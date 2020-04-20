Проверяем, в каком из семи торговых центров меньше всего народа

Решили посмотреть, сколько людей на фудкортах и какие маски они носят. Надев тряпичный намордник и взяв литр домашнего антисептика приготовленного из 70-градусной водки, а по факту спирт «Фонарь», мы отправились в путешествие по семи самым популярным торговым центрам столицы.

Солнечная суббота, на часах 12:00, и мне до жути интересно, что происходит в торговых центрах и сколько минчан соблюдают добровольную изоляцию, пребывая дома в плену у холодильника, а кто решил рискнуть.

«Дана Молл»

На просторах Маяк Минска людей совсем мало, завтракающих на фудкорте можно посчитать по пальцам двух рук. Очереди в KFC и BK, а от «Ганбея» до «Васильков» одни пустые столы. Визуальная просадка процентов на 80.

«Момо»

Почему-то неудивительно, но в «Момо» на заводском районе прям очень много людей, но не сравнить с трафиком до эпидемии. Традиционно на фудкорте очереди в Мак и за пивком.

«Арена Сити»

А вот тут прямо по Книге Илая — почти все заведения опустили шторку, людей практически нет. Самый опустевший фудкорт, на столах валяются объедки. Жуткая жуть! При этом в спортзале битком людей.

«Замок»

На четвертом этаже жизнь замерла, опять на фудкорте встретили азиатов в масках, а на катке хоть в хоккей играй. Кафе «Амстердам» одиноко грустит без водочных застолий, курящий зал прикрыли занавеской.

«Галерея Минск»

Внутри я встретил белорусского активиста — Эдуарда Пальчиса — без маски. Люди бесцельно блуждают по этажам, а на фудкорте теплится жизнь. Новая сувлачная проработала не больше месяца.

«Галилео»

На здешнем фудкорте, как и везде — хоть шаром покати. Шторку опустили в «Сазио Пицца», где раньше была «Престо Пицца». Молодёжь и ждущие поезда симпатичные школьницы жуют бургеры из «Карлс Джуниор».

«Грин Сити»

Ситуация аналогичная — пустота! А в магазине «Samsonite» — 40% скидка на сумки, рюкзаки и чемоданы, считай, ликвидация. Импровизированный фудкорт — пустой, почти, как и до пандемии.

Заведения пустые, торговые центры полупустые, но людей стало значительно больше, если сравнивать с ситуацией двухнедельной давности. Мойте руки, носите специализированные маски с клапаном (от тряпичных проку нет), соблюдайте дистанцию в общественных местах и не паникуйте! Напомню рекомендации ВОЗ для населения.