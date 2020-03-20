Какие заведения делают скидку от 30 до 50%, если брать еду навынос в коронавирус

Тяжелые времена требуют отчаянных мер — и заведения не сдаются! В сегодняшней подборке я собрал в список тех, кто готов сделать скидку на основное меню, если брать с собой домой. Буду ежедневно хантить и обновлять, только скидки от 30%, ниже предлагать — это не серьёзно!

Скорей всего, акции будут действовать до конца марта и плавно перейдут в апрель. У некоторых заведений типа элитного ресторана «Бергамо» появится своя доставка для богатых, но скидок они не делают, это пока.

А ещё я уверен, что скоро паника подутихнет и ближайшие полгода мы привыкнем жить в режиме минимальной опасности, избегая массовых мероприятий и кашляющих. А ходить на кальян и заказывать еду из заведений мы всё равно не перестанем. Смотрим, что рядом с вами, запоминаем и репостим!

Лайфхак: меню с ценами всегда можно попросить через Директ в Инстграм или найти в кружочках профиля.

улица Алоизы Пашкевич 5

Скидка навынос: -40%

улица Володарского, 19

Скидка навынос: -30%

улица Комсомольская, 9

Скидка навынос: -30%

улица Ленина, 3

Скидка навынос: -40% (только десерты)

улица Интернациональная, 25а

Скидка навынос: -30%

улица Гикало, 5

Скидка навынос: -30%

Площадь Свободы, 2

Скидка навынос: -50%

Улица Комсомольская, 9

Скидка навынос: -30%

Улица Городской Вал 12/1

Скидка навынос: 30%

Улица Витебская, 10

Скидка навынос: -30%

Улица Интернациональная, 33

Скидка навынос: -30%

Улица Гикало, 5

Скидка навынос: -30% если брать 2 вока

Трасса P1

Скидка навынос: -30%

Улица Раковская, 18

Скидка навынос: -30%

Улица Кульман, 1 и Я. Коласа, 37

Скидка навынос: -40%

Улица Немига, 36

Скидка навынос: -50% (только на пиццу)

Улица Карла Маркса, 21

Скидка навынос: -30%

Улица Богдана Хмельницкого, 10а

Скидка навынос: -40%

Навынос получается дешевле, чем дома приготовить, и вкуснее. Всячески рекомендую затестить мощный тартар из говядины в «Гаштете». Если статья была полезной, поделитесь ею в любой из социальных сетей, где вы чаще всего бываете, чтобы не забыть. Не паникуйте и не болейте, крепко обнял!