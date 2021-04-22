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Контрольная закупка. Сколько сейчас стоит и из чего готовят самую дешёвую шаурму

Судя по последним новостям с полей, нас ждут тяжелые времена с возможным отсутствием долларов и повышением цен на еду. Время затянуть пояса. Я часто слышу, что о вкусах не спорят, не соглашусь, о вкусах шаурмы ещё как спорят! Горькая капуста, засохшая после микроволновки курица, облитая самым дешёвым мазиком, нравится единицам или после бурной пятницы.

Все мы заметили, как начали расти цены буквально на всё. И сегодня мы посмотрим, как это отразилось на стоимости классической шаурмы. Известно пару точек, в которых только слегка подняли цены, но уменьшили количество куры, уплотнив её капустой. Задача – в пяти разных заведениях заказать самую дешёвую шаурму, что у них есть в меню. После разрезаем, чтобы посмотреть, что туда напихали.

Если кто-то не знает, почти все «мясные шишки» собирают в посёлке Гатово. Лишь крупные сети могут позволить себе заказывать у них свою рецептуру, а для всех, как для всех. Просто знайте, никто ногами и в подвале её не готовит. Чтобы не жульничали, во все точки отправляю барсука-скаута (посторонний человек).

«ТАНТУНИ РАЙ» | ул. Лобанка, 26

Про этих я как-то уже писал. Небольшой уютный восточный бизнес на районе. За 6р скрутили сытную шаурму без капусты. Свежие огурчики, сладкий лук, помидорчики, укроп, петрушка, специи, соус ближе к йогуртовому. Достойна называться кебабом, но куру пересушили и пересолили. Течёт конкретно.

Рекомендую тантуни с телятиной и гранатом. Вывеска у них потешная, надеюсь, старого хозяина не съели.

«ДЖОН ДЁНЕР» | ст.м. Каменная Горка

Не путать с «Джон Дори». Точка через стенку от «Папа Дёнер», в один цвет и похожий интерьер. За 4,50р скрутили в крошащийся лаваш сытную шаурму с реально сочной курицей. Плотно напихали её капустой и зачем-то густо залили жирнющим майонезом с кетчупом. Экономный вариант, чтобы с голоду не умереть.

«ДЁНЕР БУРГ» | ст.м. Спортивная

В следующем подземелье из пакета достал аккуратно скрученную в жёлтый лаваш шаурму за 4,50р. Состав сбалансирован помидорами с зеленью, курицы мало, фирменный сливочный соус ближе к кефирному. Вкусно, но опять течёт по кроссовкам. Не, во времена моей молодости такого не было.

«ШАВЕРМА» | Логойский тракт, 29А

А вот тут за 5р произошло что-то необычное. Давно не употреблял такого плотного, я бы даже сказал толстого лаваша. Внутри которого аккуратно закручена сочная курица в капусте с кусками помидора в лёгком соусе на майонезе. Банально вкусно, в охотничьих кругах пенсионеров такую шаурму называют классикой.

«РАМИЗ» | ул. Захарова, 17

Новая шаурма на старом месте рядом с ИНЯЗом. Раньше парни охотились на молоденьких переводчиц, а теперь переводчицы охотятся на нас. За самые скромные 3,50р нам скрутили что-то по размеру сами понимаете чего – сантиметров 15, не больше. Говорят, больше и не надо. Скручена шаурма абы как, внутри пару кусочков сухой курицы и капуста в мазике с кетчупом. Такое только с большого голода.

ОТКУДАЦЕНАОЦЕНКА
1ТАНТУНИ РАЙ6,0р8 кокобаев
2ДЖОН ДЁНЕР4,50р6 кокобаев
3ДЁНЕР БУРГ4,50р7 кокобаев
4ШАВЕРМА4,50р8 кокобаев
5РАМИЗ3,50р5 кокобаев

Ясен-прекрасен, ничего стабильного в нашем мире нет, возможно, что где-то нам повезло или не повезло. В комментариях поделитесь своей наводкой на лучшую шаурму – и мы обязательно затестим.

Хотите прикол? Посмотрите сколько стоила шаурма в 2018 году. Многие точки работают по сей день.

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39 Комментарий
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Pa$h
Pa$h
8 часов назад

Шаверма на подкове вообще радует, кроме классики куча вариантов офигенных. берлинский кебаб у них вообще топчик, в минске не видел похожего

3
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Эдвард Билл
Эдвард Билл
12 часов назад

Братья, не все вы новые шаурмячные заместили

3
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Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Эдвард Билл

давай список сюда

0
Ответить
Хохол
Хохол
7 часов назад

Забавно, что за 3 года цена на шаурму выросла только на 1 рубль

1
Ответить
Женя
Женя
9 часов назад

Султан на ст.м. Уручье

1
Ответить
Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Женя

Очень странное название

0
Ответить
Света
Света
12 часов назад

Рекомендую затестить шавуху ГрильФудДрайв на Казинца

1
Ответить
Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Света

Проезжаю часто мимо и не рискую заходить к ним. Реально она вкусная?

0
Ответить
Света
Света
5 часов назад
Ответить на  Хохол

Это прям топ для меня (много где пробовала), там много мяса и соус бомбический

0
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Alina
Alina
12 часов назад

Ребят, затестите шаурму в переходе ст.м. Партизанской в Энфес. Интересно ваше мнение)

1
Ответить
Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Alina

Это новая шаурма? или ей 2 года уже

0
Ответить
Шнек
Шнек
12 часов назад

Хрю-хрю везде)

1
Ответить
Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Шнек

Это тебе не устрицы жрать с вином в Си Фуд Баре

0
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Зоя
Зоя
12 часов назад

Отличная статья получилась

1
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Андрей
Андрей
6 часов назад

Кафе Кетчуп протестите.мне нравится. Только классик. Говядина пустовата. Неплохая американо. Нравится заказ по телефону

0
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Екатерина
Екатерина
7 часов назад

В «ТАНТУНИ РАЙ» татуни с телятиной и гранатом нет в меню. Были 22.04.

0
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olchik
olchik
7 часов назад

Очень вкусная шаурма баранина , семга , бургеры в SKILL GRILL в Боровлянах..советую протестить….они еще есть на Упучье и Серебрянке…очень годная шаурма

0
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Алеся
Алеся
8 часов назад

Шаурма на Лобанка ммм. Там сменился хозяин, сделали полностью ребрендинг. Вкусно. Посетителей всегда валом.

0
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Ольга
Ольга
8 часов назад

Присоедится

0
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Анастасия
Анастасия
9 часов назад

хоть и редко ем, но нравится как делают в grill kebab на каменной горке, что возле казино, ни разу не было невкусно, и соус карри их потрясающий) По ценам точно не скажу, но маленькая вроде 6р (такую “маленькую” смело можно брать на двоих, и они ее режут в отличие от других мест, где иногда отказываются разрезать маленький размер)

0
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Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Анастасия

GK – просто красавчики, всегда топовая шавках у них

0
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Кащей
Кащей
10 часов назад

“сантиметров 15, не больше”
да там все 30 будет)

0
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Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Кащей

это в каком состоянии?))))

0
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Лиса
Лиса
11 часов назад

На дс Корженевского моя любимая крафтовая шаурма, последние месяцы только у них покупаю, на втором месте “Мираж” на монетке

0
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Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Лиса

Мираж кстати совсем испортился, шаурма жидкая у них получается и совсем не вкусная

0
Ответить
Лиса
Лиса
7 часов назад
Ответить на  Хохол

Значит давно не была, но на коржах очень люблю ребят

0
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JorikBY
JorikBY
11 часов назад

А где шавуха из “МИРАЖ” на Монетке!? Это ж древнейшая шаурмячная.

0
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Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  JorikBY

Так тут идет речь про новые и те, что еще не тестил Кокобай

0
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Дмитрий
Дмитрий
11 часов назад

Рядом с домом атакую шаурмешную, каждая восьмая бесплатно. Течёт по ногам, но на вкус мне заходит, я особо не разбираюсь. ОСобенно с сырным соусом любимая. Шаурма паб, колесникова 15

0
Ответить
Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Дмитрий

Шаурма паб? Странное название, а пивко там продают?

0
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Дмитрий
Дмитрий
7 часов назад
Ответить на  Хохол

Вроде нет, но там магазин в одном здании и посидеть есть где

0
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Анастасия
Анастасия
11 часов назад

Шаверме можно 10 ставить,самая лучшая там шаурма!Они как открылись,мы только туда и ходим. И цены доступные!

0
Ответить
Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Анастасия

Где там? Какой шаурму 10 можно ставить?

1
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Александр
Александр
12 часов назад

Грильфуддрай в лошице радует)

0
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Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  Александр

Точный адрес назовите, Лошица – она же огромнейшая

0
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Молодой Пацан
Молодой Пацан
12 часов назад

Ребята, как вы выжили после такой серии тестов? Я бы точно сдох!

0
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alexey_chernyak
alexey_chernyak
11 часов назад
Ответить на  Молодой Пацан

Не рекорд

0
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Хохол
Хохол
7 часов назад
Ответить на  alexey_chernyak

А сколько рекорд у них за 1 день?

0
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alexey_chernyak
alexey_chernyak
7 часов назад
Ответить на  Хохол

Вроде как 8 шаурмячных за день, если не ошибаюсь.

0
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