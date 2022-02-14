Минский мясокомбинат поставил у проходной свою фудтрак-коптильню с десятью видами мяса. Пришлось тестить!

Не знаю, кому пришла столь дивная идея, возможно, директор мясокомбината любит вечерком говяжьих рёбрышек с картошечкой навернуть. А может, это план по развитию дополнительных услуг населению. Выходишь такой после работы, забираешь по пути жареного цыплёнка по 15,70р за килограмм и спокойно идёшь домой, зная что вопрос ужина закрыт. Режим коптильни «ММК» весьма специфический, раньше 12:00 приезжать не стоит, по выходным не работают.

Со второй попытки нам удалось застать коптильню в рабочем состоянии, говорят, Ковид нарушил рабочие процессы, но уже всё хорошо. На оф. сайте мясокомбината никакой инфы про фудтрак, там вообще чёрт ногу сломит. Ладно, мы на месте, сейчас посмотрим? на что они способны.

Сегодня в наличии десять видов мяса, только цыплята ещё не запеклись. Просим нарезать говяжьих рёбер по 2,39р за 100г, говяжий брискет — 4,50р, рваная свинина пулд порк — 4,26р и язык — 4,6р. Пока выбирал, куртка пропахла дымом, но и так же быстро выветрилась.

Установка, в которой готовят мясо, называется смокер — гриль и коптильня одновременно. Любое мясо, побывавшее внутри, приобретает благородный румяный цвет и аромат костра.

Будьте аккуратны в своих желаниях, цена за 100г кажется смешной, а взвешивают перед расчетом, это не картошку на рынке покупать. Как результат, наш заказ с голодухи — 96р.

НА ЗАМЕТКУ: приобретите контейнеры, это намного удобнее, чем насыпать мясо в пакеты.

ТЕСТИМ

Брискет — по-нашему говяжья грудинка. Мясо разваливается в руках и тает во рту. Жира могло быть меньше, но если есть вприкуску с хлебом или картошкой, то не заметите.

Говяжьи рёбра, по ощущениям мяса во рту, ближе к жареным, кость отделяется идеально. Чисто в маринаде, никакого соуса барбекю, которым любят их обливать. Рёбра на 8 кокобаев!

КОСЯК: нужно хорошо зачищать от плёнки, эти походу вообще не очистили.

Язык нарезали как сашими, эх, жаль хрена не было или горчицы. Язык упругий, но не жёсткий.

Растушенная говядина, как и положено, разваливается в руках, сейчас бы пюрешки или в сэндвич.

Тезисами и по делу: вкусно, но копчёное не каждый день, просто необходимо затестить их румяного цыплёнка с пухлыми ляжками. Смело рекомендую говяжьи рёбра и язык.

Оценка коптильни «ММК»: 7 кокобаев