Действительно ли в новой кофейне медовик «Супер Медовик»?

Уважаю всякого рода домашние истории про любовь к еде, которые превращаются в уютный бизнес, пускай и небольшой. Помню судьбу известного всем «Кусочка счастья» и обзор в момент, когда они были на грани. После в интервью рассказывали, что выжили благодаря чуду, магии, случайности. Но да ладно, сегодня мы идём в кофейню «Супер Медовик», с парковкой здесь беда.
Живёт кофейня через дорогу от БНТУ по заброшенной улице. Небольшое помещение на две барных табуретки, снаружи, в надежде, что ещё будет тепло, стоят стулья.
Типичная домашняя кофейня, куда принесли своё увлечение, владелец явно фотограф. Вспомнилась старая кофейня «У Деда» на Кирова, 11, надо бы навестить ворчуна.
Бесплатные ириски, казалось бы мелочь, но это всё следствие гостеприимства.
МЕДОВИК
Капучино за 2,80р вполне хорош, насыщенный, плотная молочная пенка. В меню пять видов самодельных медовиков по 4,5р за штуку, я взял сет за 17р/500г. Вменяемо.
Разные вкусы – это замечательно, но я, как старовер, всегда болею за классику. Супер медовик собран аккуратными слоями, в балансе теста с кремом, чувствуется мягкая сметанная кислинка. Но как по мне, чутка влажный, но не липкий, вкусно!
Тезисами и по делу: достойный медовик, но не супер! Позитивная домашняя история со средним чеком 7,30р, а давайте поддержим рублём, затестив их самодельный медовик, а рынок уже рассудит. Советую брать кофейный или классический. Удачной охоты!
Оценка кофейни «Супер Медовик»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Якуба Коласа, 25/1
Телефон: +375(29) 116-79-92
Время работы: 09:00 – 21:00
Лучше чем Кусочек Счастья?
Скажем так, на уровне! И тот и тот хорош!
Кусочек счастья — это какое-то мерзкое нереально сладкое месиво, а не наполеон.
хм, а где последний раз покупали вы его?
кусочек счастья слаще. Этот скорее кислый, мне не очень понравился =(
на вкус и цвет так сказать
Кусочек счастья и рядом не стоит ! Хотя если вы любите сухой, химозиный медовик ))
А откуда информация, что в кусочек счастья химозу кладут?
Однозначно лучше
Как по мне-нет, кусочек счастья насыщенный и влажный. А это домашний медовик, немного отличается, но тоже вкусный.)
Он мне тоже показался немного суховатым, но все же не плохо совсем!
Определенно! Кусочек совсем уже не такой. Этот медовик я пробовала один из лучших что я ела. Чисто на сметане, без жирных сливок. Как в детстве!
А их начали модифицировать, шоколад, кокос и прочие непотребства!
А когда улица Якуба Коласа стала заброшенной?
Суть в том, что вроде центр, а ничего нет…заведения долго не живут, одна кофейня на район…в целом улица пустая
СУТЬ в подъездах в Шабанах
С(с)уть в подъездах в Шабанах
Никогда такого не было, кокоша явно медовика объелся)
на сегодняшний день лучше медовика в виде “кусочек счасть” ещё не встречал, если, конечно, не брать десерты по 7-10 руб. но это уже совершенно другой сегмент
скажем честно, КС – очень даже не плох!
Вкуснее ,чем кусочек счастья ,ещё ничего не ела.Ни один медовик его не заменит. Лучше заплатить чуть больше,но зато будешь уверен,что ешь полностью натуральный,без всякой химии
В Киеве намного вкуснее ел!
На улице само то посидеть….Главное чтобы дупло не примерзло….Мерзкое по виду местечко…Еще бы в Промзоне Шабанов открылись,там еще аренда дешевле…Стаканы можно было и брендированные сделать а не за 5 копеек на Экспобеле купленные.И где они там медовик делают,на 2-х арендных квадратах…Или у себя в общаге на общей кухне…
наконец-то дельное замечание о тебя дорогуша
Кусочек шасцця зашёл больше
А где вы обычно его покупаете, на Гиппо в Минск Мире мне не очень понравился
Действительно супер. Отвечаю Алле .
Намного лучше кусочка счастья. И персонал очень отзывчивый.
А какая там коллекция фотоаппаратов, уууух
Я фанат медовиков. Поеду тестить. Спасибо
Я собственно тоже, могу тебе составить компанию)
Как по мне, так круто ребята подошли к делу!
Самый вкусный медовик в моей жизни !
Уже год только сюда ) это любовь
А Кусочек Счастья пробовали?
Это очень вкусный медовик!! , рада за ребят что попали к вам) Там работают 2 друга . Директор – пекарь, зам директор – бариста) Отличная команда
А подчиненные у них есть?))))
Еще не тестил! Зайду обязательно