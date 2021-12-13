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Интересное на сегодня

Действительно ли в новой кофейне медовик «Супер Медовик»?

отКокобай
13 декабря, 2021
5,4K просмотров
1 репост
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36 комментариев
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Уважаю всякого рода домашние истории про любовь к еде, которые превращаются в уютный бизнес, пускай и небольшой. Помню судьбу известного всем «Кусочка счастья» и обзор в момент, когда они были на грани. После в интервью рассказывали, что выжили благодаря чуду, магии, случайности. Но да ладно, сегодня мы идём в кофейню «Супер Медовик», с парковкой здесь беда.

Живёт кофейня через дорогу от БНТУ по заброшенной улице. Небольшое помещение на две барных табуретки, снаружи, в надежде, что ещё будет тепло, стоят стулья.

Типичная домашняя кофейня, куда принесли своё увлечение, владелец явно фотограф. Вспомнилась старая кофейня «У Деда» на Кирова, 11, надо бы навестить ворчуна.

Бесплатные ириски, казалось бы мелочь, но это всё следствие гостеприимства.

МЕДОВИК

Капучино за 2,80р вполне хорош, насыщенный, плотная молочная пенка. В меню пять видов самодельных медовиков по 4,5р за штуку, я взял сет за 17р/500г. Вменяемо.

Разные вкусы – это замечательно, но я, как старовер, всегда болею за классику. Супер медовик собран аккуратными слоями, в балансе теста с кремом, чувствуется мягкая сметанная кислинка. Но как по мне, чутка влажный, но не липкий, вкусно!

Тезисами и по делу: достойный медовик, но не супер! Позитивная домашняя история со средним чеком 7,30р, а давайте поддержим рублём, затестив их самодельный медовик, а рынок уже рассудит. Советую брать кофейный или классический. Удачной охоты!

Оценка кофейни «Супер Медовик»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Якуба Коласа, 25/1

Телефон: +375(29) 116-79-92

Время работы: 09:00 – 21:00

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36 Комментарий
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Алла
Алла
15 часов назад

Лучше чем Кусочек Счастья?

9
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Алла

Скажем так, на уровне! И тот и тот хорош!

0
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Макс
Макс
9 часов назад
Ответить на  Алла

Кусочек счастья — это какое-то мерзкое нереально сладкое месиво, а не наполеон.

2
Ответить
Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Макс

хм, а где последний раз покупали вы его?

0
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Люба
Люба
10 часов назад
Ответить на  Алла

кусочек счастья слаще. Этот скорее кислый, мне не очень понравился =(

1
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Люба

на вкус и цвет так сказать

0
Ответить
Евгения
Евгения
14 часов назад
Ответить на  Алла

Кусочек счастья и рядом не стоит ! Хотя если вы любите сухой, химозиный медовик ))

1
Ответить
Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Евгения

А откуда информация, что в кусочек счастья химозу кладут?

0
Ответить
Katerina
Katerina
15 часов назад
Ответить на  Алла

Однозначно лучше

0
Ответить
Алиса
Алиса
15 часов назад
Ответить на  Алла

Как по мне-нет, кусочек счастья насыщенный и влажный. А это домашний медовик, немного отличается, но тоже вкусный.)

1
Ответить
Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Алиса

Он мне тоже показался немного суховатым, но все же не плохо совсем!

0
Ответить
Ирина
Ирина
15 часов назад
Ответить на  Алла

Определенно! Кусочек совсем уже не такой. Этот медовик я пробовала один из лучших что я ела. Чисто на сметане, без жирных сливок. Как в детстве!

1
Ответить
Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Ирина

А их начали модифицировать, шоколад, кокос и прочие непотребства!

0
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Вадим
Вадим
14 часов назад

А когда улица Якуба Коласа стала заброшенной?

3
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Кокобай
Кокобай(@foodhunter)
58 минут назад
Ответить на  Вадим

Суть в том, что вроде центр, а ничего нет…заведения долго не живут, одна кофейня на район…в целом улица пустая

0
Ответить
Вадим
Вадим
16 минут назад
Ответить на  Кокобай

СУТЬ в подъездах в Шабанах

0
Ответить
Вадим
Вадим
17 минут назад
Ответить на  Кокобай

С(с)уть в подъездах в Шабанах

0
Ответить
Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Вадим

Никогда такого не было, кокоша явно медовика объелся)

1
Ответить
раз
раз
14 часов назад

на сегодняшний день лучше медовика в виде “кусочек счасть” ещё не встречал, если, конечно, не брать десерты по 7-10 руб. но это уже совершенно другой сегмент

2
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  раз

скажем честно, КС – очень даже не плох!

0
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Лиза
Лиза
4 часов назад

Вкуснее ,чем кусочек счастья ,ещё ничего не ела.Ни один медовик его не заменит. Лучше заплатить чуть больше,но зато будешь уверен,что ешь полностью натуральный,без всякой химии

1
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Лиза

В Киеве намного вкуснее ел!

0
Ответить
ИГНАТ
ИГНАТ
7 часов назад

На улице само то посидеть….Главное чтобы дупло не примерзло….Мерзкое по виду местечко…Еще бы в Промзоне Шабанов открылись,там еще аренда дешевле…Стаканы можно было и брендированные сделать а не за 5 копеек на Экспобеле купленные.И где они там медовик делают,на 2-х арендных квадратах…Или у себя в общаге на общей кухне…

1
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  ИГНАТ

наконец-то дельное замечание о тебя дорогуша

0
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Антон
Антон
14 часов назад

Кусочек шасцця зашёл больше

1
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Антон

А где вы обычно его покупаете, на Гиппо в Минск Мире мне не очень понравился

0
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Владимир
Владимир
15 часов назад

Действительно супер. Отвечаю Алле .
Намного лучше кусочка счастья. И персонал очень отзывчивый.

1
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Владимир

А какая там коллекция фотоаппаратов, уууух

0
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Екатерина
Екатерина
15 часов назад

Я фанат медовиков. Поеду тестить. Спасибо

1
Ответить
Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Екатерина

Я собственно тоже, могу тебе составить компанию)

0
Ответить
Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад

Как по мне, так круто ребята подошли к делу!

0
Ответить
Евгения
Евгения
14 часов назад

Самый вкусный медовик в моей жизни !
Уже год только сюда ) это любовь

0
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Евгения

А Кусочек Счастья пробовали?

0
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Ирина
Ирина
15 часов назад

Это очень вкусный медовик!! , рада за ребят что попали к вам) Там работают 2 друга . Директор – пекарь, зам директор – бариста) Отличная команда

0
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Вася Рогов
Вася Рогов
1 час назад
Ответить на  Ирина

А подчиненные у них есть?))))

0
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Паспарту из Форта
Паспарту из Форта
15 часов назад

Еще не тестил! Зайду обязательно

0
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