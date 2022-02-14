Заведения

Минский мясокомбинат поставил у проходной свою фудтрак-коптильню с десятью видами мяса. Пришлось тестить!

Кокобай
2 дня назад
24
9,009
2

Не знаю, кому пришла столь дивная идея, возможно, директор мясокомбината любит вечерком говяжьих рёбрышек с картошечкой навернуть. А может, это план по развитию дополнительных услуг населению. Выходишь такой после работы, забираешь по пути жареного цыплёнка по 15,70р за килограмм и спокойно идёшь домой, зная что вопрос ужина закрыт. Режим коптильни «ММК» весьма специфический, раньше 12:00 приезжать не стоит, по выходным не работают.

Со второй попытки нам удалось застать коптильню в рабочем состоянии, говорят, Ковид нарушил рабочие процессы, но уже всё хорошо. На оф. сайте мясокомбината никакой инфы про фудтрак, там вообще чёрт ногу сломит. Ладно, мы на месте, сейчас посмотрим? на что они способны.

Сегодня в наличии десять видов мяса, только цыплята ещё не запеклись. Просим нарезать говяжьих рёбер по 2,39р за 100г, говяжий брискет — 4,50р, рваная свинина пулд порк — 4,26р и язык — 4,6р. Пока выбирал, куртка пропахла дымом, но и так же быстро выветрилась.

Установка, в которой готовят мясо, называется смокер — гриль и коптильня одновременно. Любое мясо, побывавшее внутри, приобретает благородный румяный цвет и аромат костра.

Будьте аккуратны в своих желаниях, цена за 100г кажется смешной, а взвешивают перед расчетом, это не картошку на рынке покупать. Как результат, наш заказ с голодухи — 96р.

НА ЗАМЕТКУ: приобретите контейнеры, это намного удобнее, чем насыпать мясо в пакеты.

ТЕСТИМ

Брискет — по-нашему говяжья грудинка. Мясо разваливается в руках и тает во рту. Жира могло быть меньше, но если есть вприкуску с хлебом или картошкой, то не заметите.

Говяжьи рёбра, по ощущениям мяса во рту, ближе к жареным, кость отделяется идеально. Чисто в маринаде, никакого соуса барбекю, которым любят их обливать. Рёбра на 8 кокобаев!

КОСЯК: нужно хорошо зачищать от плёнки, эти походу вообще не очистили.

Язык нарезали как сашими, эх, жаль хрена не было или горчицы. Язык упругий, но не жёсткий.

Растушенная говядина, как и положено, разваливается в руках, сейчас бы пюрешки или в сэндвич.

Тезисами и по делу: вкусно, но копчёное не каждый день, просто необходимо затестить их румяного цыплёнка с пухлыми ляжками. Смело рекомендую говяжьи рёбра и язык.

Оценка коптильни «ММК»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Казинца, 46

Телефон: +375(17) 272-66-63

Время работы: 12:00 — 18:00

Подписаться
Уведомление о
guest
24 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Джекки не Чан
Джекки не Чан
1 день назад

Фу. Выглядит не презентабельно и цены уж очень высокие

13
Ответить
Olga86
Olga86
1 день назад
Ответить на  Джекки не Чан

А вы хоть сами пробовали на вкус, чтобы такое говорить?

0
Ответить
Юлия
Юлия
1 день назад

Помоему идея суперская Мне оч понравилась!!!

6
Ответить
Olga86
Olga86
1 день назад
Ответить на  Юлия

идея очень крутая, над реализацией еще немного им нужно поработать

1
Ответить
ИГНАТ
ИГНАТ
1 день назад

По внешнему виду похоже на просрочку из Хита…Упаковка в пакеты самый топ…Не прошло и 25 лет,как цыплята гриль вернулись…Цены правда не для нищеебов…Качество как всего госовского будет убогое….Рвотное месиво

5
Ответить
Olga86
Olga86
1 день назад
Ответить на  ИГНАТ

А вы самы в Хите питаетесь постоянно? Я так посмотрю)

0
Ответить
ИГНАТ
ИГНАТ
10 часов назад
Ответить на  Olga86

Я пишу что месиво какое то продают,не удосужившись предложить упаковку…А ты как морозота защищаешь эту помойку…А сравнил я с самым убогим магазином,чтобы был понятен уровень этого загаженного фургончика…

2
Ответить
Pavel
Pavel
21 часов назад
Ответить на  Olga86

Сразу видно, владеешь этим бизнесом)))
Ну согласись, порнуха получилась, до стритфуде тебе далеко))

1
Ответить
florida1
florida1
1 день назад

Отличная идея! И цены не космос, как у минского бутчера!

4
Ответить
Olga86
Olga86
1 день назад
Ответить на  florida1

кстати да, цены у Бутчера вообще космос

0
Ответить
Lenochka
Lenochka
1 день назад

Зачем сдали эту точку? Теперь к ним будет уже не пробиться!

4
Ответить
ИГНАТ
ИГНАТ
1 день назад
Ответить на  Lenochka

НЕ пробиться.За ребро с пленкой по 28 рублей,упакованное с пакет из под носков.Сказочный долбоеб

6
Ответить
Olga86
Olga86
1 день назад
Ответить на  ИГНАТ

Так там девушка) а не пацан писал. Ты уже логины не различаешь?)))

0
Ответить
Den4ik
Den4ik
1 день назад

Шикарно же, выезжаю в срочном порядке!

4
Ответить
Olga86
Olga86
1 день назад
Ответить на  Den4ik

расскажете

0
Ответить
Olga86
Olga86
1 день назад

Шикарно, молодцы Минский мясокомбинат!

1
Ответить
Плулмлит
Плулмлит
1 день назад
Ответить на  Olga86

Вам че как млдератору нех*й делать?

0
Ответить
Butcher
Butcher
1 день назад
Ответить на  Olga86

можем посоревноваться с ним легкого на качество я это обожаю Butcher

0
Ответить
Osya Lapshin
Osya Lapshin
3 часов назад
Ответить на  Butcher

А как насчет посоревноваться ценами? А если серьезно, то это как соревнование ресторана и столовки… разные цены, разное качество. Отлично что BBQ продолжает развиваться и становится более популярным , в том числе среди людей которые не готовы платить 70-80 руб за кг BBQ.

0
Ответить
Дмитрий
Дмитрий
3 часов назад

Сегодня взял курицу в 16.40 ещё не была готова (закинул в духовку запах по всей квартире дымом ну и ладно).
Но ребришки просто огонь спасибо буду проезжать возьму рыбку на пробу.

0
Ответить
Кокобай
Кокобай
3 часов назад
Ответить на  Дмитрий

Да, благо быстро выветривается))

1
Ответить
Zloy
Zloy
12 часов назад

вам тут ответочка от Бутчера пришла кстати

Снимок экрана 2022-02-15 в 09.53.56.png
0
Ответить
Zloy
Zloy
12 часов назад

где тест шашлыка?

0
Ответить
Дитрий
Дитрий
1 день назад

Очень хорошая задумка! И кухня интересная!

0
Ответить

Спецпроект

Навигатор

Разделы

© 2022 Koko.by - Блог о еде и заведениях.
© 2022 Koko.by - Блог о еде и заведениях.
24
0
Будем рады вашему мнению, прокомментируйте.x
()
x
Яндекс.Метрика