодным ожидал свою еду, решил почитать, что они там на сайте о себе пишут. Опачки, а владельцы-то ещё и кофейней «Coffee Embassy» повелевают. И судя по пышному описанию, скромности им не занимать!
Их шеф-повар обучался у суши-мастеров из Японии, 12 лет посвятил себя кухне, каждое блюдо продуманно. В команде истинные профессионалы, а продукт премиум сегмента. Быстрая доставка, честные цены. Ну, за язык их никто не тянул. На сайте из премиального в меню лишь запеченный ролл с настоящим крабом под мазиком за 25,90р. А цены как у топовых доставок, которые упорным трудом заработали себе имя.
Выбор скромный. Я заказал Филадельфию за предельные 17,90р/310г, чтобы заценить, как они крутят классику. И что-то авторское без сыра с гребешком за 12,90р/230г. По традиции кладу на весы.
Они показывают 498г с эко-коробкой, которая весит 29г. Итого фактический вес всех роллов 469г, а должно быть 540г, где мои 71г?! Вот из-за таких профессионалов приходится взвешивать свою еду.
ТЕСТ
Прикольный дизайн футляра, всё брендированное, но вот роллы безалаберно разбросаны по коробке. Фила выглядит грустно, скручены как по пьяни. Лосося скромно, сыр, который стоит копейки, как украли, но хоть рис сварен правильно. Вот точно не стоит это творчество 17,90р, даже с цветочком сверху.
Собрал цены на Филадельфию в популярных доставках Минска. Почитайте про контрольную закупку.
|ДОСТАВКА
|ЦЕНА/ВЕС
|1
|Суши шеф артс
|12р/240г
|2
|Аджия
|12р/315г
|3
|Просуши
|17,48р/290г
|4
|Крабс
|17,90р/360г
|5
|Ронин
|18р/290г
|6
|Суши Хаус
|18,90р/300г
Следующим пошёл ролл в шпинате с размазанным по рису гребешком. Скручены абсолютно небрежно, разваливаются в палочках и быстро почернели. Какая-то жуть, чуть лучше, чем в кулинарии Евроопта.
Тезисами и по делу: это плохо, зрелище печальное и ничего общего с премиальным сегментом суши, кроме цен. Минус 31,70р и ещё 5р за доставку, но об этой сумме никто не предупредил. Никакого удовольствия, но будет ещё один тест – последний!
Оценка суши «Yoshi»: 5 кокобаев
Телефон: +375(29) 658-98-98
Время работы: 10:00 – 22:00
Дичь полнейшая
За что тут 5 коко баев ? Занесли деньги?
Беру такие же суши в виталюре за 12 руб. два ролла. Сделайте обзор в каких кулинариях самые вкусные суши
5 кокобаев из 10 возможных)) аххахаха
Так 5ококбаев – это плохо, почитайте выводы. Тест кулинарии – будет, сам давно хотел проверить, где суши лучше
просто ор
человек вкидывает не один десяток тыщ долларов в бизнес
но при этом сервировка уровня заводская столовка
в кулинариях магазинов суши прямее ровнее и симпатичнее)
ор выше гор!
Ну тогда какие 5 баллов ? За что ? За то , что хотя бы привезли ?
ничего не понял
Нужно помнить, что всегда могли и отпиз*ить!
При чем скоро уже для многих это будет нормой быть отпи..мым просто так)
Мда. Закрылись не успев открытся )))
таков путь!
5 из 10???????? ))))
это значит очень плохо
5 из 10, где 9 почти не реально)))
как это развидеть)
сам в шоке, пппц бля
Повара с Гаража взяли наверное, он наплел им про двенадцать лет, опыт, премиальность его продукта =))
Слишком много взяли на себя ребята