Действительно ли в новой кофейне медовик «Супер Медовик»?

Уважаю всякого рода домашние истории про любовь к еде, которые превращаются в уютный бизнес, пускай и небольшой. Помню судьбу известного всем «Кусочка счастья» и обзор в момент, когда они были на грани. После в интервью рассказывали, что выжили благодаря чуду, магии, случайности. Но да ладно, сегодня мы идём в кофейню «Супер Медовик», с парковкой здесь беда.

Живёт кофейня через дорогу от БНТУ по заброшенной улице. Небольшое помещение на две барных табуретки, снаружи, в надежде, что ещё будет тепло, стоят стулья.

Типичная домашняя кофейня, куда принесли своё увлечение, владелец явно фотограф. Вспомнилась старая кофейня «У Деда» на Кирова, 11, надо бы навестить ворчуна.

Бесплатные ириски, казалось бы мелочь, но это всё следствие гостеприимства.

МЕДОВИК

Капучино за 2,80р вполне хорош, насыщенный, плотная молочная пенка. В меню пять видов самодельных медовиков по 4,5р за штуку, я взял сет за 17р/500г. Вменяемо.

Разные вкусы – это замечательно, но я, как старовер, всегда болею за классику. Супер медовик собран аккуратными слоями, в балансе теста с кремом, чувствуется мягкая сметанная кислинка. Но как по мне, чутка влажный, но не липкий, вкусно!

Тезисами и по делу: достойный медовик, но не супер! Позитивная домашняя история со средним чеком 7,30р, а давайте поддержим рублём, затестив их самодельный медовик, а рынок уже рассудит. Советую брать кофейный или классический. Удачной охоты!

Оценка кофейни «Супер Медовик»: 7 кокобаев