Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

Вызов судьбы – и я опять отправляюсь за 300 километров по делам на одно из крупных производств, которое ну никак не связано с едой. И так легла карта, что мне удалось ознакомиться с гастрономическими особенностями времён СССР в столовой горнодобывающего завода ОАО «Доломит», в посёлке Руба под Витебском. А заодно протестил новый скоростной поезд.

Как вы уже поняли, добираться решил поездом, т.к. на маршрутке, да по витебской трассе, сравни Божьей кары, особенно, когда жара. Обожаю поезда! Отправление из Минска в 06:45 утра, прибывает на вокзал Витебска через 3 часа, в 10:09. Билет бизнес стоит 20,16р, обычный 14,60р. Почему так дорого?

Сонное утро, на платформе стоит шикарная «электричка». Двери открываются по кнопке, внутри вагона мини-гардероб, удобные кресла, расстояние между посадкой такое, что можно вытянуться. Под креслами выведены розетки, раздают бесплатный wi-fi и натуральный кофе со сливками по 2,30р. Туалет размером с комнату проводника. Могли бы для персонала создать более комфортные условия. В целом – шикардос и сервис отличный. Главный минус – наплевательское отношение к питанию пассажиров, чипсами сыт не будешь. Вон, можно же как у лётчиков в «Белавиа», продавать хотя бы сэндвичи. Путешествие на 8 кокобаев!

СТОЛОВАЯ

Расположена она поближе к рабочим, чтобы добраться, нужно пройти лужи доломита. По всей Беларуси этот стратегически важный минерал добывают только здесь. Минимальный ликбез. Как и ожидалось, время в столовой остановилось: интерьер выполнен в советском стиле и впитал атмосферы далёких 90-х. Вход, скорей всего, свободный, но кто в здравом уме поедет обедать за город. Но не так давно посёлок Руба включили в состав Витебска. Это как у нас с Новой Боровой. Не деревня, а часть города в 30 минутах от центра.

Обед для добытчиков доломита близится к завершению, будем обедать из остатков, тем, что милая женщина советует. Капустный суп с кусочком курицы и сметаной – 0,53р, рассыпчатая гречка в подливе – 0,25р, котлета из поросят за 0,73р размером с фишку в казино. Мегадорогой по здешним меркам – майонезный салат по-варшавски с колбасой и огурцом – стоит 1,62р. Компот из сушеного винограда – 0,24р и два кусочка хлеба по 0,08р. Я вахуе! За весь обед с карты списали 3,57р, без салата получается 1,95р, меньше 1 бакса.

Посуда никогда не обновлялась, местами дала трещину. По еде без эмоций, просто, как биологическое топливо для живых организмов, которым нужно выполнять план. За эти деньги вопросов быть не может.

Тезисами и по делу: просто обычная столовая еда для заводчан по цене чашки эспрессо в любой кофейне Минска. А теперь сравните с тем, чем кормят в последнем обзоре на столовую «Минскводоканала».

Оценка столовой «Доломит»: 7 кокобаев