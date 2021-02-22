Не без волнения тестим новую доставку суши премиум сегмента под именем «Ёши»

Нет покоя бизнесменам, очередная новая доставка риса с рыбой, уже третья за месяц. Если не ошибаюсь и правильно понял диалект поставщиков, из-за санкций в Беларусь больше не приезжает искусственно выращенный во фьордах Норвегии лосось. Поэтому он сперва заходит в Россию, а потом, если фартанёт, к нам на стол. Итак, новая доставка – это всегда вызов!

Оперативно наполнил корзину роллами. В 18:59 мне перезвонил оператор с тревожными новостями, что доставка около часа, но курьер может чутка опоздать. Заказ у дверей в 20:42, опоздал далеко не чутка.

Пока я голодным ожидал свою еду, решил почитать, что они там на сайте о себе пишут. Опачки, а владельцы-то ещё и кофейней «Coffee Embassy» повелевают. И судя по пышному описанию, скромности им не занимать!

Их шеф-повар обучался у суши-мастеров из Японии, 12 лет посвятил себя кухне, каждое блюдо продуманно. В команде истинные профессионалы, а продукт премиум сегмента. Быстрая доставка, честные цены. Ну, за язык их никто не тянул. На сайте из премиального в меню лишь запеченный ролл с настоящим крабом под мазиком за 25,90р. А цены как у топовых доставок, которые упорным трудом заработали себе имя.

Выбор скромный. Я заказал Филадельфию за предельные 17,90р/310г, чтобы заценить, как они крутят классику. И что-то авторское без сыра с гребешком за 12,90р/230г. По традиции кладу на весы.

Они показывают 498г с эко-коробкой, которая весит 29г. Итого фактический вес всех роллов 469г, а должно быть 540г, где мои 71г?! Вот из-за таких профессионалов приходится взвешивать свою еду.

ТЕСТ

Прикольный дизайн футляра, всё брендированное, но вот роллы безалаберно разбросаны по коробке. Фила выглядит грустно, скручены как по пьяни. Лосося скромно, сыр, который стоит копейки, как украли, но хоть рис сварен правильно. Вот точно не стоит это творчество 17,90р, даже с цветочком сверху.

Собрал цены на Филадельфию в популярных доставках Минска. Почитайте про контрольную закупку.

ДОСТАВКА ЦЕНА/ВЕС 1 Суши шеф артс 12р/240г 2 Аджия 12р/315г 3 Просуши 17,48р/290г 4 Крабс 17,90р/360г 5 Ронин 18р/290г 6 Суши Хаус 18,90р/300г

Следующим пошёл ролл в шпинате с размазанным по рису гребешком. Скручены абсолютно небрежно, разваливаются в палочках и быстро почернели. Какая-то жуть, чуть лучше, чем в кулинарии Евроопта.

Тезисами и по делу: это плохо, зрелище печальное и ничего общего с премиальным сегментом суши, кроме цен. Минус 31,70р и ещё 5р за доставку, но об этой сумме никто не предупредил. Никакого удовольствия, но будет ещё один тест – последний!

Оценка суши «Yoshi»: 5 кокобаев