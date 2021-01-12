Сколько стоит поднос еды и как выглядит самое дорогое блюдо в обновлённом бистро «Пит-Стоп»

Всем давно известная сеть демократичных пунктов быстрого питания при Коронах, а после захвата «Е-сити» – теперь и на Денисовской, 8. Если на Кальварийской «Пит-Стоп» выглядит, как столовая при ночлежке, где давно пора сделать ремонт и вызвать дезинфекторов, то в новом дела обстоят иначе. Cчитаю, что в таких бистро поднос еды не должен стоить дороже 9р с человека. Проверим!

Утро субботы, в «Пит-Стопе» без ажиотажа, за мармитами лениво зевает персонал. Чтобы лишний раз не вступать в спор, где можно фотографировать, мы задействовали Самсунг Галакси ноут 20 ультра.

ИНТЕРЬЕР

Оформили на совесть! Чистенько, стильно, есть небольшой детский уголок, мягкие диваны вдоль удобных столов. На каждом столе стоит салфетница. А через большие окна открывается вид на парковку.

Берём подносы и начинаем изучать ассортимент. Сегодня в меню новогодняя майонезная классика, язык с хреном, свиные уши, котлеты из разных видов животных и лососевый суп за 3,10р. Для вегетарианцев на выбор восемь видов гарниров. Повара Короны подошли к меню без фантазии, не старались.

ЕДА

Еда выглядит эстетически съедобной, цены чуть дороже государственных столовых, пару ложек пюре за 1,60р? Осатанели! Женщины с утра уже балуются Аливарией, за пустым столиком стоит пустой графин.

На выборочных ценниках сделан перевод. Непонятно, то ли закон требует, то ли местная инициатива.

ТЕСТ

Вся еда комнатной температуры, не горячая. Салаты ниже температуры тела. Котлета из хека за 2р, в которую зачем-то ещё свиной шпик замешали. На вкус как те, что в садиках давали. Пюре с классическими следами от ложки – не водянистое, порция честная. В селёдке под шубой почти нет селедки, но и цена 2,50р.

Запеченное в майонезе свиное ухо абсолютно не режется ножом, но легко отгрызается зубами. Сносно, но закуска на большого любителя, цена смешная – 1,81р за большой хрустящий лопух под укропом.

Промазывал ухо аджикой за 0,50р. Не знаю, покупная она или готовят сами, но вещь знатная. Из минусов – совершенно не острая, можно есть ложками и не поперхнуться. Вон она, справа от десерта.

Только запах рыбы выдаёт, что крем-суп за 3,10р сделан из каких-то частей сёмги. Во вкусе преобладает капуста в сливках, а цвет детской неожиданности за счёт морковки. Порция сытная, можно брать смело.

Вот, самое дорогое блюдо, если не брать килограмм ушей. Лосось из пачки, закрученный в промазанный плавленым сырком лаваш, под тонкой струйкой майонеза – 5,29р. Подаётся с лентой из огурца, петрушкой и долькой апельсина. От холодной рыбы слегка сводит зубы. Бессмысленная трата денег.

Из десертов вкусно было только нарезанный на кубики ананас за 2р. Корзиночка со снеговиком из крема слишком сладкая, я бы сказал, бестолковая. Наполеон и клубничный десерт из этой же рубрики.

ИТОГО: селёдка под шубой – 2,50р, рыбная котлета – 2р, картофельное пюре – 1,60р, нарубленный ананас – 2р, лимонный напиток – 0,60р, итого 8,80р. Не сильно дёшево, это всё из-за ананаса в стакане.

АКЦИЯ

Щедрость не знает границ: по 31 января еда навынос со скидкой 20%. За контейнеры и пакет для сухарей придётся заплатить чисто символическую сумму. Эй, Корона! Вы, наверное, не в курсе, что пластик запретили с 1 января 2021 на государственном уровне. Когда лень готовить, брат часто пользуется их услугами.

Тезисами и по делу: много, сытно, местами вкусно! Плюс один в раздел бистро с адекватными ценами. Прям специально я бы не поехал, потому что чисто для местных или после закупок быстро перекусить. По уровню кухни чуть выше гос столовой, советую налегать на рыбу и отказаться от майонезных салатов.

Оценка бистро «Пит-Стоп»: 7 кокобаев