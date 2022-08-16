Что дают на вегетарианский завтрак по-армянски в шашлык-башлык кафе «Оазис». Страдаю за вас!

Одно из аутентичных мест про годный шашлык, если свыкнуться с медлительным сервисом и шумной аудиторией по вечерам. Кафе «Оазис» находится за Минском по пути в Раубичи, большую деревянную избу с кричащей музыкой и фонтаном сложно проехать. И когда хочется бараньей корейки или свиной шеи, мы приезжаем к ним, не люблю поддаваться стереотипам, но армяне умеют в шашлыки. Но сегодня мы проверим их завтраки по-армянски для взрослых и детей.
Завтраки подают с открытия дверей — это 11:00, на выбор три завтрака: номер 1, номер 2 и детский. Дополнительно берём литр кисломолочного тана, свиную шею, сердечки и сулугуни.
ЗАВТРАК
Советую занимать стол на втором этаже летней террасы под виноградной лозой, с видом на фонтанчик. А ещё им бы стоило хорошо промывать кувшины, чтобы раз и не на унитаз.
Цена вопроса 20byn, завтраки особо не отличаются: микробастурма, яйца, разный сыр, лаваш, фасоль с гранатом, овощи, чай, варенье и я давно не ел столько петрушки с укропом, просто кайф!
1. Знаменитая армянская доска углеводов: слегка сладковатые творожные шарики просто топчик, а брынза просто солёная, не уважаю её в чистом виде без вина. Не налегайте на лаваши.
2. Недетских размеров детский завтрак за 10byn состоит из яичницы в сковородке, двух роллов из лаваша с сыром и ветчиной, второй с помидором. Запиваем травяным сбором.
С третьей попытки удалось заказать варенье, не было того, что нужно. После забыли пахлаву из завтрака номер один, в качестве извинения вынесли три десерта. Всегда сверяйтесь с меню.
Свиная шея — 17byn за 200г плюс гарнир, куриные сердечки за 9byn через одно крепко пересолили.
Тезисами и по делу: хорошо в деревне летом, когда надоели все эти яйца Бенедикта и скрэмблы с трюфельным маслом. Могу рекомендовать в качестве гастрономического развлечения.
Оценка завтраков в «Оазис»: 7 кокобаев
Адрес: РСК Раубичи, Р80, Аколіца
Телефон: +375(29) 103-01-02
Время: 11:00 — 00:00
Я если хочу мясо, еду к Пунтусу. Отлично готовят шашлык
Это тот который тренер футбольный?
Шикарная еда у них
И ещё, как про торты статья проплачена так и статья ОГО ГО….а здесь вам что букв жалко?))) И нашли же что писать и расписывать про торты…ТОРТЫ еееёёё….) а тут целый стол еды и маааааленький обзорчик))) не жалейте букв, а то скоро будете не интересны.
По фото еда выглядит добротно (кроме кувшина конечн) и аппетитно вполне. Про медлительность и так далее …ну так в «Армению поехали», чего ж вы хотели?)))
p.s. хотелось бы что бы почаще не только за Минск заезжали а ещё по дальше, не только ведь столицей едины….
Жутко пересаливаю мясо. Само мясо как и везде в заведениях-никакое. Пока одно для меня место где мясо делают как «себе» — Львов(Мяса справедлиости)
Кухня супер!
Были в апреле, не впечатлились. Шашлык из баранины был сильно пережарен, люля кебаб из курицы был совсем без специй.