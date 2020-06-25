Новая «Столовая на Немиге» с летней террасой и обедом из трёх курсов до 6 рублей

Мудрое решение, так как последнее время пиццу из «Планеты Пицца» и собаки бы не ели, я не утрирую. Сменив вывеску на «Столовая на Немиге», началась новая борьба за жизнь с надеждой продать сразу два заведения ценою в 700 000 рублей, 656,8 квадратных метров на проспекте Победителей, 1 между куриным «KFC» и «Доминос Пицца».

Судя по описанию на сайте кладбища заведений продаётся помещение в собственности, а если так, то это слишком дёшево. Тут или очень деньги нужны, или что-то знают, но тихенько молчат.

Зажал в кулачке 6р и вышел на охоту. Интерьер остался прежним, только в самом конце поставили линию раздачи. В меню салатики на скорую руку, несколько видов котлет, сиротский холодник, гречка и царский закрытый драник с мясом. Меню примитивное до безобразия, но, вроде, меняется каждый день. Что нехарактерно для столовой, подают обеды каждый день без выходных с 10:00 до 19:00 и есть чётенькая летняя терраса. Принимают карты, за собой можно не убирать, тут так принято.

ВРЕМЯ ОБЕДА

Очередей нет, поэтому я оперативно беру коул слоу по-белоруски в собственному соку за 0,75р. Сиротский холодник на четвертинке яйца — 1,20р. Котлета из индейки — 3,30р, на гарнир мясной биточек со шпинатом на пару ещё 3,80р.Зачем-то гречку с луком за 1,40р и царский драник с мясом за 2,60р, размером с ладонь силача Шамко Кирилла — любителя рвать сковородки и прочую бытовуху.

Подноса еды хватило бы на двоих. За обед отдал 15,05р вместе с питьевой водой Аура, которая у них стоит 2р/250мл. После теста 14 разных вод на жёсткость, беру только её. Без напряга вписался в свой бюджет 6р, где мой средний обед из трёх блюд на Комсомольской — это 13р без питья.

Не так страшна столовка, как брат рассказывал. Котлеты пышные, почти без хлеба. Холодник с лёгкой кислинкой, в таком агрегатном состоянии его можно подавать в бокале. А вот драник был пожарен на масле далеко не первой свежести, поэтому имел сомнительный привкус.

Тезисами и по делу: ну, столовая и столовая. Как запасной аэродром на обед по адекватной цене с уютной летней террасой. Есть — можно! Если столовая не вытянет, то дальше салон шаурмы, Остров Чистоты и алкоголя или пункт выдачи вещей Вайлдберрис. Бог в помощь!

Оценка кафе «Столовая на Немиге»: 7 кокобаев