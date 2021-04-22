Контрольная закупка. Сколько сейчас стоит и из чего готовят самую дешёвую шаурму

Судя по последним новостям с полей, нас ждут тяжелые времена с возможным отсутствием долларов и повышением цен на еду. Время затянуть пояса. Я часто слышу, что о вкусах не спорят, не соглашусь, о вкусах шаурмы ещё как спорят! Горькая капуста, засохшая после микроволновки курица, облитая самым дешёвым мазиком, нравится единицам или после бурной пятницы.

Все мы заметили, как начали расти цены буквально на всё. И сегодня мы посмотрим, как это отразилось на стоимости классической шаурмы. Известно пару точек, в которых только слегка подняли цены, но уменьшили количество куры, уплотнив её капустой. Задача – в пяти разных заведениях заказать самую дешёвую шаурму, что у них есть в меню. После разрезаем, чтобы посмотреть, что туда напихали.

Если кто-то не знает, почти все «мясные шишки» собирают в посёлке Гатово. Лишь крупные сети могут позволить себе заказывать у них свою рецептуру, а для всех, как для всех. Просто знайте, никто ногами и в подвале её не готовит. Чтобы не жульничали, во все точки отправляю барсука-скаута (посторонний человек).

«ТАНТУНИ РАЙ» | ул. Лобанка, 26

Про этих я как-то уже писал. Небольшой уютный восточный бизнес на районе. За 6р скрутили сытную шаурму без капусты. Свежие огурчики, сладкий лук, помидорчики, укроп, петрушка, специи, соус ближе к йогуртовому. Достойна называться кебабом, но куру пересушили и пересолили. Течёт конкретно.

Рекомендую тантуни с телятиной и гранатом. Вывеска у них потешная, надеюсь, старого хозяина не съели.

«ДЖОН ДЁНЕР» | ст.м. Каменная Горка

Не путать с «Джон Дори». Точка через стенку от «Папа Дёнер», в один цвет и похожий интерьер. За 4,50р скрутили в крошащийся лаваш сытную шаурму с реально сочной курицей. Плотно напихали её капустой и зачем-то густо залили жирнющим майонезом с кетчупом. Экономный вариант, чтобы с голоду не умереть.

«ДЁНЕР БУРГ» | ст.м. Спортивная

В следующем подземелье из пакета достал аккуратно скрученную в жёлтый лаваш шаурму за 4,50р. Состав сбалансирован помидорами с зеленью, курицы мало, фирменный сливочный соус ближе к кефирному. Вкусно, но опять течёт по кроссовкам. Не, во времена моей молодости такого не было.

«ШАВЕРМА» | Логойский тракт, 29А

А вот тут за 5р произошло что-то необычное. Давно не употреблял такого плотного, я бы даже сказал толстого лаваша. Внутри которого аккуратно закручена сочная курица в капусте с кусками помидора в лёгком соусе на майонезе. Банально вкусно, в охотничьих кругах пенсионеров такую шаурму называют классикой.

«РАМИЗ» | ул. Захарова, 17

Новая шаурма на старом месте рядом с ИНЯЗом. Раньше парни охотились на молоденьких переводчиц, а теперь переводчицы охотятся на нас. За самые скромные 3,50р нам скрутили что-то по размеру сами понимаете чего – сантиметров 15, не больше. Говорят, больше и не надо. Скручена шаурма абы как, внутри пару кусочков сухой курицы и капуста в мазике с кетчупом. Такое только с большого голода.

ОТКУДА ЦЕНА ОЦЕНКА 1 ТАНТУНИ РАЙ 6,0р 8 кокобаев 2 ДЖОН ДЁНЕР 4,50р 6 кокобаев 3 ДЁНЕР БУРГ 4,50р 7 кокобаев 4 ШАВЕРМА 4,50р 8 кокобаев 5 РАМИЗ 3,50р 5 кокобаев

Ясен-прекрасен, ничего стабильного в нашем мире нет, возможно, что где-то нам повезло или не повезло. В комментариях поделитесь своей наводкой на лучшую шаурму – и мы обязательно затестим.

Хотите прикол? Посмотрите сколько стоила шаурма в 2018 году. Многие точки работают по сей день.