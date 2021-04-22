Контрольная закупка. Сколько сейчас стоит и из чего готовят самую дешёвую шаурму

Судя по последним новостям с полей, нас ждут тяжелые времена с возможным отсутствием долларов и повышением цен на еду. Время затянуть пояса. Я часто слышу, что о вкусах не спорят, не соглашусь, о вкусах шаурмы ещё как спорят! Горькая капуста, засохшая после микроволновки курица, облитая самым дешёвым мазиком, нравится единицам или после бурной пятницы.
Все мы заметили, как начали расти цены буквально на всё. И сегодня мы посмотрим, как это отразилось на стоимости классической шаурмы. Известно пару точек, в которых только слегка подняли цены, но уменьшили количество куры, уплотнив её капустой. Задача – в пяти разных заведениях заказать самую дешёвую шаурму, что у них есть в меню. После разрезаем, чтобы посмотреть, что туда напихали.
Если кто-то не знает, почти все «мясные шишки» собирают в посёлке Гатово. Лишь крупные сети могут позволить себе заказывать у них свою рецептуру, а для всех, как для всех. Просто знайте, никто ногами и в подвале её не готовит. Чтобы не жульничали, во все точки отправляю барсука-скаута (посторонний человек).
«ТАНТУНИ РАЙ» | ул. Лобанка, 26
Про этих я как-то уже писал. Небольшой уютный восточный бизнес на районе. За 6р скрутили сытную шаурму без капусты. Свежие огурчики, сладкий лук, помидорчики, укроп, петрушка, специи, соус ближе к йогуртовому. Достойна называться кебабом, но куру пересушили и пересолили. Течёт конкретно.
Рекомендую тантуни с телятиной и гранатом. Вывеска у них потешная, надеюсь, старого хозяина не съели.
«ДЖОН ДЁНЕР» | ст.м. Каменная Горка
Не путать с «Джон Дори». Точка через стенку от «Папа Дёнер», в один цвет и похожий интерьер. За 4,50р скрутили в крошащийся лаваш сытную шаурму с реально сочной курицей. Плотно напихали её капустой и зачем-то густо залили жирнющим майонезом с кетчупом. Экономный вариант, чтобы с голоду не умереть.
«ДЁНЕР БУРГ» | ст.м. Спортивная
В следующем подземелье из пакета достал аккуратно скрученную в жёлтый лаваш шаурму за 4,50р. Состав сбалансирован помидорами с зеленью, курицы мало, фирменный сливочный соус ближе к кефирному. Вкусно, но опять течёт по кроссовкам. Не, во времена моей молодости такого не было.
«ШАВЕРМА» | Логойский тракт, 29А
А вот тут за 5р произошло что-то необычное. Давно не употреблял такого плотного, я бы даже сказал толстого лаваша. Внутри которого аккуратно закручена сочная курица в капусте с кусками помидора в лёгком соусе на майонезе. Банально вкусно, в охотничьих кругах пенсионеров такую шаурму называют классикой.
«РАМИЗ» | ул. Захарова, 17
Новая шаурма на старом месте рядом с ИНЯЗом. Раньше парни охотились на молоденьких переводчиц, а теперь переводчицы охотятся на нас. За самые скромные 3,50р нам скрутили что-то по размеру сами понимаете чего – сантиметров 15, не больше. Говорят, больше и не надо. Скручена шаурма абы как, внутри пару кусочков сухой курицы и капуста в мазике с кетчупом. Такое только с большого голода.
|ОТКУДА
|ЦЕНА
|ОЦЕНКА
|1
|ТАНТУНИ РАЙ
|6,0р
|8 кокобаев
|2
|ДЖОН ДЁНЕР
|4,50р
|6 кокобаев
|3
|ДЁНЕР БУРГ
|4,50р
|7 кокобаев
|4
|ШАВЕРМА
|4,50р
|8 кокобаев
|5
|РАМИЗ
|3,50р
|5 кокобаев
Ясен-прекрасен, ничего стабильного в нашем мире нет, возможно, что где-то нам повезло или не повезло. В комментариях поделитесь своей наводкой на лучшую шаурму – и мы обязательно затестим.
Хотите прикол? Посмотрите сколько стоила шаурма в 2018 году. Многие точки работают по сей день.
Шаверма на подкове вообще радует, кроме классики куча вариантов офигенных. берлинский кебаб у них вообще топчик, в минске не видел похожего
Братья, не все вы новые шаурмячные заместили
давай список сюда
Забавно, что за 3 года цена на шаурму выросла только на 1 рубль
Султан на ст.м. Уручье
Очень странное название
Рекомендую затестить шавуху ГрильФудДрайв на Казинца
Проезжаю часто мимо и не рискую заходить к ним. Реально она вкусная?
Это прям топ для меня (много где пробовала), там много мяса и соус бомбический
Ребят, затестите шаурму в переходе ст.м. Партизанской в Энфес. Интересно ваше мнение)
Это новая шаурма? или ей 2 года уже
Хрю-хрю везде)
Это тебе не устрицы жрать с вином в Си Фуд Баре
Отличная статья получилась
Кафе Кетчуп протестите.мне нравится. Только классик. Говядина пустовата. Неплохая американо. Нравится заказ по телефону
В «ТАНТУНИ РАЙ» татуни с телятиной и гранатом нет в меню. Были 22.04.
Очень вкусная шаурма баранина , семга , бургеры в SKILL GRILL в Боровлянах..советую протестить….они еще есть на Упучье и Серебрянке…очень годная шаурма
Шаурма на Лобанка ммм. Там сменился хозяин, сделали полностью ребрендинг. Вкусно. Посетителей всегда валом.
Присоедится
хоть и редко ем, но нравится как делают в grill kebab на каменной горке, что возле казино, ни разу не было невкусно, и соус карри их потрясающий) По ценам точно не скажу, но маленькая вроде 6р (такую “маленькую” смело можно брать на двоих, и они ее режут в отличие от других мест, где иногда отказываются разрезать маленький размер)
GK – просто красавчики, всегда топовая шавках у них
“сантиметров 15, не больше”
да там все 30 будет)
это в каком состоянии?))))
На дс Корженевского моя любимая крафтовая шаурма, последние месяцы только у них покупаю, на втором месте “Мираж” на монетке
Мираж кстати совсем испортился, шаурма жидкая у них получается и совсем не вкусная
Значит давно не была, но на коржах очень люблю ребят
А где шавуха из “МИРАЖ” на Монетке!? Это ж древнейшая шаурмячная.
Так тут идет речь про новые и те, что еще не тестил Кокобай
Рядом с домом атакую шаурмешную, каждая восьмая бесплатно. Течёт по ногам, но на вкус мне заходит, я особо не разбираюсь. ОСобенно с сырным соусом любимая. Шаурма паб, колесникова 15
Шаурма паб? Странное название, а пивко там продают?
Вроде нет, но там магазин в одном здании и посидеть есть где
Шаверме можно 10 ставить,самая лучшая там шаурма!Они как открылись,мы только туда и ходим. И цены доступные!
Где там? Какой шаурму 10 можно ставить?
Грильфуддрай в лошице радует)
Точный адрес назовите, Лошица – она же огромнейшая
Ребята, как вы выжили после такой серии тестов? Я бы точно сдох!
Не рекорд
А сколько рекорд у них за 1 день?
Вроде как 8 шаурмячных за день, если не ошибаюсь.