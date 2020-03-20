Какие заведения делают скидку от 30 до 50%, если брать еду навынос в коронавирус

Тяжелые времена требуют отчаянных мер — и заведения не сдаются! В сегодняшней подборке я собрал в список тех, кто готов сделать скидку на основное меню, если брать с собой домой. Буду ежедневно хантить и обновлять, только скидки от 30%, ниже предлагать — это не серьёзно!
Скорей всего, акции будут действовать до конца марта и плавно перейдут в апрель. У некоторых заведений типа элитного ресторана «Бергамо» появится своя доставка для богатых, но скидок они не делают, это пока.
А ещё я уверен, что скоро паника подутихнет и ближайшие полгода мы привыкнем жить в режиме минимальной опасности, избегая массовых мероприятий и кашляющих. А ходить на кальян и заказывать еду из заведений мы всё равно не перестанем. Смотрим, что рядом с вами, запоминаем и репостим!
Лайфхак: меню с ценами всегда можно попросить через Директ в Инстграм или найти в кружочках профиля.
Cafe di roma
улица Алоизы Пашкевич 5
Скидка навынос: -40%
Milano Cafe
улица Володарского, 19
Скидка навынос: -30%
Osteria la Bruscetta
улица Комсомольская, 9
Скидка навынос: -30%
Золотой гребешок
улица Ленина, 3
Скидка навынос: -40% (только десерты)
Чайный пьяница
улица Интернациональная, 25а
Скидка навынос: -30%
Clever Irish Pub
улица Гикало, 5
Скидка навынос: -30%
Гамбринус
Площадь Свободы, 2
Скидка навынос: -50%
Gaststätte
Улица Комсомольская, 9
Скидка навынос: -30%
Ресторан 101
Улица Городской Вал 12/1
Скидка навынос: 30%
Раковский Бровар
Улица Витебская, 10
Скидка навынос: -30%
Vinie Jones Pub
Улица Интернациональная, 33
Скидка навынос: -30%
Siem Sam
Улица Гикало, 5
Скидка навынос: -30% если брать 2 вока
Дзедава Карчма
Трасса P1
Скидка навынос: -30%
Панский Драник
Улица Раковская, 18
Скидка навынос: -30%
Lidbeer Bar
Улица Кульман, 1 и Я. Коласа, 37
Скидка навынос: -40%
La Scala
Улица Немига, 36
Скидка навынос: -50% (только на пиццу)
Коммуналка
Улица Карла Маркса, 21
Скидка навынос: -30%
План Б
Улица Богдана Хмельницкого, 10а
Скидка навынос: -40%
Навынос получается дешевле, чем дома приготовить, и вкуснее. Всячески рекомендую затестить мощный тартар из говядины в «Гаштете». Если статья была полезной, поделитесь ею в любой из социальных сетей, где вы чаще всего бываете, чтобы не забыть. Не паникуйте и не болейте, крепко обнял!
Пока почти никто не делает скидки 50%…. пока…
а внутри заведений эти скидки есть или нет?
Видно многим заведениям ну совсем плохо и они без посетителей сидят
Спасибо тебе за скидки кокобатюшка!