Выстрелил в упор по кафе с доставкой суши и морепродуков «Друзья Рыб»

Старая история в любимом квартале Антона Мотолько запустила кривой сайт и доставку. Кафе, но по факту магазин с морепродуктами, «Friends fish» в подвале жилого квартала Маяк Минск, где заведениям очень сложно прижиться из-за аренды 35 евро плюс и отсутствия трафика.

К моему большому сожалению, эпидемия сильно ударила по всему рынку, и, скорей всего, ресторанный бизнес может откатиться года на два. С другой стороны, закроются те, кто и так не работал, а только занимал помещение. Судить не мне, сейчас нужно сжать кулаки, стиснуть зубы и жить дальше!

Вернёмся к кафе со слегка упоротой креветкой на логотипе. Для жильцов района сообщаю: находится первая креветочная на вашей ресторанной улице и представляет собой совсем небольшое кафе с полуполноценным меню. В ассортименте магазина лосось, замороженные креветки разных размеров, крабы, устрицы, икра, мидии, гребешки и прочие морские гады. Меню можно глянуть на их сайте, цены не самые лайтовые.

ДОСТАВКА

Отставим всякие там фиш энд чипс, ризотто с гребешками, макароны с морепродуктами и том ямы за 14,50р, это всё на доставке имеет риск. Корзины на сайте нет, оплата только налом. Поэтому я набираю по телефону и заказываю суши и полкилограмма замороженных креветок. С момента звонка до заказа в будке прошел час!

На чеке 68,94р, минус пакет с дикими Северными креветками, итого — 50,90р за три сложных ролла, один мини-ролл, сашими и по 1,5р за каждый гарнир. Цены на суши в рамках разумного, если сетами.

Наконец-то многие рестораторы начали осознавать, что нельзя кормить людей гов**м! Суши в бумажной коробке выглядят аккуратно. Форель без всяких прелюдий и микрозелени, проcто нарезали в сашими. По рыбе вопросов нет, жирно, много за 6.50р. По семечкам Сяке Маки за 5,50р тоже нет вопросов, мой любимый закусочный ролл, где нет ничего лишнего. Йодистый вкус водорослей в сочетании с сытностью риса и нежностью лосося.

Ролл Филадельфия с красной икрой за 11,50р. Скручены хорошо, адекватного качества лосось, рис сварен идеально. Никогда не любил Филу, и ничего не изменилось. Берите на заметку — честная цена.

Ролл Том Ям с жареной во фритюре креветкой — 10р. Вот тут случился факап. Понятное дело, они используют пасту том ям, в ролле ее много, она кислит. Я бы больше так не страдал.

Ролл Татаки с гребешком и креветкой — 12,90р. Попадание в цель. Слегка опаленный лосось под соусом, а внутри чутка нежного гребешка и хрустящей креветки. Топ, но, понятное дело, выгоднее брать сетами.

Тезисами и по делу: рынок не порвут, и клич эхом не отзовётся в вечности, но наверняка пригодятся для маяковских! Удобно будет заказывать доставку суши и сашими прямо домой. Стоит бить копилку? Если всё надоело, а жизнь кажется однообразной и предсказуемой. То точно да!

Оценка кафе «Friends fish»: 7 кокобаев