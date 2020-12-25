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Утка, шуба, лазанья, Веллингтон! Куда занести деньги, чтобы не готовить на Новогодний стол!

Ну-с, признайтесь, ведь вы тоже не хотите стоять весь день за плитой, чтобы заснуть с бокалом шампанского под бой курантов. В этом году, как и прошлые другие, заведения готовы принять удар на себя и освободить нас от строгания Оливьешек, запекания кур на бутылках и выпекания нежной говядины в слоёном тесте способом «Веллингтон». Мама, ничего не готовь, я всё сделать!

Атеншен! Заказывать лучше заранее, ведь чем ближе 31 декабря, тем меньше шансов запрыгнуть в последний вагон. Лично я закажу селёдку под шубой по-итальянски с дорадо и индейку под хрустящей корочкой. А фаршированные яйца, майонезный Оливье на 1 января и бутики с икрой сделаю своими силами.

Подборка (обновляется) универсальная под любой бюджет. От килограмма селёдки под шубой за 10р до Веллингтона из осетра за 169р за 1 кг. Даю подборку по новогоднему столу с меню и телефонами.

1. «Столовая 12»

Ждут звонка: +375(29) 643-44-44

2. «Уха их Петуха»

Ждут звонка: +375(29) 144-43-43

3. «БаттерБро»

Ждут звонка: +375(29) 144-11-66

4. «Ланголо»

Ждут звонка: +375(44) 702-00-11

5. «Эмбер»

Ждут звонка: +375(44) 507-17-29

6. «Ле Гос»

Ждут звонка: +375(29) 618-06-18

7. «Фабрик»

Ждут звонка: +375(44) 723-11-11

8. «Клевер Паб»

Ждут звонка: +375(29) 109-22-22

9. «Розмарин»

Ждут звонка: +375(29) 309-04-04

10. «Кафе де Пари»

Ждут звонка: +375(29) 129-11-11

11. «Бриош Бистро»

Ждут звонка: +375(29) 105-44-44

12. «Пики Блайндерс»

Ждут звонка: +375(29) 344-44-11

13. «Кухмистр»

Ждут звонка: +375(29) 119-49-00

Можно по-старинке заказать сет суши, но не стоит забывать про мандарины и майонезные салаты по рецептам предков, которые всегда подавали в ночь на 1 января. С Наступающим, всех благ и счастья!

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