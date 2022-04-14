Найдена самая вкусная из замороженных пиц! Тестим пепперони из коробки с котятами от «Зотман»

После теста почти всех замороженных пицц я полностью утратил доверие к бездушному полуфабрикату быстрого выпекания. И вот в Минск завезли российскую заморозку под маркой «Zotman Pizza» c крепким рейтингом 4,85 после 286 отзывов на «Озоне». Было принято дать второй шанс всем заморозкам, в первом попавшемся «Грине» был найден склад. Пепперони стоит 15,59byn за 400г, а с «Озона» она же уже 17,84byn, вот это поворот!

Не знаю, что там за Зотман, но мне тут же вспомнился фильм «Где моя тачка, чувак?», где группа сектантов в костюмах из пузырчатой плёнки пытается найти трансфункционер континуума. А при виде своего лидера выкрикивают «Золтан!» и складывают руки буквой Z. Туповатая комедия.

В холодильнике пять видов, на «Е-доставке» больше: Пепперони, Маргарита, Ветчина с грибами, Баварская мясная, Груша и сыр горгонзола, Сырная со спаржей, Четыре сыра, Чиз Карбонара. Расписная крафтовая коробка, хипстерский дизайн, посмотрим, что внутри за 15,59byn.

Ozon.ru

Грин

Санкции в действии, из-за запрета инстаграма в России им пришлось закрашивать его лого.

ТЕСТИМ

Основа уже полуготова, осталось запечь начинку. Тесто воздушное, мягкое, будьте аккуратны, перенося пиццу на противень. Руками чувствую, что это не те замороженные лепёшки.

Состав как состав, не без усилителя вкуса и воображения. Ничего плохого сказать не могу.

Освободил пиццу от картонной коробки, извлёк из плёнки, сходу насчитал шестнадцать слайсов пепперони, выровнял их. Застелил пергаментом старый противень и отправил выпекаться ровно на одиннадцать минут в заранее нагретую духовку при 210 градусах по Цельсию.

Обед — готов! После запекания выглядит прелестно, тесто мягкое, пышное и одновременно хрустящее. Благодаря богатой порции сладкой томатной пасты пицца получилась помидорно-сочной, а сыр тянется, как в лучших тратториях. Друзья, это шок, для заморозки — топовый топ!

Замороженное тесто с колбасками оказалось лучше, чем пицца в 60% пиццерий Минска.

ВТОРОЙ ТЕСТ

Отправил на тест, чтобы послушать другое мнение. Пришёл ответ: бомба, точно на 9 кокобаев!

Тезисами и по делу: пепперони — топ за 15byn, а пока читаете заключение, я начинаю тестить остальные. Пиццу из «Ланголо», «Ла Скала», «БаттерБро», «Бергамо» и пиццу у Юры на полигоне не заменит 100%, а под винишко пускай пару штук хранится в морозилке. На охоту!

Оценка пиццы «Зотман»: 8 кокобаев