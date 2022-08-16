Что дают на вегетарианский завтрак по-армянски в шашлык-башлык кафе «Оазис». Страдаю за вас!

Одно из аутентичных мест про годный шашлык, если свыкнуться с медлительным сервисом и шумной аудиторией по вечерам. Кафе «Оазис» находится за Минском по пути в Раубичи, большую деревянную избу с кричащей музыкой и фонтаном сложно проехать. И когда хочется бараньей корейки или свиной шеи, мы приезжаем к ним, не люблю поддаваться стереотипам, но армяне умеют в шашлыки. Но сегодня мы проверим их завтраки по-армянски для взрослых и детей.

Завтраки подают с открытия дверей — это 11:00, на выбор три завтрака: номер 1, номер 2 и детский. Дополнительно берём литр кисломолочного тана, свиную шею, сердечки и сулугуни.

ЗАВТРАК

Советую занимать стол на втором этаже летней террасы под виноградной лозой, с видом на фонтанчик. А ещё им бы стоило хорошо промывать кувшины, чтобы раз и не на унитаз.

Цена вопроса 20byn, завтраки особо не отличаются: микробастурма, яйца, разный сыр, лаваш, фасоль с гранатом, овощи, чай, варенье и я давно не ел столько петрушки с укропом, просто кайф!

1. Знаменитая армянская доска углеводов: слегка сладковатые творожные шарики просто топчик, а брынза просто солёная, не уважаю её в чистом виде без вина. Не налегайте на лаваши.

2. Недетских размеров детский завтрак за 10byn состоит из яичницы в сковородке, двух роллов из лаваша с сыром и ветчиной, второй с помидором. Запиваем травяным сбором.

С третьей попытки удалось заказать варенье, не было того, что нужно. После забыли пахлаву из завтрака номер один, в качестве извинения вынесли три десерта. Всегда сверяйтесь с меню.

Свиная шея — 17byn за 200г плюс гарнир, куриные сердечки за 9byn через одно крепко пересолили.

Тезисами и по делу: хорошо в деревне летом, когда надоели все эти яйца Бенедикта и скрэмблы с трюфельным маслом. Могу рекомендовать в качестве гастрономического развлечения.

Оценка завтраков в «Оазис»: 7 кокобаев