Утка, шуба, лазанья, Веллингтон! Куда занести деньги, чтобы не готовить на Новогодний стол!

Ну-с, признайтесь, ведь вы тоже не хотите стоять весь день за плитой, чтобы заснуть с бокалом шампанского под бой курантов. В этом году, как и прошлые другие, заведения готовы принять удар на себя и освободить нас от строгания Оливьешек, запекания кур на бутылках и выпекания нежной говядины в слоёном тесте способом «Веллингтон». Мама, ничего не готовь, я всё сделать!

Атеншен! Заказывать лучше заранее, ведь чем ближе 31 декабря, тем меньше шансов запрыгнуть в последний вагон. Лично я закажу селёдку под шубой по-итальянски с дорадо и индейку под хрустящей корочкой. А фаршированные яйца, майонезный Оливье на 1 января и бутики с икрой сделаю своими силами.

Подборка (обновляется) универсальная под любой бюджет. От килограмма селёдки под шубой за 10р до Веллингтона из осетра за 169р за 1 кг. Даю подборку по новогоднему столу с меню и телефонами.

1. «Столовая 12»

2. «Уха их Петуха»

3. «БаттерБро»

4. «Ланголо»

5. «Эмбер»

6. «Ле Гос»

7. «Фабрик»

8. «Клевер Паб»

9. «Розмарин»

10. «Кафе де Пари»

11. «Бриош Бистро»

12. «Пики Блайндерс»

13. «Кухмистр»

Можно по-старинке заказать сет суши, но не стоит забывать про мандарины и майонезные салаты по рецептам предков, которые всегда подавали в ночь на 1 января. С Наступающим, всех благ и счастья!