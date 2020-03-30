Интересно, стал бы генеральный директор «Минсктранса» есть в столовой депо?

И речь пойдёт не о модном московском фудкорте с китайской хавкой и устрицами. Нога переступила порог одного из многих буфетов «Минсктранса» в новеньком депо на Уручье только ради одной цели: посмотреть, чем кормят тех, кто возит нас каждый день на работу и обратно. Вход свободный.

Жуткую историю поведал нам читатель. Говорит, что водитель городского автобуса получает около 500р на руки. Поэтому не все могут обедать каждый день в местной столовой, приходится брать ссобойки. В такие зарплаты я, конечно, же не верю, а обеденку в депо решительно придал тесту! Может, своя еда вкуснее столовской.

В помещении классическая столовая мебель, кондиционер и небольшая линия раздачи. Помыл руки, продезинфицировал и начал наполнять поднос. Максимально гостеприимные тётечки по ту сторону кухни.

Сегодня у нас постный перловый суп с грибами — 0,66р, салат Школьные годы из капусты с огурцом — 0,75р, сухая, но гордая котлета по-киевски — 3,15р. За два голубца с мясом — 2,44р, пицца Школьная под майонезом — 2,08р. Передо мной мужчина взял голубцы, хлеб, вафли и консерву со скумбрией за 2,95р.

По еде как-то совсем грустно. Да, дёшево, но пора бы уже государственным организациям взяться за свои столовые. Не думаю, что директор Минсктранса стал бы такое есть. Хотя, кто знает. С другой стороны, а что ещё нужно рабочему человеку? Горячий суп, кусок мяса, картошка и ароматный чёрный чай до 5р, не больше.

Тезисами и по делу: за последнее время, это самый короткий обзор. В буфете нет фишек, совершенно обычная еда по ГОСТу, стандартные цены и добрые люди. Сразу после обеда на выходе группа дядь в пиджаках попытались нам запретить съёмку. А вы точно государственная организация?

Оценка столовой «Минсктранса»: 6 кокобаев