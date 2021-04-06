Смена! Выехали с инспекцией на первый «Гриль Завод»

Находится он в Фаниполе, а значит ждёт нас увлекательное путешествие туда и обратно в уютный городок под Дзержинской Птицефабрикой. Его всё активнее уплотняют жилыми высотками за квадрат дешевле, чем в Минске, но желание перебраться не появилось. Поэтому тестим «Гриль Завод», отдыхаем от городской суеты – и домой. От сумы, от тюрьмы и переезда в Фаниполь не зарекайся!

Дом гриля поставили на окраине рядом с дискаунтером «Хит». Ни тебе столиков или хоть каких-то лавочек. Берёшь с собой или ешь стоя, как лошадь. Почему не дают присесть на пенёк? Это чтобы социально неответственные элементы бухать не повадились. А там драки, порча имущества и прочая дичка.

ЧТО В МЕНЮ

Конечно же, мясо локальных животных, бургеры, хот-доги и куда без шаурмы. Никакого открытого огня, как в «Гриль Манеро» на Минском море – советую заглянуть на бургеры. На заводе жарят электрогрилем.

Попросил изобразить лосося, куриные конечности, придуманную картошку стейк-хаус и собрать бургер Бизон. За всё вышло 27р – вменяемая цена. Ждать еду пришлось 25 минут, точно не фастфуд.

ТЕСТ

Один пакет, три контейнера, от души салфеток, что последнее время большая редкость, и мы тормознули на разбитой остановке рядом с норками Хоббитов. Так сказать, на природе. Сезон шашлыков – открыт!

Первым для экзамена достали бургер за 6,8р. Выглядит скромно: магазинная булка, тощая говяжья котлета, по запаху узнаю бургер-соус из пачки. Обычное биотопливо – еда, дающая энергию, но не греющая душу.

Филе одомашненного лосося на лаваше с лимоном – 12р. Без костей, прожарен правильно, сочность не потерял. Точно умеют пользоваться грилем, но опять без фантазии. Маринады, соусы, не, не слышали?

Куриные лапки за 5,8р. Тоже на лаваше, ещё и с маринованным в чём-то уксусном луком. Вкусные, мясистые, но могли быть нежнее. Жареная курица опять без фантазии, почему не загнаться по соусам. Ладно, их право.

Тезисами и по делу: готовят с душой, цены честные, вот только никакой изюминки, чтобы сорваться за 15 километров от Минска. Если в Фаниполе меня читает хотя бы одна живая душа, то расскажите друзьям. Пускай вспомнят старика добрым словом, когда нужно будет накрыть стол грилем.

Оценка пит-стопа «Гриль Завод»: 7 кокобаев