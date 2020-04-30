Взвешиваем сеты на килограмм еды по 28р из нового «Гастрофеста» Трио

Начался он 23 апреля и продлится по 10 мая, но на этот раз его можно заказать с доставкой или взять с собой домой. Все сеты «Гастрофеста» Трио стоят по 28р, участников около 20, а для тех, кто на домашнем карантине, сделали бесконтактный привоз за 6р — жёстко, но у нас нет выбора!

Платной доставкой Гастрофеста занимаются Delivio.by, ENOT Delivery и какая-то 24eda — ищите сеты на их сайтах. Если вы боитесь общественных мест и придерживаетесь самоизоляции, лучше взять набор еды навынос. Но погрузиться в атмосферу и вкусно поесть получиться только внутри заведении. Выбор, как проинвестировать 28р оставляю за вами.

Участники: сеть Суши шеф артс, ресторан Dom, Раковский Бровар, Иль Патио, чайхана Азия Микс, L’angolo Italiano, La Scala Trattoria Ignazio, Maslow6, Vinie Jones Pub, Middle Ground, Le Gosse, Юджын Крабс, Золотой Гребешок, кафе Балкон, Мята Lounge X, Clever Irish Pub, Rose Gose, Чайный Пьяница, Perfetto, Beef&Beer, Скиф, Пинки Бандински. Игроки на шахматной доске практически не меняются. Предзаказы сетов приниматся до 15:00 на время доставки с 17:00.

Хумус из белой фасоли

Салат с жареной лапшой

Суп с фасолью и начос

Кукурузная каша с креветками

Цыпленок с кокосовым рисом

Матча чизкейк

Китайские пончики с красной фасолью

Итого: у 24еда курьер без сдачи. На доставке нужно уметь, поэтому кухню Пинки лучше тестить исключительно в кафе. Вес еды — 1136г, должно быть 1330г. Ощущение заготовок, пересоленный хумус и черствый пончик с фасолью. В целом съедобно в рамках 28р +6р доставка. На 7 кокобаев, когда хочется разнообразия, а розовые пельмени Мираторг надоели.

Суп с фасолью и мидиями

Крешентини с чесноком

Паста «Нери» с кальмарами

Пицца «Итальяно» с креветками

Салат с креветками

Яблочный штрудель с корицей

Итого: курьер Енот Делевери тоже сдачу не возит. Сет совсем средний, как набор заготовок, на 6 кокобаев максимум. По факту еды (теста) на 1146г, а должно быть 1395г, но, с с другой стороны, какая уже разница.

Если соберётесь в кафе, советую проверенные временем заведения «Дом», «Золотой Гребешок», и «Мидл Граунд». А вывод очень простой — пускай еды будет не килограмм, но чтобы вкуснее и минимум муки. К тесту для разнообразия. А двадцать сертификатов на Гастрофест раздам в нашем Телеграм-канале «Мерзкий Кокобай» — подписывайся и забирай!