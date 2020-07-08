Где ещё готовят морепродукты? Рыбное гриль-меню и новые севиче в «Суши Шеф Артс»

Сливаю ещё одну точку, где можно поесть стейки лосося и морепродукты прям с гриля по вменяемой цене. Но придётся прокатиться, потому что кафе «Суши Шеф Артс» спряталось на втором этаже торгового центра «Арена Сити». В меню суши сетами, тайские супы, воки, кальмары и плато тигровых креветок на гриле по 55р за килограмм.

Захантить проще простого, если не считать дорогу. Заходим через центральную вертушку, поворачиваем налево и идём прямо прямо до знакомой вывески. Дальше по ступенькам наверх. Привычная атмосфера мягких диванов и не мягких стульев, больших круглых столов с видом на Пионерскую через панорамные окна. Где-то в соседних домах обитает Анька Бонд, люблю её!

МЕНЮ

А тут начинается магия. Азиатский стритфуд, поставленный бывшим шеф-поваром «Май Тай» – Сумуду, пересекается с дорадо, лососем, креветками и тунцом на гриле. Классифицирую как универсальное кафе без понтов с комплексными обедами по будням, паназией и суши сетами на компанию. А теперь ещё и три вида севиче и два поке. Бумажное меню потрепала жизнь, но отфотографировать получилось.

По фруктовым сочетаниям в севиче узнаю руку друга из «Умами». Заказываю все, сильно волнуюсь.

Поке с лососем сейчас стоит 12,80р – классика с рисом, овощами и соусом манго-чили. Я такой дома часто готовлю, идеальный вариант на завтрак. А филе лосося мариную со свеклой методом гравлакс.

Севиче с их лососем гравлакс в сладком соусе манго-маракуйя стоит 12,80р, сейчас по случаю новинок – акция. Я бы добавил ещё лука, но если вам по душе севиче в «Умами», то и тут точно зайдёт. Есть ещё с креветкой и грушей терияки, маринованным тунцом в клубничном соусе за 12р.

ГРИЛЬ-МЕНЮ

Рыбное плато строго на компанию из 2 -3 человек, охарактеризую как тарелка под вино. Сет «Морской» стоит 42,50р/1050г, а там 2 стейка лосося, 6 хвостов тигровых креветок, кальмары, 4 вида овощей на гриль и соусы. Лучшее вложение денег в ужин. Если ваш сет будет выглядеть не так, пишите мне в личку!

Филе кальмара стоит – 1,9р за 100г. Чтобы его кинули на гриль, ещё 3,5р. Лучшее вложение денег!