Какими не должны быть бранчи на примере ресторана «Эмбер» при отеле «ДаблТри Хилтон»

Дело было прошлой субботой, когда мы командой решили провести корпоративный завтрак. Будучи опытным охотником, ещё с обеда прошлого дня забронил под их крышей стол у окна. Чтобы в случае полной посадки (смеюсь сейчас в голос) нам не пришлось завтракать на улице. Ничего не предвещало беды, бранчи в «Хилтоне » по выходным дням начинаются с 12:00 и давай до свидания в 16:00.

Я тестил всевозможные бранчи всех отелей Минска. В ресторане при Минотеле «Пекин» бранч со СПА стоит 89р с человека – позже почитаете. В ресторане отеля «Марриотт» – 77р без ничего, и про это почитать потом не забудьте.

Прибыли мы к старту, чтобы часа за полтора позавтракать в процессе общения. Чудесный вид на город в тумане через большие окна с седьмого этажа. Класс!

ЧТО НА БРАНЧ

По меню три блюда на выбор стоят – 45р, вода и разный кофе входят в стоимость билета. Как оказалось, именно третье блюдо за нас уже выбрали – это корзина хлеба с вареньем и маслом. Хорошая шутка с выбором, которого нет, оценил КВНщину. Цена на грани.

Ладно, начинаем заказывать, нас семь человек, зал пустой – это добрый знак быстро позавтракать. Паша выбрал омлет с угрём, но его сразу предупредили, что рыбы такой нет, могут заменить на бекон. Шутники, хотя могли и на куриную ветчину поменять.

ЕДА

Почти час мы дружно ждали первых блюд – немыслимо! В жизни такого не видел, а я повидал всякое. За это время мы успели наесться хлебом, выпить неплохое капучино, воду и коктейли на игристом по 15р. Напомню, мы в ресторане при пятизвёздочном отеле. Если бы я был менеджером зала, то носил бокалами самое дешёвое просекко гостям, как еду в клетку медведю, чтобы не нападал. Персонал неподготовленный.

Когда все уже были на грани покинуть ресторан, синхронно вынесли яйца. «А вам, Павел (не я), таки крупно повезло» – заметил официант. На его омлет вместо бекона повар из шляпы достал ростбиф, хотя должен был быть угорь. Всё испортил солёный соус.

Вот никогда не порчу себе настроение унынием, да, готовят долго, сервис – плохо, но может, готовят безумно вкусно. Надежда выходит в окно всегда последней.

Вместо лосося гравлакс просто солёный лосось, голландский соус дико кислый, в пашот не попали. Вафля не режется, предположу, что она сырная, но зачем так много? Какой смысл, если её сложно есть. Не знаю, что произошло, возможно, мстят. Несъедобно.

А вот сырники в луже манго были на отлично – нежно-творожные, пышные, воздушные.

Панкейки с маком, посыпанные инжиром и клубникой – базовые. Вкусно, но не уровень!

Тезисами и по делу: грустное зрелище за 45р с человека, иначе не описать эти бранчи. Скидка – 10% на общий чек в этой ситуации напоминает шутку. Считаю, что плохой опыт – это тоже опыт на контрасте. За такие деньги можно вкусно позавтракать в любом топовом ресторане. Абсолютно бессмысленно, перетест, когда переделают всё.

Оценка бранча в «Эмбер»: 5 кокобаев