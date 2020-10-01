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Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

Вызов судьбы – и я опять отправляюсь за 300 километров по делам на одно из крупных производств, которое ну никак не связано с едой. И так легла карта, что мне удалось ознакомиться с гастрономическими особенностями времён СССР в столовой горнодобывающего завода ОАО «Доломит», в посёлке Руба под Витебском. А заодно протестил новый скоростной поезд.

Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

Как вы уже поняли, добираться решил поездом, т.к. на маршрутке, да по витебской трассе, сравни Божьей кары, особенно, когда жара. Обожаю поезда! Отправление из Минска в 06:45 утра, прибывает на вокзал Витебска через 3 часа, в 10:09. Билет бизнес стоит 20,16р, обычный 14,60р. Почему так дорого?

Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

Сонное утро, на платформе стоит шикарная «электричка». Двери открываются по кнопке, внутри вагона мини-гардероб, удобные кресла, расстояние между посадкой такое, что можно вытянуться. Под креслами выведены розетки, раздают бесплатный wi-fi и натуральный кофе со сливками по 2,30р. Туалет размером с комнату проводника. Могли бы для персонала создать более комфортные условия. В целом – шикардос и сервис отличный. Главный минус – наплевательское отношение к питанию пассажиров, чипсами сыт не будешь. Вон, можно же как у лётчиков в «Белавиа», продавать хотя бы сэндвичи. Путешествие на 8 кокобаев!

Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

СТОЛОВАЯ

Расположена она поближе к рабочим, чтобы добраться, нужно пройти лужи доломита. По всей Беларуси этот стратегически важный минерал добывают только здесь. Минимальный ликбез. Как и ожидалось, время в столовой остановилось: интерьер выполнен в советском стиле и впитал атмосферы далёких 90-х. Вход, скорей всего, свободный, но кто в здравом уме поедет обедать за город. Но не так давно посёлок Руба включили в состав Витебска. Это как у нас с Новой Боровой. Не деревня, а часть города в 30 минутах от центра.

Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

Обед для добытчиков доломита близится к завершению, будем обедать из остатков, тем, что милая женщина советует. Капустный суп с кусочком курицы и сметаной – 0,53р, рассыпчатая гречка в подливе – 0,25р, котлета из поросят за 0,73р размером с фишку в казино. Мегадорогой по здешним меркам – майонезный салат по-варшавски с колбасой и огурцом – стоит 1,62р. Компот из сушеного винограда – 0,24р и два кусочка хлеба по 0,08р. Я вахуе! За весь обед с карты списали 3,57р, без салата получается 1,95р, меньше 1 бакса.

Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

Посуда никогда не обновлялась, местами дала трещину. По еде без эмоций, просто, как биологическое топливо для живых организмов, которым нужно выполнять план. За эти деньги вопросов быть не может.

Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

Тезисами и по делу: просто обычная столовая еда для заводчан по цене чашки эспрессо в любой кофейне Минска. А теперь сравните с тем, чем кормят в последнем обзоре на столовую «Минскводоканала».

Оценка столовой «Доломит»: 7 кокобаев

Адрес: г. Витебск, ул. Центральная, 23

Время работы: 12:00 – 13:00

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10 Комментарий
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Павел
Павел
7 часов назад

там же рядом ломовейшая Музей-усадьба И.Е.Репина “Здравнёво”как раз после столовки ноги размять…

1
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Olga86
Olga86
3 часов назад
Ответить на  Павел

Крутейшая усадьба, была там!

0
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Clown
Clown
3 часов назад
Ответить на  Павел

Что вы тут только что написали, я ничего не понял)

0
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Olga86
Olga86
3 часов назад

Ну наконец-то Кокобай стал ближе к людям, посещать столовки разные, а не там Джельсомино всякие и Лебяжии с Фабриками

0
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Clown
Clown
17 часов назад

Теперь я понял что люди в глубинке живут очень жестко!

-2
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Кокобай
Автор
Кокобай
15 часов назад
Ответить на  Clown

В областях отстают от Минска, как мы от Москвы…лет на 5-8. Это касается не только зарплат и уровня жизни

0
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Olga86
Olga86
3 часов назад
Ответить на  Кокобай

А от Нью Йорка лет на 100 отстаем!

0
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Timba_12
Timba_12
15 часов назад

Спасибо что написал про дизель. А в столовой всё выглядит отвратительно
Прости

-3
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Olga86
Olga86
3 часов назад
Ответить на  Timba_12

Дизель это топливо такое? Не понимаю, не разбираюсь

0
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Clown
Clown
3 часов назад
Ответить на  Timba_12

Ну Тимба все так и есть, паша просто показал жизнб в глубинке

0
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