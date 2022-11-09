Грамматическая ошибка, или исповедь ресторатора — стараемся выжить в новом винном баре «Море Вины»

В городе не так много баров, выбравших путь вина, поэтому будет интересно! И вот, когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я открою свой бар с вином, дарами любого моря и весельем». На месте бывшего «БарДака», после е «Башъ Бара», ещё успел «Наш Бар», да-да, всё это было на одном и том же месте на Интернациональной. Ошибка на вывеске «Море Вины» не случайна, но это совсем другая история для психотерапевта.

В городе всего несколько винных баров, быстро могу вспомнить атмосферный «Овино», резвый «Синяя Коза», общедоступный «Декантер», девичий «Розе» и паста-винбар «Остерия ла Брусчетта».

АТМОСФЕРА

Бар в бюджетном минимализме, без диванов, без перегородок, без надежд, при этом вполне удобный. В момент теста выглядит, как необжитая еврооднушка, где прихожая вместе с залом и кухней. Со временем обрастут декором, а стеклянная стенка наполнится пробками с пожеланиями.

В конце бара пульт с диджеем, но это на вечер. Я бы добавил локальный свет над каждым столом.

Выбор вина — приличный, есть свой натренированный сомелье, если не получается выбрать самому. По бокалам привычный средний плюс от 17 до 19byn за 125мл. Надеюсь, появятся коктейли.

В меню не еда, а закуски с упором на морепродукты. И вам исключительно повезло, я заказывал по тестовому меню, а новое вынесли в конце вечера, следящий за семейным бюджетом всплакнул.

ПО ЗАКУСКАМ

Время летит незаметно, когда тебя долго погружают в историю бутылки вина, на какой-то момент забыл зачем, мы пришли. Со старта минус вителло тоннато, не успели найти говядину.

1. Первыми вынесли глаза карпа — это картофельные шарики в панировке, начинённые порубленными креветками на пюре из комаровской тыквы. В новом меню стоят 19byn.

По ощущениям, как белорусское мясное рафаэлло — сытно, вкусно хрустит. Скажу им да!

2. За 18byn эклеры наизнанку по рецептам мурманских рыбаков со взбитым сырным маслом и тремя видами икры. Икра красная, икра щучья — моя любимая, и чёрная из палтуса, где же икра заморская, баклажанная? Празднично, как на Новый год, в этот вечер вошли в топ-3 под красное.

3. Тунца, пойманного в магазине, порубили на пятачки, обжарили, украсили и разложили в луже азиатского соуса усилителя вкуса. За 19byn имеет место быть, но без восторга, как дома за 10 минут.

А: нужно меньше держать на огне, чтобы не стал скумбрией. Б: подавать к татаки палочки.

4. Хлеб «Дражына» с вареньем из вишни и сыром бри — вкусно, за 18byn можно надо дать больше хлеба, зрелищ хватает. Моченый виноград под сливочным сыром с каплями масла из перца, как десерт на завтрак, гармонично впишется в общий стол. В соуснице маслины с оливками своего сладкого маринада за 14byn со взбитым до крема творожным сыром и хлебом — так просто, что вкусно!

ЕСТЬ ВОПРОС: эклеры с икрой стоят, как бутерброд с сыром и как крокеты с креветками. Нужно ещё раз присесть, взвесить и всё пересчитать. Усреднить цены — это слишком просто.

5. Самое богатое в меню — царский бутерброд из бриоши со скрэмблом, рваным крабом и красной икрой за 38byn. Подаётся с сувениром на память, кому в голову взбрело класть несъедобный панцирь в тарелку? Краб погиб не зря, правильное сочетание, но есть придётся ложкой. Годнота!

6. Не без тревоги пробуем пан рапан, это такой хищный брюхоногий, который живёт на дне моря в раковине, как та, что в детстве с шумом моря к уху прикладывали. Его достали, обжарили, соединили с азиатским соусом, морской капустой, хрустящими грибами и зачем-то нарубили помидор. Если закрыть глаза, то на вкус, как переваренный кальмар с улиткой. Затестить рапана стоит.

Одно не пойму, почему не загнаться и подавать тематически в посуде в форме большой ракушки, или хотя бы в медной сковородке. Блюдо выглядит, как отрыжка кота, когда он травы наелся.

Фух, счёт пробился по новому меню, получилось по 70byn с человека, что как и везде уже.

Тезисами и по делу: просят денег, как нынче и все. Если пойдёте, то в кулачке каждому нужно зажать минимум 60byn за два бокала вина и пару закусок до 18byn. По рецептам на удивление удачно, может потому что новый шеф из «Манеки» завёлся. Вот и сказочке конец, а кто дочитал — молодец!

Оценка винного бара «Море вины»: 7 кокобаев