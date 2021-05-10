Не грози Шабанам, попивая капучино у себя на районе. Тест нового «Рио де Шабанейро»

Шанс получить по лицу в ночное время значительно возрастает, поэтому решили не искушать судьбу. Значит с утра пораньше надев спортачи, выехали на тест кафе «Рио Де Шабанейро» при общественных банях на окраине Шабанов. Район утопает в дикой природе и выглядит живым, но опасным. Из окна машины вижу караоке «Посиделки», где вечерами ну вот точно происходит черняга.

В который раз убеждаюсь, что Минск маленький и уютный город. Из кухни кафе барином вышел шеф-повар Алексей Лухверчик. Его можете помнить по закрывшийся сети «Староместный Пивовар».

Про атмосферу нет смысла писать. Тут её создаёт мужчина средних лет с бутылкой беленькой в одно лицо под Спрайт и мясную нарезку. Шумный попался типок: вёл себя дико, звал братишку с кухни и всячески препятствовал нашему тесту. Без него обзор получился бы сухим – это судьба!

ТЕСТ

Хот-дог без сосиски на своей булке с жареным тартаром из говядины под сыром стоит всего 3,5р. Декорируют рукколой, подают с кетчупом. По вкусу, как и внешний вид, – гуд!

Хорошо отбитая курица до пригодности под шницель в ровной панировке с картошкой дольками – 8р. Без какого-либо соуса и без лимона. Суховато, но смачно. За соседним столом товарища всё ещё колбасит.

Четвёртая попытка присесть за наш стол для распития. Терпение на исходе, гражданин не успокаивается. Завершающим курсом – мощный кусок маринованной свинины в сеточку – 10р. Сверху тает пряное масло, а сбоку наши корнеплоды на гриле. Как в ресторане, но в Шабанах. Это был тест с препятствиями.

Тезисами и по делу: по еде без эмоций. Чистой воды домашнее кафе для местных, чтобы перекусить, пообедать или закусить после баньки. А обзор для контраста, дабы показать, что за МКАДом тоже теплится жизнь. Дальше выезжаем на Автозавод с новой рубрикой «Съедобно несъедобно».

Оценка кафе «Рио Де Шабанейро»: 6 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Шабаны, 10 Телефон: +375(00) 000-00-00 Время работы: 12:00 – 23:00