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Смена! Выехали с инспекцией на первый «Гриль Завод»

Находится он в Фаниполе, а значит ждёт нас увлекательное путешествие туда и обратно в уютный городок под Дзержинской Птицефабрикой. Его всё активнее уплотняют жилыми высотками за квадрат дешевле, чем в Минске, но желание перебраться не появилось. Поэтому тестим «Гриль Завод», отдыхаем от городской суеты – и домой. От сумы, от тюрьмы и переезда в Фаниполь не зарекайся!

Дом гриля поставили на окраине рядом с дискаунтером «Хит». Ни тебе столиков или хоть каких-то лавочек. Берёшь с собой или ешь стоя, как лошадь. Почему не дают присесть на пенёк? Это чтобы социально неответственные элементы бухать не повадились. А там драки, порча имущества и прочая дичка.

ЧТО В МЕНЮ

Конечно же, мясо локальных животных, бургеры, хот-доги и куда без шаурмы. Никакого открытого огня, как в «Гриль Манеро» на Минском море – советую заглянуть на бургеры. На заводе жарят электрогрилем.

Попросил изобразить лосося, куриные конечности, придуманную картошку стейк-хаус и собрать бургер Бизон. За всё вышло 27р – вменяемая цена. Ждать еду пришлось 25 минут, точно не фастфуд.

ТЕСТ

Один пакет, три контейнера, от души салфеток, что последнее время большая редкость, и мы тормознули на разбитой остановке рядом с норками Хоббитов. Так сказать, на природе. Сезон шашлыков – открыт!

Первым для экзамена достали бургер за 6,8р. Выглядит скромно: магазинная булка, тощая говяжья котлета, по запаху узнаю бургер-соус из пачки. Обычное биотопливо – еда, дающая энергию, но не греющая душу.

Филе одомашненного лосося на лаваше с лимоном – 12р. Без костей, прожарен правильно, сочность не потерял. Точно умеют пользоваться грилем, но опять без фантазии. Маринады, соусы, не, не слышали?

Куриные лапки за 5,8р. Тоже на лаваше, ещё и с маринованным в чём-то уксусном луком. Вкусные, мясистые, но могли быть нежнее. Жареная курица опять без фантазии, почему не загнаться по соусам. Ладно, их право.

Тезисами и по делу: готовят с душой, цены честные, вот только никакой изюминки, чтобы сорваться за 15 километров от Минска. Если в Фаниполе меня читает хотя бы одна живая душа, то расскажите друзьям. Пускай вспомнят старика добрым словом, когда нужно будет накрыть стол грилем.

Оценка пит-стопа «Гриль Завод»: 7 кокобаев

Адрес: г. Фаниполь, ул. Заводская, 2

Телефон: +375(44) 777-07-22

Время работы: 09:00 – 21:00

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16 Комментарий
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Андрей
Андрей
4 часов назад

Идея хорошая, продукт правильный.
Беда общая – недостаточно знаний в технологии приготовления.
Хозяин или шеф-повар должен научится готовить это меню а) вкуснее, б) быстрее, в) дешевле.
Вкуснее – маринады, соусы, гарниры.
Быстрее – время отдачи для такого формата до 300 секунд.
Дешевле – ищите продукты, работайте над приготовлением, уменьшайте фудкост и/или наценку. В идеале от 10 до 25% сделать дешевле.

1
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Zloy
Zloy
3 часов назад
Ответить на  Андрей

Опыт придет, а концепция правильная

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Андрей
Андрей
3 часов назад
Ответить на  Zloy

Нужен не опыт, а знания)
Их нужно получить.
А не наработать.

0
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Иван Сусанин
Иван Сусанин
5 часов назад

Хлебнут они горя от местных алконавтов

1
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Zloy
Zloy
3 часов назад
Ответить на  Иван Сусанин

точно хлебнут

0
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dzh
dzh
5 часов назад

норки хоббитов которые видны с электрички… ай вэй

1
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Zloy
Zloy
3 часов назад
Ответить на  dzh

ага, я сам удивился, когда увидел их в первый раз, им наверное лет 100 уже)

0
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Melkiy
Melkiy
6 часов назад

7 кокобаев заслужено! Для Фаниполя хороший формат, больше заведений нормальных там нету

1
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Zloy
Zloy
3 часов назад
Ответить на  Melkiy

я бы чуть больше поставил, исходя из нынешних положений дел с общепитом в этом Фаниполе

0
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Иван Сусанин
Иван Сусанин
5 часов назад
Ответить на  Melkiy

Да, там вроде одно быдло кафе и пицца есть и все

0
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Anonymous
Anonymous
6 часов назад
Ответить на  Melkiy

Хорошая будка, главное что бы выбор пивасика хороший был

0
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Анастасия
Анастасия
30 минут назад
Ответить на  Anonymous

Только вот вопрос, зачем там пиво, если даже столиков нет даже стоячих?

0
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Zloy
Zloy
3 часов назад

Максимально грустный городок!

0
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Anonymous
Anonymous
6 часов назад

Место злачное, там около этого Хита собираются местные синие животные, проблем у точки этой будет очень много

0
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Zloy
Zloy
3 часов назад
Ответить на  Anonymous

А где этого быдла нет?

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Иван Сусанин
Иван Сусанин
5 часов назад
Ответить на  Anonymous

Им кранта будет!

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