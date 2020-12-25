Утка, шуба, лазанья, Веллингтон! Куда занести деньги, чтобы не готовить на Новогодний стол!

Ну-с, признайтесь, ведь вы тоже не хотите стоять весь день за плитой, чтобы заснуть с бокалом шампанского под бой курантов. В этом году, как и прошлые другие, заведения готовы принять удар на себя и освободить нас от строгания Оливьешек, запекания кур на бутылках и выпекания нежной говядины в слоёном тесте способом «Веллингтон». Мама, ничего не готовь, я всё сделать!
Атеншен! Заказывать лучше заранее, ведь чем ближе 31 декабря, тем меньше шансов запрыгнуть в последний вагон. Лично я закажу селёдку под шубой по-итальянски с дорадо и индейку под хрустящей корочкой. А фаршированные яйца, майонезный Оливье на 1 января и бутики с икрой сделаю своими силами.
Подборка (обновляется) универсальная под любой бюджет. От килограмма селёдки под шубой за 10р до Веллингтона из осетра за 169р за 1 кг. Даю подборку по новогоднему столу с меню и телефонами.
1. «Столовая 12»
Ждут звонка: +375(29) 643-44-44
2. «Уха их Петуха»
Ждут звонка: +375(29) 144-43-43
3. «БаттерБро»
Ждут звонка: +375(29) 144-11-66
4. «Ланголо»
Ждут звонка: +375(44) 702-00-11
5. «Эмбер»
Ждут звонка: +375(44) 507-17-29
6. «Ле Гос»
Ждут звонка: +375(29) 618-06-18
7. «Фабрик»
Ждут звонка: +375(44) 723-11-11
8. «Клевер Паб»
Ждут звонка: +375(29) 109-22-22
9. «Розмарин»
Ждут звонка: +375(29) 309-04-04
10. «Кафе де Пари»
Ждут звонка: +375(29) 129-11-11
11. «Бриош Бистро»
Ждут звонка: +375(29) 105-44-44
12. «Пики Блайндерс»
Ждут звонка: +375(29) 344-44-11
13. «Кухмистр»
Ждут звонка: +375(29) 119-49-00
Можно по-старинке заказать сет суши, но не стоит забывать про мандарины и майонезные салаты по рецептам предков, которые всегда подавали в ночь на 1 января. С Наступающим, всех благ и счастья!