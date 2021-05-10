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Не грози Шабанам, попивая капучино у себя на районе. Тест нового «Рио де Шабанейро»

Шанс получить по лицу в ночное время значительно возрастает, поэтому решили не искушать судьбу. Значит с утра пораньше надев спортачи, выехали на тест кафе «Рио Де Шабанейро» при общественных банях на окраине Шабанов. Район утопает в дикой природе и выглядит живым, но опасным. Из окна машины вижу караоке «Посиделки», где вечерами ну вот точно происходит черняга.

В который раз убеждаюсь, что Минск маленький и уютный город. Из кухни кафе барином вышел шеф-повар Алексей Лухверчик. Его можете помнить по закрывшийся сети «Староместный Пивовар».

Про атмосферу нет смысла писать. Тут её создаёт мужчина средних лет с бутылкой беленькой в одно лицо под Спрайт и мясную нарезку. Шумный попался типок: вёл себя дико, звал братишку с кухни и всячески препятствовал нашему тесту. Без него обзор получился бы сухим – это судьба!

ТЕСТ

Хот-дог без сосиски на своей булке с жареным тартаром из говядины под сыром стоит всего 3,5р. Декорируют рукколой, подают с кетчупом. По вкусу, как и внешний вид, – гуд!

Хорошо отбитая курица до пригодности под шницель в ровной панировке с картошкой дольками – 8р. Без какого-либо соуса и без лимона. Суховато, но смачно. За соседним столом товарища всё ещё колбасит.

Четвёртая попытка присесть за наш стол для распития. Терпение на исходе, гражданин не успокаивается. Завершающим курсом – мощный кусок маринованной свинины в сеточку – 10р. Сверху тает пряное масло, а сбоку наши корнеплоды на гриле. Как в ресторане, но в Шабанах. Это был тест с препятствиями.

Тезисами и по делу: по еде без эмоций. Чистой воды домашнее кафе для местных, чтобы перекусить, пообедать или закусить после баньки. А обзор для контраста, дабы показать, что за МКАДом тоже теплится жизнь. Дальше выезжаем на Автозавод с новой рубрикой «Съедобно несъедобно».

Оценка кафе «Рио Де Шабанейро»: 6 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Шабаны, 10

Телефон: +375(00) 000-00-00

Время работы: 12:00 – 23:00

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13 Комментарий
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Гусь
Гусь
15 часов назад

Вы заебали, никто в шабанах вас и пальцем не тронет, а пьяных долбоебов хватает везде.

9
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Marta18
Marta18
13 часов назад
Ответить на  Гусь

А сам ты откуда дорогой? С какого района?

1
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Latinos
Latinos
13 часов назад
Ответить на  Гусь

Так они чуть было не получили от этого мерзкого пьяного чела в джинсовке

0
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Kafir
Kafir
13 часов назад
Ответить на  Гусь

А пьяный разве не может тронуть пальцем?

0
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Kafir
Kafir
13 часов назад

Шабаны – это лучший район столицы! Шутка)

2
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Marishka
Marishka
13 часов назад
Ответить на  Kafir

ха, шутканул дядя)))))

0
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Костя
Костя
6 часов назад

Скорее бы Кокошнику на давали по еблу. …Все равно кто и где. …Крайне гнусный персонаж и отвратительная личность

1
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Marishka
Marishka
13 часов назад

Ненавижу алкашей!

1
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Marta18
Marta18
13 часов назад
Ответить на  Marishka

я такая же ху…ня))))

0
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Марика
Марика
15 часов назад

Тут риск получить по лицу – максимальный!

1
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Marishka
Marishka
13 часов назад
Ответить на  Марика

если приехать вечером, особенно в пятницу или субботу

0
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Marta18
Marta18
13 часов назад

Еда как в столовке, ничем не примечательная

0
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Latinos
Latinos
13 часов назад

Думал что тут хуже будет, а на самом деле не плохо)

0
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