Смена! Выехали с инспекцией на первый «Гриль Завод»

Находится он в Фаниполе, а значит ждёт нас увлекательное путешествие туда и обратно в уютный городок под Дзержинской Птицефабрикой. Его всё активнее уплотняют жилыми высотками за квадрат дешевле, чем в Минске, но желание перебраться не появилось. Поэтому тестим «Гриль Завод», отдыхаем от городской суеты – и домой. От сумы, от тюрьмы и переезда в Фаниполь не зарекайся!
Дом гриля поставили на окраине рядом с дискаунтером «Хит». Ни тебе столиков или хоть каких-то лавочек. Берёшь с собой или ешь стоя, как лошадь. Почему не дают присесть на пенёк? Это чтобы социально неответственные элементы бухать не повадились. А там драки, порча имущества и прочая дичка.
ЧТО В МЕНЮ
Конечно же, мясо локальных животных, бургеры, хот-доги и куда без шаурмы. Никакого открытого огня, как в «Гриль Манеро» на Минском море – советую заглянуть на бургеры. На заводе жарят электрогрилем.
Попросил изобразить лосося, куриные конечности, придуманную картошку стейк-хаус и собрать бургер Бизон. За всё вышло 27р – вменяемая цена. Ждать еду пришлось 25 минут, точно не фастфуд.
ТЕСТ
Один пакет, три контейнера, от души салфеток, что последнее время большая редкость, и мы тормознули на разбитой остановке рядом с норками Хоббитов. Так сказать, на природе. Сезон шашлыков – открыт!
Первым для экзамена достали бургер за 6,8р. Выглядит скромно: магазинная булка, тощая говяжья котлета, по запаху узнаю бургер-соус из пачки. Обычное биотопливо – еда, дающая энергию, но не греющая душу.
Филе одомашненного лосося на лаваше с лимоном – 12р. Без костей, прожарен правильно, сочность не потерял. Точно умеют пользоваться грилем, но опять без фантазии. Маринады, соусы, не, не слышали?
Куриные лапки за 5,8р. Тоже на лаваше, ещё и с маринованным в чём-то уксусном луком. Вкусные, мясистые, но могли быть нежнее. Жареная курица опять без фантазии, почему не загнаться по соусам. Ладно, их право.
Тезисами и по делу: готовят с душой, цены честные, вот только никакой изюминки, чтобы сорваться за 15 километров от Минска. Если в Фаниполе меня читает хотя бы одна живая душа, то расскажите друзьям. Пускай вспомнят старика добрым словом, когда нужно будет накрыть стол грилем.
Оценка пит-стопа «Гриль Завод»: 7 кокобаев
Адрес: г. Фаниполь, ул. Заводская, 2
Телефон: +375(44) 777-07-22
Время работы: 09:00 – 21:00
Идея хорошая, продукт правильный.
Беда общая – недостаточно знаний в технологии приготовления.
Хозяин или шеф-повар должен научится готовить это меню а) вкуснее, б) быстрее, в) дешевле.
Вкуснее – маринады, соусы, гарниры.
Быстрее – время отдачи для такого формата до 300 секунд.
Дешевле – ищите продукты, работайте над приготовлением, уменьшайте фудкост и/или наценку. В идеале от 10 до 25% сделать дешевле.
Опыт придет, а концепция правильная
Нужен не опыт, а знания)
Их нужно получить.
А не наработать.
Хлебнут они горя от местных алконавтов
точно хлебнут
норки хоббитов которые видны с электрички… ай вэй
ага, я сам удивился, когда увидел их в первый раз, им наверное лет 100 уже)
7 кокобаев заслужено! Для Фаниполя хороший формат, больше заведений нормальных там нету
я бы чуть больше поставил, исходя из нынешних положений дел с общепитом в этом Фаниполе
Да, там вроде одно быдло кафе и пицца есть и все
Хорошая будка, главное что бы выбор пивасика хороший был
Только вот вопрос, зачем там пиво, если даже столиков нет даже стоячих?
Максимально грустный городок!
Место злачное, там около этого Хита собираются местные синие животные, проблем у точки этой будет очень много
А где этого быдла нет?
Им кранта будет!