Осень, пришло время охоты на горячий шоколад. Собрал для вас места, где его готовят!

Всем сердцем люблю осень, потому что можно совмещать тёплую толстовку с шортами, гуляя по парку, усыпанному листвой. А дома смотреть нон-стопом сериалы, укутавшись в тёплый плед из кашемира, пить глинтвейн и кайфовать от питьевого шоколада. В сегодняшней подборке выдам наводку на итальянский горячий шоколад, в следующей заведу за пряным глинтвейном до 6byn. Если вы знаете, где ещё варят шоколадное лакомство, то, не стесняясь, пишите в комментариях.

Заведения, где он реально вкусный, можно сосчитать по пальцам руки токаря с двадцатилетним стажем, а про шоколадную фабрику все и так знают. Но на всякий случай я напомню.

1. «Плайн де Грэйс» | ТЦ «Европа»

Первым делом мы разворошили норку буфетной зоны сети лухари бутиков кондитерских изделий. Если не ошибаюсь, в ТРЦ «Титан» у них тоже есть свой бар. На выбор три варианта в одинаковую цену 6byn, как употребить итальянский шоколад. Первый вариант: вам выдадут шоколад на палочке (давайте без шутеек), который вы собственноручно растворите в горячем молоке. Не хочу.

Второй вариант: из аппарата густо выдавят в тарелку тёплый шоколад, отдельно печеньки Савоярди и взбитое горячее молоко. Выглядит, как какой-то конструктор десерта, вкусно, но на любителя.

Третий вариант: горячий шоколад в чашке, вот так лучше. Густой, неприторный, вкусностье!

К слову, импортный капучино у них тоже збс, стандартный с бешеной пенкой стоит 6byn.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

2. «Синнабон» | ТЦ «Галерея Минск»

В булочной, где выпекают мои любимые «расти жопка» пекабоны в карамели, просто смешали шоколадный топпинг, разогретый в микроволновке, со взбитым молоком. Держите, с вас 6byn!

Жиденький, как Несквик с молочком, и приторно сладкий, называть это горячим шоколадом — грех!

ОЦЕНКА: 6 кокобаев

3. «Коммунарка» | пр. Победителей, 7

Как сейчас помню месяц очередей после обзора на шоко-шоп белорусского Вилли Вонка. Наша планета вращалась вокруг Солнца 1095 суток, хотите узнать, насколько подорожал горячий шоколад?

ЦЕНЫ: в 2019 горячий горький шоколад стоил 2,32byn за 100мл, сейчас 3,08byn, т.е за три года всего плюс 76 копеек! А вот горячий шоколад с ликёром подорожал сразу на 2,70byn!

2019 и 2022

Рекомендую употреблять горячий горький шоколад до 100мл, он почти несладкий, молочный намного слаще, больше 50мл придётся залить рюмкой коньяка. Всё ещё достоин!

ОЦЕНКА: 9 кокобаев

ВЫВОД: как говорится, сказка ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок! Ваши наводки жду в комментариях, самые интересные дополнят сегодняшний обзор. Шоколад — не виноват!