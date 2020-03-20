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Какие заведения делают скидку от 30 до 50%, если брать еду навынос в коронавирус

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Тяжелые времена требуют отчаянных мер — и заведения не сдаются! В сегодняшней подборке я собрал в список тех, кто готов сделать скидку на основное меню, если брать с собой домой. Буду ежедневно хантить и обновлять, только скидки от 30%, ниже предлагать — это не серьёзно!

Скорей всего, акции будут действовать до конца марта и плавно перейдут в апрель. У некоторых заведений типа элитного ресторана «Бергамо» появится своя доставка для богатых, но скидок они не делают, это пока.

А ещё я уверен, что скоро паника подутихнет и ближайшие полгода мы привыкнем жить в режиме минимальной опасности, избегая массовых мероприятий и кашляющих. А ходить на кальян и заказывать еду из заведений мы всё равно не перестанем. Смотрим, что рядом с вами, запоминаем и репостим!

Лайфхак: меню с ценами всегда можно попросить через Директ в Инстграм или найти в кружочках профиля.

Cafe di roma

улица Алоизы Пашкевич 5

Скидка навынос: -40%

Milano Cafe

улица Володарского, 19

Скидка навынос: -30%

Osteria la Bruscetta

улица Комсомольская, 9

Скидка навынос: -30%

Золотой гребешок

улица Ленина, 3

Скидка навынос: -40% (только десерты)

Чайный пьяница

улица Интернациональная, 25а

Скидка навынос: -30%

Clever Irish Pub

улица Гикало, 5

Скидка навынос: -30%

Гамбринус

Площадь Свободы, 2

Скидка навынос: -50%

Gaststätte

Улица Комсомольская, 9

Скидка навынос: -30%

Ресторан 101

Улица Городской Вал 12/1

Скидка навынос: 30%

Раковский Бровар

Улица Витебская, 10

Скидка навынос: -30%

Vinie Jones Pub

Улица Интернациональная, 33

Скидка навынос: -30%

Siem Sam

Улица Гикало, 5

Скидка навынос: -30% если брать 2 вока

Дзедава Карчма

Трасса P1

Скидка навынос: -30%

Панский Драник

Улица Раковская, 18

Скидка навынос: -30%

Lidbeer Bar

Улица Кульман, 1 и Я. Коласа, 37

Скидка навынос: -40%

La Scala

Улица Немига, 36

Скидка навынос: -50% (только на пиццу)

Коммуналка

Улица Карла Маркса, 21

Скидка навынос: -30%

План Б

Улица Богдана Хмельницкого, 10а

Скидка навынос: -40%

Навынос получается дешевле, чем дома приготовить, и вкуснее. Всячески рекомендую затестить мощный тартар из говядины в «Гаштете». Если статья была полезной, поделитесь ею в любой из социальных сетей, где вы чаще всего бываете, чтобы не забыть. Не паникуйте и не болейте, крепко обнял!

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AlSh
Участник
AlSh

Пока почти никто не делает скидки 50%…. пока…

Голос за2Голос против 
22 часов назад
Pig
Участник
Pig

а внутри заведений эти скидки есть или нет?

Голос за0Голос против 
9 часов назад
Dipsy
Участник
Dipsy

Видно многим заведениям ну совсем плохо и они без посетителей сидят

Голос за0Голос против 
9 часов назад
Gerda
Участник
Gerda

Спасибо тебе за скидки кокобатюшка!

Голос за0Голос против 
9 часов назад