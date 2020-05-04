Харчевня «Гамарджоба» — ещё одна доступная грузинская кухня со средним чеком до 20 рублей с вином

Открылась она прямо на районе в подземельях рядом с полуживым торговым центром «Силуэт». Закусочная «Гамарджоба», как ясно из названия, специализируется на грузинской кухне, чаче и домашнем вине. Ситуация в заведениях критическая, поэтому каждый день у них благотворительные акции.

Кафе районного типа, по большей части для местных. Средний чек до 20р с вином, по будням с 12:00 до 16:00 дают обеды, посуда Икея, интерьер простой, но уютный. Если не стремаетесь подвалов, то вам точно зайдёт.

ЕДА

Глянул в ёмкое меню и через 5 минут готов заказывать. Конечно же, хинкали, суп Чихиртма, овощная тарелка, шашлык из курицы, авторский хачапури с лососем по рецепту здешнего шеф-повара, цыпленок по-чкмерульски, чебурек с мясом и лимонад. За всё получилось 63 рубля 10 копеек. Домашнее вино по 3,50р за 150мл, но я не рискнул.

Отдельного внимания заслуживают сочные хинкали в тонком, эластичном тесте. Микс говядина, свинина, зелень — 1,20р, баран — 2р. Бесспорно топ за свои деньги и минимум 7 кокобаев! На второй день нет шефа — хинкали меньше.

В остальном просто хорошая еда. Чебурек с говядиной из идеального теста брызжит по рукам мясным бульоном, не спешите его кусать. Горячо! Просят за него всего 2,50р, на заправке и то дороже.

Хачапури, как видит его шеф, — с кубиками лосося, шпинатом и тягучим сыром в пышном тесте за 12р. Шикарная закуска под вино и настойки. На удивление годно. В Батуми такого не помню, но решил не выделываться.

Ассорти из грустных овощей — 6р. Под вино все брали сырную за 7р. Открытие недели — грузинский антипохмельный и противовирусный суп Чихиртма за 5р. Готовят его и куриного бульона, яичного желтка, зелени и жареного лука. В «Грузин.бай» был намного вкуснее, там добавляют для кислинки винный уксус. Чихиртма обязательно к тесту.

Дальше в глиняной миске вынесли филе цыплёнка по-чкмерульски в сметанном соусе за 7,50р. Нежно, сочно, но в «Хинкальне» Садового лучше. Минус — в меню нет грузинских лепешек, чтобы вымакивать все соусы.

Шашлык из курицы в луке на лаваше — 10,50р за 350г. В эту стоимость идёт гарнир на выбор и соус. Я взял хитрый рис и ткемали из кислых слив. Шашлык не на мангале — это не шашлык. Курица сухая, но вкусно. Можно брать.

Тезисами и по делу: вкусная домашняя история на районе, чтобы в обед забежать на хинкали, легенько накатить домашнего вина и отступить домой. Не прорыв года и не заявка на высшую грузинскую лигу, но своё место займёт, надеюсь, надолго. Хинкали однозначно к тесту!

Оценка кафе «Гамарджоба»: 7 кокобаев